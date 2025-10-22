La settimana dal 27 ottobre al 2 novembre si rivela intensa, tra gli eventi di Halloween, Ognissanti e la commemorazione dei defunti. Le stelle regalano il massimo punteggio ai nati del Leone, mentre il Toro ne riceve solo due affrontando un periodo particolarmente confuso.

Previsioni astrologiche della settimana fino al 2 novembre 2025

✅✅Toro. La settimana può iniziare con una certa confusione mentale e una sensazione di disorientamento che rischia di rallentare i vostri progetti. Potreste sentirvi meno energici del solito e con la mente affollata di pensieri contrastanti, tanto da dover rimandare alcune decisioni importanti.

Meglio evitare colloqui o incontri professionali impegnativi se non vi sentite pienamente lucidi. Dedicatevi invece ad attività più leggere e cercate di recuperare la concentrazione attraverso il riposo o momenti di tranquillità. La chiarezza tornerà presto, purché impariate a non forzare i tempi. Tenete duro, la giornata di Halloween porterà sorprese.

✅✅✅Scorpione. Il lavoro richiede attenzione e prudenza. Potrebbero esserci giornate piuttosto tese, in cui una parola di troppo o un atteggiamento difensivo possono creare incomprensioni con superiori o colleghi. La chiave sarà mantenere la calma e gestire le situazioni con diplomazia, anche quando vi sembrerà di subire un’ingiustizia. È un momento ideale per riflettere sui vostri obiettivi e capire se la direzione intrapresa rispecchia davvero ciò che desiderate.

Con equilibrio e umiltà, ogni difficoltà si trasformerà in un’occasione di crescita.

✅✅✅Acquario. Vi troverete davanti alla necessità di rivedere un progetto che non sta dando i risultati sperati. È possibile che qualcosa non funzioni come previsto, spingendovi a cambiare strategia o addirittura a ricominciare da capo. Anche se all’inizio questo potrà sembrarvi un passo indietro, sarà in realtà un’opportunità per migliorare e rimettere a fuoco le vostre priorità. Il fine settimana porterà i primi segnali di conferma: capirete se la nuova direzione intrapresa è quella giusta.

✅✅✅Capricorno. In questa fase potreste apparire più concentrati sugli aspetti pratici e materiali della vita, trascurando le emozioni o le relazioni.

È importante ricordare che non tutto si misura in termini di guadagno o successo. Sul lavoro sarete determinati e pronti a ottenere risultati concreti, ma dovrete evitare di apparire freddi o distaccati. Cercate un equilibrio tra razionalità e sensibilità: solo così riuscirete a costruire qualcosa di davvero duraturo, sia in ambito professionale che personale.

✅✅✅✅Sagittario. Dopo settimane intense, sentirete il bisogno di staccare la spina e di allentare il ritmo. Sarà fondamentale concedervi qualche momento di relax, magari organizzando una breve fuga rigenerante o dedicandovi alle vostre passioni. Le giornate centrali della settimana invitano a non prendere impegni troppo gravosi, mentre giovedì richiede particolare attenzione ai dettagli, specialmente se state firmando documenti o accordi.

Con un po’ di leggerezza e prudenza, ritroverete l’equilibrio.

✅✅✅✅Ariete. È il momento di affrontare con coraggio le vostre paure. Ciò che vi spaventa, spesso, è solo un’ombra che perde forza non appena la guardate in faccia. Questa settimana segna una fase di liberazione interiore: scoprirete che molte delle vostre preoccupazioni erano più grandi nella mente che nella realtà. Sul lavoro e in amore, la fiducia in voi stessi sarà la chiave per sbloccare situazioni ferme da tempo. Accendete la luce del coraggio e tutto apparirà più semplice.

✅✅✅✅Gemelli. Il periodo si prospetta tranquillo, senza grandi scossoni ma nemmeno con eventi negativi. Potrebbe sembrarvi monotono, ma proprio questa calma sarà utile per consolidare ciò che avete costruito finora.

Le abitudini, spesso considerate noiose, si riveleranno alleate preziose per ritrovare stabilità e sicurezza. Approfittate di questi giorni per organizzare meglio il vostro tempo, dedicandovi alle attività che vi fanno stare bene e che vi aiutano a mantenere la mente attiva e serena.

✅✅✅✅Bilancia. La settimana invita a guardare oltre i piccoli contrattempi e a non lasciarsi influenzare dalle critiche o dai comportamenti scorretti di chi vi circonda. Anche se qualcuno tenterà di mettervi alla prova, riuscirete a mantenere l’eleganza e la calma che vi contraddistinguono. Nella seconda parte del periodo potreste sentirvi un po’ nervosi, ma basterà trovare un equilibrio tra dovere e piacere per recuperare serenità.

La vostra diplomazia vi aiuterà a superare ogni ostacolo con grazia.

✅✅✅✅✅Pesci. In questo periodo sprigionerete fascino e carisma, tanto che attirerete facilmente l’attenzione di chi vi circonda. Le parole saranno la vostra arma segreta: saprete dire la cosa giusta al momento giusto, conquistando simpatia e interesse. Verso il fine settimana, però, cercate di moderare i toni e di evitare atteggiamenti troppo autoritari o presuntuosi. In amore e nel lavoro, mantenete un approccio empatico e rispettoso: sarà la chiave per ottenere ciò che desiderate.

✅✅✅✅✅Cancro. La determinazione vi guiderà verso traguardi importanti. Sapete cosa e chi volete, perciò saprete farvi valere. Avrete energia, coraggio e la capacità di affrontare anche le situazioni più difficili senza perdere la lucidità.

Siete pronti a tutto pur di raggiungere i vostri obiettivi, ma saprete farlo con sensibilità e rispetto per gli altri. Questo equilibrio tra forza e umanità sarà la vostra arma vincente. Ogni sfida diventerà un’occasione per dimostrare quanto valete davvero.

✅✅✅✅✅Vergine. Il lavoro sarà il vostro punto di forza, ma è l'amore che riserverà parentesi inaspettate. Dopo un inizio di settimana forse un po’ confuso, le cose prenderanno una piega positiva e potrete ricevere riconoscimenti o soddisfazioni che aspettavate da tempo. Questo vi darà maggiore fiducia e vi permetterà di affrontare con serenità anche le questioni più spinose. La determinazione sarà premiata, ma non dimenticate di condividere i successi con chi vi sostiene da sempre.

✅✅✅✅✅✅Leone. Un’ondata di creatività vi accompagna, rendendovi più ispirati e pronti a trasformare le idee in progetti concreti. La vostra mente sarà vivace, capace di vedere opportunità dove gli altri vedono limiti. Tuttavia, nei primi giorni della settimana sarà importante tenere sotto controllo le spese: l’entusiasmo può spingervi a qualche eccesso economico di troppo. Verso la fine del periodo, invece, ritroverete equilibrio e soddisfazione, raccogliendo i frutti del vostro impegno con grande orgoglio.