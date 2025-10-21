Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 21 ottobre 2025, i Pesci sono guidati dal luminoso arcano maggiore della Stella. Questa carta è simbolo di speranza, ispirazione e guida spirituale, offrendo una luce che dissipa le ombre dei dubbi. La Stella rappresenta l'armonia tra il cielo e la terra, connettendo profondamente l'individuo con il proprio e personale cammino. La sua energia tranquilla invita a vedere oltre l'immediato, navigando marosi interiori con fiducia e calma derivante da una visione più alta.

Per i Pesci, la giornata presenta una favorevole opportunità per cercare chiarezza e allineamento con il proprio ideale di vita.

Questo è il momento di aspirare alle stelle e credere nei sogni; le vostre naturali doti intuitive vi permetteranno di vedere una via anche dove sembra non esserci. Sotto l'influenza della Stella, sarete incoraggiati ad abbracciare una visione ottimistica e a trovare nel cuore uno spazio aperto per la scoperta e il rinnovamento. Questo arcano, infatti, vi spinge a fidarvi delle vostre percezioni più profonde, facendo della vostra sensibilità un potente strumento di realizzazione personale.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione maya, la Stella era simbolo di guida e ispirazione divina, utilizzata anche per tracciare rotte nelle antiche navigazioni, proprio come i Popol Vuh narrano dei viaggi dei nostri antenati verso terre nuove.

In una chiave simile, la mitologia hindu vede in Daksha una figura di creatività e perseveranza, capace di generare il nuovo con la forza dei suoi sogni. L'Orsa Maggiore, nell'antica Grecia, guidava i naviganti verso il Nord, offrendo una guida nei viaggi più ardui, proprio come per i Pesci alla ricerca del proprio percorso interiore. Un parallelismo si trova anche nella cultura cinese, con la figura della Stella Polare, chiamata Beidou, vista come un simbolo di affidabilità e orientamento.

Consiglio delle stelle per i Pesci: seguire il cammino illuminato

L'oroscopo dei tarocchi offre agli Pesci un invito a dedicare questa giornata alla riflessione su cosa significhi davvero "illuminare" il proprio cammino.

Prendete un po' di tempo per immergervi nella natura o per meditare in un ambiente che favorisca la vostra pace interiore. Questo periodo è ideale per stabilire nuovi obiettivi, lasciandosi guidare dalle intuizioni. Considerate anche di iniziare un diario dei sogni per catturare i vostri spunti di riflessione notturni; ciò che vi può sembrare nebuloso potrebbe schiarirsi alla luce della Stella. Ricordate che l'illuminazione viene dal sapere che la luce che cercate è già dentro di voi, come un faro in una notte tranquilla. Conducete il vostro viaggio personale con la consapevolezza del potenziale che risiede nel profondo del vostro essere.