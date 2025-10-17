Secondo l’oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025, il Toro è molto curioso, il Cancro mostra comportamenti bizzarri e lo Scorpione è giù di morale.

Di seguito, approfondiamo nel dettaglio tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia è annoiato dalla dolce metà. I single possono cambiare idea per quanto riguarda il futuro. Per l'ambito lavorativo è un periodo delicato.

Toro: chi cerca l'amore è più curioso del solito. Chi ha una relazione deve ascoltare attentamente il partner. Per gli affari di lavoro è un momento ricco di soddisfazioni.

Gemelli: la sfera sentimentale può vivere una settimana davvero splendida. Chi è solo da tempo può rimanere colpito da una nuova persona. Chi lavora in proprio è un po' troppo severo.

Cancro: chi ha una relazione è pronto a dedicare più tempo alla persona amata. I cuori solitari possono avere dei comportamenti davvero bizzarri. La forma fisica è molto buona e l'umore abbastanza felice.

Leone: è possibile avere molti momenti di distrazione. Chi è infedele può rimanere da solo molto a lungo. Sul lavoro è fondamentale ascoltare i suggerimenti di persone molto più esperte.

Vergine: si può vivere una settimana piacevole insieme al partner. Gli investimenti possono regalare molte soddisfazioni. Le critiche possono offendere chi lavora nel commercio.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: per la relazione amorosa è una settimana molto tranquilla. Dei momenti travolgenti possono essere vissuti da chi cerca l'amore. Sul campo lavorativo è possibile iniziare una nuova collaborazione.

Scorpione: i single possono essere giù di morale. Finalmente chi fa parte di una coppia sa ascoltare la dolce metà. Sull'ambito professionale è presente molta più serietà del passato.

Sagittario: il rapporto con la persona amata è rassicurante e soprattutto molto stabile. Gli studi universitari proseguono in modo abbastanza difficile. Sul campo lavorativo è un momento estremamente fortunato.

Capricorno: il livello di autostima è davvero soddisfacente. L’atteggiamento dei cuori solitari risulta essere molto sorridente.

Chi lavora in proprio è abile con le parole e questo può fare cambiare idea alle persone.

Acquario: chi è solo da tempo è gentile con gli amici. Con disinvoltura e freschezza è possibile affrontare l'intera settimana. Il campo lavorativo è impegnativo, ma può regalare ottimi risultati. Alcuni imprevisti possono creare molto nervosismo.

Pesci: chi ha una relazione di vecchia data è innamorato alla follia del partner. Sul lavoro è possibile trovare una soluzione molto valida. La tensione nervosa può portare vari malesseri.