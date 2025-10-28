L'oroscopo di martedì 28 ottobre 2025 sull'amore assegna un bel '10' in pagella al Leone che in coppia sarà romantico e premuroso. I Pesci saranno passionali, mentre il Cancro sarà aperto al dialogo.

Oroscopo dell'amore di martedì 28 ottobre 2025: previsioni astrologiche dall' Ariete ai Pesci

Ariete - Grazie al sostegno della Luna riuscirete ad esternare al meglio le vostro emozioni. In coppia non mancheranno i momenti di complicità. I single devono attendere ancora un po' per poter fare nuovi incontri. Voto: 7,5.

Toro - Mercurio in aspetto dissonante influirà in modo negativo sul vostro stato d'animo.

In coppia sarete meno romantici del solito. Con il partner potrebbero nascere alcune incomprensioni. Voto: 5.

Gemelli - Avrete modo di trascorrere qualche momento spensierato in compagnia della persona amata. Per essere felici vi basterà davvero poco: una passeggiata al lago e al centro commerciale sarà sufficiente. Voto: 7,5.

Cancro - Sarete aperti al dialogo e questo non farà altro che consolidare la vostra relazione. In coppia l'intesa con il partner sarà al top. Le belle emozioni non si faranno attendere. Voto: 8.

Leone - Il vostro fascino interiore non passerà inosservato agli occhi dell'anima gemella. In coppia sarete romantici e premurosi. Sarà una giornata carica di emozioni per voi nativi del segno.

Voto: 10.

Vergine - Con il partner avrete modo di chiarire alcune incomprensioni del passato. Non sarà una giornata particolarmente romantica. Voto: 6.

Bilancia - In coppia sarete pronti ad un confronto chiarificatore. Attirerete l'attenzione dell'anima gemella con la vostra galanteria. Finalmente riuscirete a mettere da parte l'orgoglio. Voto: 6.

Scorpione - Nelle relazioni amorose sarete romantici e affettuosi. Per gli innamorati sarà una giornata carica di emozioni. Per i single sono previsti nuovi incontri. Voto: 9,5.

Sagittario - Avrete modo di consolidare la vostra relazione sentimentale. Spizzerete il partner con una proposta romantica e allo stesso tempo molto significativa. Voto: 9.

Capricorno - Tenderete a chiudervi in voi stessi e questo non farà altro che allontanarvi dal partner. Sono previste poche emozioni per voi nativi del segno. Voto: 5,5.

Acquario - Con il partner riuscirete a ritrovare quel feeling che nell'ultimo periodo è mancato. I single potrebbero finalmente trovare l'anima gemella. Giornata che si prospetta positiva sia per gli innamorati che per i cuori solitari. Voto: 7.

Pesci - Sarete super amorevoli. Nelle relazioni a due sarete passionali e allo stesso tempo romantici. La vostra galanteria non passerà inosservata agli occhi della persona amata. Voto: 9,5.