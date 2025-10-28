L'oroscopo di mercoledì 29 ottobre 2025 mette il Capricorno davanti ad alcuni imprevisti. Lo Scorpione sarà premuroso, mentre l'Acquario disattento e poco ambizioso.

L'oroscopo di mercoledì 29 ottobre: previsioni astrologiche da Ariete a Pesci

Ariete - In questo periodo dovrete essere forti e superare con coraggio qualsiasi difficoltà. In ambito sentimentale avrete modo di contare sul supporto della Luna. In coppia tirerete fuori il vostro lato romantico. Voto: 6,5.

Toro - Le energie per affrontare nel migliore dei modi la giornata non mancheranno.

Nel lavoro sarete in grado di portare avanti i progetti intrapresi con caparbietà. Con il partner saprete essere affettuosi. Giornata positiva. Voto: 9,5.

Gemelli - In campo professionale riuscirete a mantenere una buona concentrazione. In ambito sentimentale le emozioni non tarderanno ad arrivare. I single potrebbero finalmente trovare l'anima gemella. Voto: 7,5.

Cancro - Per voi nativi del segno quella di mercoledì non sarà una giornata semplice da affrontare. Dovrete fare i conti con Mercurio in aspetto dissonante. Un consiglio? Evitate discussioni e concentratevi suoi vostri obiettivi. Voto: 6.

Leone - Il vostro essere intraprendenti gioverà un ruolo fondamentale. Nel lavoro prenderete nuove iniziative.

In ambito sentimentale sarete aperti al dialogo. Voto: 7.

Vergine - La carriera lavorativa farà un bel balzo in avanti. Il rapporto con i colleghi sarà ottimo. Le relazioni di coppia procederanno nel migliore dei modi. Il feeling tra partner sarà ottimo. Voto: 8,5.

Bilancia - In coppia dovete imparare ad essere più comprensivi e meno puntigliosi. Evitate discussioni che non portano a nulla. Il dialogo sarà fondamentale per consolidare un rapporto. Voto: 5,5.

Scorpione - Giove vi supporterà in ogni comparto. In ambito sentimentale sarete romantici e premurosi. Nel lavoro vi metterete in gioco con carisma. Giornata più che positiva. Voto: 9,5.

Sagittario - Sentirete la necessità di prendervi cura di voi.

Metterete temporaneamente in pausa il lavoro per dedicare del tempo al relax. Avrete modo di recuperare le energie perdute. Voto: 6.

Capricorno - In coppia sarete spontanei, il partner apprezzerà. In campo professionale dovrete affrontare alcuni imprevisti. Le vostre energie dovranno essere gestite nel migliore dei modi. Voto: 6,5.

Acquario - Nel lavoro la scarsa concentrazione potrebbe portarvi a commettere degli errori. Non sarà facile portare a termine gli obiettivi. La giornata per voi nati del segno si preannuncia molto complicata. Voto: 5.

Pesci - In coppia sarete romantici e passionali. Il partner vi ricompenserà di tutte le attenzioni ricevute. In campo professionale non è previsto alcun cambiamento. Voto: 7.