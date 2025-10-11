Le previsioni astrologiche della settimana dal 13 al 19 ottobre raccontano di un cielo che invita all’azione, alla costruzione e alla chiarezza. Le configurazioni astrali favoriscono chi sceglie di rinnovarsi con coraggio: Ariete, Toro, Vergine e Sagittario saranno tra i protagonisti di un periodo fertile, ideale per consolidare progetti e risolvere questioni lasciate in sospeso. Mentre Cancro, Leone e Pesci dovranno imparare a rallentare e prendersi cura di sé, evitando stress inutili. È una settimana che mescola determinazione e sensibilità, con un vento di cambiamento che si farà sentire in ogni ambito della vita.

Bilancia e Sagittario in grande spolvero: previsioni e pagelle zodiacali della settimana

Ariete ♈

Una settimana che vi vede protagonisti nel lavoro e più consapevoli nei rapporti affettivi. Vi lasciate alle spalle incertezze e tornate a credere nei vostri progetti. In amore la passione si rinnova, ma evitate di voler controllare tutto. Energia vivace e fortuna discreta.

⭐ Amore: ★★★★☆ ⭐ Lavoro: ★★★★★ ⭐ Energia: ★★★★☆ ⭐ Fortuna: ★★★☆☆

Toro ♉

Settimana di equilibrio e soddisfazioni. Le relazioni si rafforzano, e chi è in coppia ritrova la complicità perduta. Sul lavoro arrivano riconoscimenti e apprezzamenti per la vostra costanza. Ottimo periodo anche per iniziare nuovi progetti. Energia stabile e buona fortuna.

⭐ Amore: ★★★★★ ⭐ Lavoro: ★★★★★ ⭐ Energia: ★★★★★ ⭐ Fortuna: ★★★★☆

Gemelli ♊

Periodo interessante ma con alti e bassi emotivi. In amore desiderate chiarezza, ma a volte le parole possono essere fraintese. Sul lavoro avete buone idee, ma dovete imparare a concretizzarle. La vostra energia va e viene, ma la fortuna vi aiuta nei momenti cruciali.

⭐ Amore: ★★★☆☆ ⭐ Lavoro: ★★★★☆ ⭐ Energia: ★★★☆☆ ⭐ Fortuna: ★★★☆☆

Cancro ♋

Settimana un po’ più lenta, utile per riflettere. In amore avvertite la necessità di sentirvi più sicuri, mentre nel lavoro potreste sentirvi sottovalutati. Il consiglio delle stelle è di osservare le situazioni con più distacco. Energia altalenante, ma la fortuna torna nel weekend.

⭐ Amore: ★★★☆☆ ⭐ Lavoro: ★★★☆☆ ⭐ Energia: ★★☆☆☆ ⭐ Fortuna: ★★★☆☆

Leone ♌

Vi sentite forti ma anche più nervosi del solito.

Le relazioni affettive richiedono diplomazia, mentre nel lavoro dovrete mantenere la calma di fronte a ostacoli imprevisti. Energia alta ma poco gestita: incanalatela in qualcosa di costruttivo. Fortuna discreta.

⭐ Amore: ★★★☆☆ ⭐ Lavoro: ★★★★☆ ⭐ Energia: ★★★★☆ ⭐ Fortuna: ★★★☆☆

Vergine ♍

Un periodo che vi dona grande lucidità. In amore siete più disponibili e pronti ad ascoltare, nel lavoro analizzate tutto con precisione e ottenete ottimi risultati. Energia forte e costante, e la fortuna arriva nei momenti giusti.

⭐ Sentimenti: ★★★★☆ ⭐ Lavoro: ★★★★★ ⭐ Energia: ★★★★★ ⭐ Sorte: ★★★★☆

Bilancia ♎

Le stelle vi mettono in luce: fascino, equilibrio e capacità di mediazione sono le vostre carte vincenti.

In amore sapete attrarre e conquistare con garbo. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti. Energia positiva e fortuna che vi accompagna.

⭐ Sentimenti: ★★★★★ ⭐ Lavoro: ★★★★★ ⭐ Energia: ★★★★☆ ⭐ Sorte: ★★★★★

Scorpione ♏

Settimana di chiarimenti interiori. In amore avete bisogno di verità e trasparenza, mentre nel lavoro vi sentite pronti a cambiare direzione. L’energia è profonda e intensa, ma attenzione ai contrasti. Le occasioni migliori arrivano per chi affronta con coraggio le novità.

⭐ Sentimenti: ★★★★☆ ⭐ Lavoro: ★★★★☆ ⭐ Energia: ★★★★☆ ⭐ Sorte: ★★★☆☆

Sagittario ♐

Ottima settimana per voi! L’entusiasmo torna e vi apre nuove strade. In amore sapete farvi notare e nel lavoro arriva un riconoscimento importante.

Energia in costante ascesa, e la fortuna vi accompagna come una complice silenziosa.

⭐ Sentimenti: ★★★★★ ⭐ Lavoro: ★★★★★ ⭐ Energia: ★★★★★ ⭐ Sorte: ★★★★★

Capricorno ♑

Periodo di concentrazione e concretezza. In amore potreste sembrare distanti, ma in realtà state cercando sicurezza. Sul lavoro la disciplina paga e porta piccoli successi. Energia solida e fortuna discreta ma costante.

⭐ Sentimenti: ★★★☆☆ ⭐ Lavoro: ★★★★★ ⭐ Energia: ★★★★★ ⭐ Sorte: ★★★★☆

Acquario ♒

Siete tra i più ispirati della settimana: creatività, intuizione e voglia di libertà vi guidano. In amore, lasciatevi guidare dall’intuizione e dai sentimenti, nel lavoro osate di più. Energia brillante e fortuna che vi apre occasioni inattese.

⭐ Sentimenti: ★★★★★ ⭐ Lavoro: ★★★★★ ⭐ Energia: ★★★★★ ⭐ Sorte: ★★★★☆

Pesci ♓

Settimana introspettiva. In amore cercate profondità ma rischiate di chiudervi troppo nei pensieri. Nel lavoro piccoli rallentamenti vi insegnano la pazienza. Energia da ricaricare, ma la fortuna migliora da venerdì in poi. ⭐ Sentimenti: ★★★☆☆ ⭐ Lavoro: ★★★☆☆ ⭐ Energia: ★★☆☆☆ ⭐ Sorte: ★★★☆☆