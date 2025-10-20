Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, i Gemelli sono guidati dall'arcano maggiore del Diavolo. Questa carta incarna le passioni, le tentazioni e le catene autoimposte che possono legarci a situazioni o abitudini nocive. Nella sua simbologia complessa, il Diavolo sottolinea la dualità tra liberazione e schiavitù interiore, invitandovi a riconoscere le illusioni che vi trattengono. Mentre la figura demoniaca nel tarocco potrebbe apparire minacciosa, essa rappresenta in realtà un monito contro la cecità dell'evasione e l'autosabotaggio.

Per i Gemelli, il Diavolo può segnalare un momento di introspezione necessario. La vostra natura curiosa e comunicativa vi spinge continuamente verso nuove esperienze, ma questo arcano vi suggerisce di riflettere su cosa realmente vi arricchisce e cosa solo apparentemente vi offre piacere. Oggi potrebbe emergere una tentazione a indulgere più del dovuto, o potreste riconoscere un comportamento che ripetete ma che non vi giova. Accettate questo invito a esaminare le vostre catene invisibili e considerate come liberarvi da esse per riscoprire una maggiore libertà.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione Yoruba, il mondo spirituale Ifá raccoglie storie in cui divinità e spiriti mettono alla prova gli esseri umani, simile all'essenza del Diavolo nei tarocchi.

Una delle divinità, Esu, è il messaggero che presenta sfide e tentazioni che portano alla crescita personale e alla comprensione. In modo analogo, nel mito della Fenice cinese, l'uccello mitico si consuma nelle fiamme solo per rinascere più forte dalle sue ceneri, simbolizzando la capacità di trasformarsi attraverso l'auto-riflessione e la rinascita dalle proprie ceneri. Infine, nella cultura giapponese, il concetto di "Kintsugi", l'arte di riparare gli oggetti rotti con oro, illustra come le imperfezioni e le esperienze difficili possano portare alla bellezza e alla forza ritrovata.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: abbracciate le vostre ombre

L'oroscopo dei tarocchi vi offre un'opportunità unica di abbracciare il significato della carta del Diavolo.

Riflettete sui vostri desideri più profondi e considerate se alcuni di essi vi incatenano piuttosto che liberarvi. È il giorno ideale per affrontare le vostre ombre interiori e rompere le abitudini mentali o emozionali che non servono più il vostro benessere. Vi sarà utile esplorare attività che vi aiutino a riconnettervi con il vostro sé autentico, come la scrittura di un diario o un tranquillo momento di meditazione contemplativa. Attraverso questo percorso, scoprirete come sovvertire le catene invisibili trasformandole in strumenti di crescita personale e autentica libertà interiore.