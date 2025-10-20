Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, i Scorpione si trovano di fronte alla carta della Morte, una delle più iconiche e fraintese del mazzo. Contrariamente a quanto potrebbe far pensare, la Morte non è un segno di sventura, bensì un simbolo potentissimo di trasformazione e rinascita. In realtà, essa rappresenta la fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo, un passaggio che permette di lasciare indietro ciò che non serve più per abbracciare nuove possibilità. La figura scheletrica che avanza inesorabile con la sua falce è il promemoria che il cambiamento, sebbene a volte possa apparire sconcertante, è necessario per la crescita personale.

Per gli Scorpione, la giornata di oggi potrebbe risultare particolarmente significativa nel contesto di trasformazioni interiori e personali. La vostra natura, già complessa e profonda, viene stimolata da questa energia, che invita a riflettere sui contrasti tra attaccamento e necessità di cambiamento. Potreste trovarvi di fronte a situazioni che sollecitano un rinnovamento emotivo o materiale. La Morte nel vostro oroscopo odierno sottolinea l'importanza di non opporre resistenza ai mutamenti, ma di accoglierli con mente aperta e cuore disponibile. In tal modo, sarà possibile scoprire nuovi aspetti di sé e attrarre opportunità inaspettate.

Parallelismi con altre culture

In molte culture del mondo, il concetto di morte come trasformazione pervade miti e tradizioni.

Nella filosofia Maya, il dio della morte, Ah Puch, è associato alla rinascita, poiché la distruzione vecchia apre la strada a nova crescita. Sempre in Messico, il Giorno dei Morti celebra i defunti con allegria, esaltando il legame tra la vita e la morte come un ciclo continuo. In India, il dio Shiva è sia distruttore che rigeneratore, rappresentando la necessità della morte come preludio alla rigenerazione. Queste prospettive analoghe sottolineano che l'identificazione della morte con rinascita e rinnovamento è universale, unendo visioni apparentemente diverse sotto un comune denominatore di crescita.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete il nuovo inizio

L'oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di accettare i cambiamenti come parte di un ciclo naturale.

Dedicate tempo ad analizzare quali aspetti della vostra vita hanno bisogno di essere rilasciati per fare spazio al nuovo. Questo può riguardare relazioni, idee o abitudini ormai obsolete. Considerate di tenere un diario per tracciare questi cambiamenti e le emozioni ad essi legate: la scrittura può aiutare a chiarire pensieri e priorità. Abbracciate pratiche che favoriscano la trasformazione, come la meditazione o i rituali di purificazione. La giornata odierna offre una preziosa occasione per rinnovarsi e accogliere con fiducia il ciclo successivo, sapendo che ogni fine è solo un nuovo inizio.