La settimana che va dal 22 al 28 dicembre 2025 porta con sé un intreccio di energie intense e rivelatrici, in un cielo che si prepara a salutare l’anno con movimenti planetari significativi e carichi di simbolismo. In questo scenario dinamico, Gemelli e Capricorno emergono come veri pilastri di stabilità e rinascita: i primi guidati da un Mercurio brillante e scattante, capace di accendere intuizioni e fluidità comunicativa, i secondi sostenuti dal Sole e da Venere, pronti a incarnare un equilibrio solido e concreto. Mentre molti segni si muovono tra momenti di espansione e introspezione, alcuni – come Pesci e Leone – dovranno misurarsi con oscillazioni emotive e passaggi più delicati, senza però perdere l’occasione di scoprire nuove consapevolezze.

È una settimana che invita a chiudere cerchi, aprirsi a nuovi percorsi, recuperare energia e riflettere su ciò che conta davvero, con uno sguardo che abbraccia tanto il presente quanto il futuro in arrivo.

Previsioni astrologiche settimana dal 22 al 28 dicembre con pagelle

ARIETE – Voto 8

La settimana si apre con una ventata di energia rinnovata che vi permette di affrontare impegni e decisioni con maggiore sicurezza. Il dialogo con gli altri diventa più fluido e le collaborazioni assumono un ruolo importante, soprattutto sul fronte professionale, dove si prospettano scambi utili e chiarificatori. Anche le questioni personali trovano spazio: recuperate un equilibrio interiore che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi.

Verso la fine della settimana, un'intuizione particolarmente lucida vi aiuta a comprendere quale direzione imboccare. È un periodo costruttivo, che prepara il terreno a sviluppi più significativi nelle settimane successive.

TORO – Voto 9

Questo è un periodo che parla di consolidamento, stabilità e passi ben misurati. Avvertite una chiarezza interiore che vi permette di distinguere con precisione ciò che vale davvero da ciò che potete serenamente lasciare andare. Le dinamiche lavorative scorrono con fluidità: alcune situazioni si sbloccano e ritrovate un ritmo che vi è familiare. Anche sul piano personale cresce la serenità, grazie a un dialogo più aperto e gesti che rinsaldano i legami. Sentite di avere il pieno controllo delle vostre risorse interiori e ciò vi permette di affrontare la settimana con un senso di pacatezza e determinazione che vi sarà prezioso anche oltre questo periodo.

GEMELLI – Voto 10

Mercurio vi sostiene con una forza vivace e brillante, donandovi lucidità, velocità di pensiero e la capacità di cogliere opportunità là dove altri vedono complicazioni. È una settimana che vi permette di recuperare un protagonismo naturale, sia nelle relazioni sia nel lavoro. Le idee scorrono, i progetti si illuminano e ritrovate la capacità di entusiasmare chi vi sta vicino. Sul piano personale riscoprite il gusto di esprimervi senza filtri, mentre sul lavoro si aprono possibilità concrete di crescita. Siete il segno che meglio dialoga con il clima energetico del periodo: aperti, intuitivi, ispirati. Una settimana che può davvero segnare un punto di svolta.

CANCRO – Voto 6

Vivete giornate che richiedono una gestione delicata delle emozioni e degli spazi personali.

Alcuni impegni esterni vi appesantiscono, creando una sensazione di sovraccarico che vi invita a rallentare. Nonostante qualche oscillazione, la settimana porta anche momenti di luce, specie nel weekend, quando ritrovate connessioni sincere con chi vi vuole bene. Sul lavoro è utile non forzare dinamiche che non sono mature: meglio osservare che intervenire. Le intuizioni arrivano a piccole ondate, ma se lasciate spazio al vostro intuito, riuscirete a intravedere una strada più serena nei giorni successivi.

LEONE – Voto 6.5

La presenza di alcune opposizioni planetarie crea un movimento discontinuo, che vi porta a oscillare tra momenti di grande determinazione e fasi di stanchezza improvvisa. Questo vi invita a ricalibrare i ritmi e ad ascoltare di più il corpo e le emozioni.

Nei rapporti personali serve tatto: una parola detta senza ponderazione potrebbe creare fraintendimenti. Tuttavia, verso metà settimana si apre un nuovo slancio che vi permette di recuperare fiducia. Il lavoro procede a piccoli passi, ma senza ostacoli insormontabili. Una settimana di equilibrio delicato, da vivere con consapevolezza.

