Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, il segno del Cancro s'incontra con la Luna, un arcano maggiore che invita a immergersi nelle acque dell'inconscio e delle emozioni profonde. La Luna simboleggia l'illusione, la confusione e la bellezza celata nei dettagli celestiali, un richiamo alla potenza nascosta delle maree interiori. Essa illumina ciò che spesso viene trascurato durante la luce del sole, guidando nel buio ma con una luce mutevole e argentea.

Per gli Cancro, oggi è una giornata in cui le emozioni possono turbinarvi con intensità inusuale.

La Luna vi incoraggia a esplorare i vostri sogni e intuizioni, considerate come messaggi dall'inconscio. Questo segno d'acqua, con una naturale sintonia verso i flussi emozionali, trova nella Luna una compagna fidata. Ne derivano sia sfide che benedizioni: la possibilità di smarrirsi nell'universo delle proprie emozioni e quella di sfruttare la vostra acuta sensibilità per connessioni più profonde con gli altri.

Parallelismi con altre culture

Nel simbolismo delle culture indigene australiane, la Luna è vista come un antico spirito guida attraverso l'oscurità e l'ignoto, simile al vostro viaggio interiore influenzato da questo arcano. Per gli Aztechi, la dea Coyolxauhqui rappresentava la Luna, emblema della ricciuta oscurità e della trasformazione ciclica e inevitabile, richiamando i Cancro a navigare i propri cicli emotivi.

Nella filosofia vedica, Chandra, il dio della Luna, regola il mentale e il dosha pitta, responsabile delle emozioni e dei pensieri iperattivi. In alcune tribù native americane, la Luna piena è associata a storie di cambiamento e rinnovamento, sottolineando gli stati di transizione che il Cancro affronta sotto la sua influenza.

Consiglio delle stelle per i Cancro: abbracciate l'energia della Luna

Nell'oroscopo dei tarocchi, la Luna vi consiglia di dedicare del tempo a voi stessi per ascoltare la vostra voce interiore, magari attraverso meditazioni o registrando i vostri sogni. Abbracciate l'incertezza come possibilità di scoperta e utilizzate la vostra sensibilità non come fonte di vulnerabilità, ma di forza.

Invece di resistere al flusso emozionale del giorno, lasciatevi trasportare dalle correnti intuitive che vi offrono un'opportunità di comprendere meglio chi siete e cosa desiderate. Proteggete il vostro spazio personale, senza temere l'oscurità perché la vostra luce interiore vi guiderà con saggezza nascosta sotto il manto lunare.