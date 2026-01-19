Il weekend 24 e 25 gennaio si può descrivere come 'variegato', con la Luna in Ariete fino a domenica pomeriggio, per poi transitare nel Toro. L'oroscopo porta bene ai Capricorno, che occupano ancora una volta il primo posto in classifica. Male, invece, al Sagittario, posizionato sul fondo della graduatoria. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo del 24-25 gennaio 2026: dai segni flop a quelli top del weekend

1️⃣2️⃣ - Sagittario. Il fine settimana richiede attenzione soprattutto sul fronte pratico e professionale. Alcuni imprevisti rischiano di rallentare un progetto o di costringervi a rivedere piani che pensavate ormai definiti.

La concentrazione non è al massimo e la stanchezza accumulata si fa sentire, rendendovi più irritabili del solito. Chi ha responsabilità familiari potrebbe faticare a mantenere la calma. È fondamentale concedervi una pausa vera, anche delegando ciò che potete. In amore emerge il bisogno di sentirvi compresi e sostenuti, soprattutto nelle relazioni di lunga data, dove il dialogo diventa indispensabile per ritrovare equilibrio.

1️⃣1️⃣ - Leone. Anche questa volta il fine settimana porta con sé qualche tensione legata alle preoccupazioni economiche. Avete la sensazione di dover fare i conti con risorse limitate e questo vi mette sotto pressione. In ambito sentimentale, però, qualcosa si muove: le coppie iniziano a programmare momenti piacevoli insieme, mentre chi è solo sente il desiderio di rimettersi in gioco.

Le ferite del passato rendono più cauti, ma non lasciate che la diffidenza vi impedisca di vivere nuove emozioni. Procedete con calma, senza forzarvi.

1️⃣0️⃣ - Pesci. Questo fine settimana vi invita a moderare le spese e a riflettere prima di lasciarvi tentare da acquisti apparentemente vantaggiosi. In amore è richiesto impegno: i rapporti che attraversano una fase delicata arrivano a un punto di chiarezza, dove non sono più ammesse mezze misure. Sul lavoro possono emergere piccoli ostacoli, ma nulla che non possiate gestire con il vostro consueto pragmatismo. Presto riuscirete a tirare un sospiro di sollievo, anche grazie a una soluzione inattesa.

9️⃣ - Ariete. Le giornate scorrono tra doveri e responsabilità rimandate che ora chiedono attenzione.

Il desiderio di uscire e socializzare è limitato, ma questo non è necessariamente un male. Dedicarvi a ciò che avete trascurato vi permetterà di liberarvi la mente. In amore cresce la voglia di costruire qualcosa di concreto e condiviso, soprattutto per le coppie che pensano a un progetto comune. Fate attenzione alle spese, perché a breve vi sarà richiesto un impegno economico importante. Meglio evitare eccessi.

8️⃣ - Scorpione. Il fine settimana si presenta nel complesso piacevole, anche se qualcuno di voi potrebbe fare i conti con un lieve calo fisico. Ascoltate il corpo e rallentate i ritmi. Dopo giorni intensi sentite il bisogno di fare ordine, dentro e fuori. È un buon momento per riflettere su cambiamenti futuri e per mettere nero su bianco desideri e obiettivi.

Organizzare le prossime giornate vi aiuterà a sentirvi più padroni del vostro tempo e meno in balia degli eventi.

7️⃣ - Cancro. Vi attendono due giornate nel complesso serene, anche se la vostra naturale inquietudine ogni tanto riaffiora. In famiglia potrebbero chiedervi un favore o un supporto e sarà difficile sottrarvi. Qualcuno di voi è chiamato a prepararsi con attenzione per una prova o una verifica importante. Usate questo tempo per approfondire e chiarire ciò che ancora vi lascia insicuri. Mostrate maggiore comprensione verso chi vi sta vicino, soprattutto con le persone più fragili. Alleggerire i pensieri vi farà bene.

6️⃣ - Gemelli. Il periodo appena trascorso vi ha aiutato a chiarire dubbi che vi portavate dietro da tempo.

Le energie stanno lentamente tornando, ma è importante proteggervi dagli sbalzi di temperatura e non sottovalutare il riposo. Le coppie vivono momenti di complicità, mentre chi è solo può approfondire una conoscenza interessante, anche a distanza. In casa sarete piuttosto indaffarati e dovrete fare attenzione a non distrarvi troppo. Un po’ di organizzazione vi eviterà inutili stress.

5️⃣ - Toro. Il fine settimana porta un clima favorevole, soprattutto sul piano affettivo. Le relazioni si rafforzano grazie a dialoghi sinceri e momenti di intimità condivisa. Chi ha vissuto delusioni in passato sente di potersi rimettere in gioco con maggiore fiducia. Sul lavoro lasciatevi alle spalle le complicazioni dei giorni precedenti.

In casa ci saranno faccende da sbrigare che potrebbero innervosirvi, specialmente se avete figli piccoli da seguire con maggiore attenzione. Il benessere fisico è in ripresa.

4️⃣ - Vergine. La prima parte del fine settimana è dedicata a impegni pratici e professionali, ma il vostro obiettivo è liberarvene il prima possibile per ritagliarvi spazi di qualità. Evitate di sovraccaricarvi e di accettare situazioni poco chiare. In amore si respira un clima intenso e coinvolgente, con la possibilità di fare scelte importanti per il futuro. Investire su voi stessi, ampliando competenze e prospettive, vi aiuterà a sentirvi più sicuri e centrati.

3️⃣ - Bilancia. Questo fine settimana scorre in modo più armonioso del solito, senza le solite complicazioni.

Chi lavora online o porta avanti progetti personali può ottenere risultati interessanti. In casa ci sono cose da sistemare, ma non forzate i tempi. State riflettendo su un’idea che coltivate da tempo e iniziate a capire come renderla concreta. In amore l’atmosfera è particolarmente favorevole, ma ricordate di non disperdere energie in troppe direzioni. Concentrarvi su un obiettivo alla volta farà la differenza.

2️⃣ - Acquario. Le vostre sensazioni sono particolarmente affidabili e vi guidano nelle scelte, soprattutto in ambito sentimentale. Il fine settimana è vivace e stimolante: le coppie approfondiscono il legame, mentre chi è solo si apre a nuove conoscenze. Sabato sera siete pieni di energia e rischiate di esagerare, con il rischio di pagare pegno il giorno dopo.

Nel complesso, però, il clima è favorevole e vi aiuta a muovervi con più sicurezza anche nelle questioni pratiche ed economiche.

1️⃣ - Capricorno. Le giornate portano novità e un ritmo tutt’altro che noioso. In amore torna la voglia di esserci davvero, soprattutto nelle coppie che negli ultimi tempi hanno avvertito distanze o distrazioni. È un buon momento per pianificare la settimana successiva e per definire obiettivi concreti. La vostra precisione vi aiuta a non lasciare nulla al caso. I cuori solitari possono ricevere piacevoli sorprese e un invito inaspettato capace di riaccendere l’entusiasmo.