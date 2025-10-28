Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi martedì 28 ottobre 2025, i Pesci si trovano sotto l'influsso enigmatico della carta della Luna. Questo arcano maggiore simboleggia il regno della notte, dell'inconscio e dei sogni, portando alla luce i sentimenti nascosti e le intuizioni invisibili. La Luna è spesso associata ai cicli nascosti della mente, alle maree emotive e al potere di percezione che nasce dall'ombra, facendo risaltare l'importanza di fidarsi delle proprie intuizioni e di esplorare l'interiorità senza timore.

Per i Pesci, solitamente già connessi al mondo onirico e al loro dinamismo emotivo, questa giornata porterà un'ulteriore stimolazione del lato intuitivo.

La Luna chiede di abbracciare il proprio sé interiore, navigando tra le acque turbolente delle emozioni con la sensibilità e il simbolismo che vi caratterizzano. Tuttavia, è importante riuscire a distinguere tra l'intuizione veritiera e le illusioni che potrebbero emergere sotto questa suggestiva luce lunare. Abbracciare l'incertezza con grazia sarà essenziale per trovare equilibrio.

Parallelismi con altre culture

In diverse culture, la Luna ha sempre giocato un ruolo centrale per il suo richiamo misterioso e affascinante. Nella mitologia azteca, la dea Metztli rappresenta il potere oscuro della luna e il suo legame col sacrificio e il ciclo della vita, enfatizzando come la Luna possa portare a metamorfosi personali e spirituali.

In Cina, la Festa della Luna celebra il raccolto e la pienezza della vita, evocando il simbolismo della Luna come portatrice di abbondanza e riflessione contemplativa. Anche tra le tribù dei nativi americani, la luna è considerata una guida spirituale che illumina il cammino attraverso la saggezza degli antenati e il potenziale nascosto.

Consiglio delle stelle per i Pesci: fidatevi delle vostre visioni

L'oroscopo dei tarocchi invita i Pesci a dedicare tempo alla riflessione personale e al dialogo interiore, sfruttando l'influenza della Luna. Questo potrebbe essere un momento ideale per tenere un diario dei sogni o esplorare pratiche spirituali che favoriscono una connessione profonda con il subconscio, come la meditazione o la contemplazione.

Lasciate che le vostre visioni vi guidino verso scelte sagge e considerate la possibilità di integrare le vostre intuizioni nella vita quotidiana. Fidarsi delle proprie percezioni momentanee potrebbe rivelare percorsi inaspettati e illuminare verità interiore, consentendovi di avanzare con maggiore fiducia lungo il vostro percorso mistico e affascinante.