L'oroscopo di domani 22 ottobre 2025 evidenzia un quadro astrale poco favorevole per lo Scorpione alle prese con un calo di energie. L'Acquario grazie alla Luna in quadratura avrà modo di vivere nuove emozioni sul piano sentimentale. Il Capricorno affronterà con disinvoltura gli ostacoli quotidiani.

L'oroscopo di mercoledì 22 ottobre: previsioni zodiacali da Ariete a Pesci

Ariete - La voglia di mettervi in gioco vi permetterà di poter raggiungere degli ottimi traguardi in ambito professionale. Nonostante la determinazione, le energie andranno gestite al meglio.

Voto: 6,5.

Toro - Vi sentirete dei supereroi. Raccoglierete i frutti del lavoro svolto nell'ultimo periodo. Nelle relazioni di coppia esternerete al partner tutto il vostro amore. Single, per voi sono previsti nuovi incontri. Voto: 8,5.

Gemelli - I vostri rapporti di coppia potranno beneficiare del sostegno della Luna. Il vostro romanticismo sarà fonte di conquista. La carriera lavorativa potrebbe subire un svolta in positivo. Voto: 9,5.

Cancro - Vi lascerete trasportare dalle emozioni. Il partner vi supporterà in ogni decisione. Nel lavoro farete valere il vostro innato carisma. Avrete energie da vendere. Voto: 7.

Leone - L'intraprendenza vi permetterà di fare nuove conoscenze in ogni ambito.

Avrete l'occasione di poter valutare un nuovo progetto lavorativo. Sarete abili nel valutare nuove opportunità professionali. Voto: 7,5.

Vergine - In questa fase sarete in grado di affrontare qualsiasi difficoltà. Chi lavora in proprio potrà togliersi delle belle soddisfazioni. L'anima gemella resterà affascinata dalla vostra intraprendenza. Voto: 7,5.

Bilancia - In coppia, dopo un periodo altalenante, tornerete ad essere romantici. Nel lavoro avvertirete il bisogno di mettere in pratica le vostre idee. Voto: 8,5.

Scorpione - Avvertirete il bisogno di riposare ed accantonare momentaneamente i vostri progetti lavorativi. Un po' di riposo sarà indispensabile per ritrovare buoni stimoli. Voto: 5,5.

Sagittario - Farete di tutto per accogliere momenti intensi. Con il vostro partner si riaccenderà la passione. Single, per voi sono previsti nuovi incontri. Voto: 8.

Capricorno - Potreste sentirvi a corto di energie, questo però non vi destabilizzerà più di tanto. In campo professionale proverete a superare ogni difficoltà con il vostro carisma. Voto: 6.

Acquario - In coppia sarete romantici e allo stesso tempo aperti al dialogo. La spontaneità sarà il vostro punto di forza. Bene in ogni comparto. Voto: 10.

Pesci - Le stelle vi consigliano di non chiudervi in voi stessi. In questa fase tenderete ad essere meno affabili. In campo professionale sarà opportuno preservare un buon rapporto con i colleghi. Voto: 7,5.