VERGINE – Voto 8.5

Siete in una fase in cui ordine, precisione e capacità di analisi diventano strumenti preziosi per rimettere a posto alcune situazioni. Sul lavoro emergono risposte che attendevate da tempo, mentre nei rapporti personali si apre un dialogo più limpido e concreto. La vostra energia rimane stabile, sostenuta da un senso di direzione chiaro. La settimana favorisce anche la riflessione: un piccolo progetto che avevate accantonato potrebbe tornare alla ribalta e trovare finalmente il suo spazio.

Procedete con calma, senza perdere la determinazione che vi contraddistingue.

BILANCIA – Voto 8.5

La settimana porta armonia e una leggerezza ritrovata nelle relazioni, grazie a un cielo che vi permette di esprimervi con grazia e lucidità. È un periodo ideale per affrontare conversazioni importanti, chiarire dubbi e aprire nuove prospettive. Sul lavoro la cooperazione diventa un punto di forza: ciò che sviluppate insieme agli altri assume una forma consistente. Anche sul piano emotivo ritrovate un equilibrio che negli ultimi tempi sembrava sfuggirvi. Ottima settimana per costruire, recuperare e persino sorprendere chi vi sta vicino.

SCORPIONE– Voto 7

Pur vivendo una settimana altalenante, riuscite a mantenere un buon livello di concentrazione grazie alla vostra capacità naturale di rigenerarvi.

Alcune tensioni si sciolgono pian piano, mentre altre richiedono ancora attenzione. La comunicazione non è sempre semplice, ma la vostra intuizione, se ascoltata, vi guiderà. Sul lavoro la determinazione rimane alta e vi permette di superare piccoli ostacoli. È un periodo in cui la profondità interiore diventa risorsa: ciò che comprendete ora vi sarà utile nelle settimane future.

SAGITTARIO – Voto 9

Il cielo vi sostiene con un vigore luminoso che amplifica la vostra naturale intraprendenza. Le idee scorrono, gli incontri diventano significativi e la voglia di muovervi, esplorare e migliorare prende il sopravvento. Il lavoro può regalarvi soddisfazioni rapide, mentre nelle relazioni riuscite a mantenere un clima di entusiasmo e sincerità.

Avvertite una sensazione di crescita continua, come se ogni passo di questa settimana fosse una preparazione a qualcosa di più grande. Tenete aperte tutte le possibilità: potrebbero arrivare sorprese inattese.

CAPRICORNO– Voto 10

Il Sole nel segno vi dona carisma, sicurezza e una chiarezza interiore che vi accompagna in ogni aspetto della vita quotidiana. Le relazioni trovano un’armonia dolce e rassicurante, mentre il lavoro progredisce con determinazione, precisione e risultati tangibili. Questa settimana siete un faro di lucidità e perseveranza, capaci di guidare gli altri con il vostro esempio concreto e affidabile. Anche emotivamente vi sentite saldi e pronti ad affrontare ogni situazione con calma e visione.

È una delle settimane più potenti dell’intero mese.

ACQUARIO – Voto 8

Vi trovate in una fase di rinnovamento mentale che apre porte interessanti, soprattutto sul fronte delle idee e della creatività. La comunicazione diventa chiara e fluida, e vi permette di instaurare dialoghi costruttivi. Alcuni progetti che sembravano fermi ritrovano slancio, mentre sul piano personale emerge il bisogno di autenticità e libertà. Seguite la vostra ispirazione: vi porterà verso soluzioni brillanti. Una settimana solida, con un crescendo positivo verso il weekend.

PESCI – Voto 6

È una settimana di sensibilità accentuata, in cui potreste sentirvi più vulnerabili del solito. Alcune dinamiche emotive vi toccano profondamente e richiedono tempo per essere elaborate.

Tuttavia, se dedicate spazio al riposo e alla riflessione, riuscirete a recuperare equilibrio. Il lavoro procede con lentezza, ma senza veri ostacoli. Un piccolo segnale verso la fine della settimana vi aiuta a ritrovare il sorriso e la fiducia. Procedete con dolcezza verso voi stessi: è così che ritroverete armonia.