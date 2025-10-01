L'oroscopo del giorno giovedì 2 ottobre porta con sé una miscela di energie: il cielo invita a fare delle scelte consapevoli, a non farsi trascinare dall’impazienza, e ad ascoltare il proprio istinto. Il contesto attuale rende importante mantenersi radicati e flessibili.

La Luna in Acquario permetterà al segno d'aria di dare vita a nuove iniziative, amorose o professionali, mentre una buona visione strategica permetterà ai nativi Bilancia di gestire bene il proprio lavoro. Il Cancro non dovrà essere orgoglioso se non vuole incrinare rapporti, mentre il Capricorno dovrà fare le giuste valutazioni in ambito professionale.

Previsioni oroscopo giovedì 2 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana che vedrà un cielo più sereno nei vostri confronti. Sarete in grado di dissipare alcune tensioni in coppia, e godere di un rapporto più flessibile. Nel lavoro l'impulsività non vi sarà di grande aiuto per gestire le vostre mansioni. Riflettete bene sulle vostre decisioni e su quali ripercussioni possono darvi. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali in lieve calo dal punto di vista sentimentale. Con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, non sarà sufficiente vedere il vostro rapporto solo come un'amicizia, dovrete fare qualcosa di più. Per quanto riguarda il lavoro dovrete trovare il metodo giusto per applicare le vostre idee, ma attenzione a Marte in opposizione.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in lieve rialzo secondo l'oroscopo. Con la Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario, dimostrerete maggiore comprensione nei confronti del partner. Potrebbe essere un buon momento per chiarire eventuali tensioni. In quanto al lavoro alcune opportunità andranno sondate per bene affinché possano rivelarsi di successo. Voto - 7️⃣

Cancro: il vostro orgoglio potrebbe causare spiacevoli momenti in un rapporto, soprattutto se siete voi i responsabili di certe discussioni. Fare un passo indietro vi aiuterà parecchio. Sul fronte professionale alcuni progetti possono andare avanti soltanto se avrete buone idee e collaborazioni adeguate. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali che annunciano la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario.

La comunicazione in questo periodo sarà essenziale per non cadere in fastidiosi litigi, che possono mettere in crisi il vostro rapporto. In quanto al lavoro saprete svolgere bene le vostre mansioni, ma dovrete saper valutare bene ogni vostra decisione prima di agire. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata romantica e intesa per voi nativi del segno. Le stelle suggeriscono emozioni profonde da condividere con la persona che amate. Se siete single approfittatene per consolidare un legame importante. In ambito professionale evitate le distrazioni e concentratevi sui vostri obiettivi più ambiziosi. Voto - 8️⃣

Bilancia: una buona visione strategica vi permetterà di gestire in modo appropriato il vostro lavoro.

Con Mercurio a favore, sarete sulla strada giusta per raggiungere il successo, ma dovrete sempre tenere a mente possibili ostacoli da superare. In ambito amoroso sarete piuttosto generosi grazie alla Luna. Ci terrete molto a godere di una relazione stabile. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che vedrà la Luna e Venere in contrapposizione tra loro secondo l'oroscopo. Attenzione alle espressioni eccessive: ci terrete molto al partner, ma attenzione a non sovraccaricare di aspettative il vostro rapporto. In quanto al lavoro sarà un buon momento per mettervi in mostra con idee che possono fare la differenza. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di giovedì che vedrà la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo.

Anche se Venere sarà contraria, in questa giornata di ottobre potreste comprendere meglio il vostro rapporto, e magari risolvere qualche piccola incomprensione. In quanto al lavoro qualche fortunata intuizione potrebbe aiutarvi a sbloccare un progetto in fase di stallo. Voto - 7️⃣

Capricorno: il bisogno di emozioni si farà sentire particolarmente durante questo periodo, complice il pianeta Venere in trigono. La stabilità di coppia sarà importante, ma ogni tanto lasciarsi andare può farvi bene. Sul fronte professionale potrete fare passi avanti soltanto se avrete un quadro ben chiaro della situazione. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in congiunzione al vostro cielo amplificherà le vostre emozioni in questo giovedì di ottobre.

Potrebbe essere un buon periodo per dare inizio a nuove iniziative con il partner. Anche nel lavoro potreste avviare nuovi progetti, che possono cambiare radicalmente il vostro modo di fare. Voto - 8️⃣

Pesci: se qualcosa non funziona nel vostro rapporto, cercare di chiarire le cose sarà fondamentale. Aprirsi al dialogo e dimostrare comprensione nei confronti del partner sarà di grande aiuto. Per quanto riguarda il lavoro alcune situazioni saranno a voi favorevoli grazie a Marte e Giove, e andranno sfruttate fino a quando ne avrete la possibilità. Voto - 6️⃣