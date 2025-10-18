L'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 18 ottobre 2025, vede i Cancro immersi nell'enigmatico mondo della Luna. Questa carta dei tarocchi incarna l'inconscio, il regno dei sogni e delle emozioni profonde, spesso nascoste dalla luce del giorno. Nel simbolismo della Luna, si cela un invito a esplorare le proprie paure e intuizioni, spesso celate ma sempre presenti. La Luna rappresenta l'intuizione, il mistero e la capacità di percepire oltre ciò che è visibile, guidati da un senso di conoscenza interiore che sfida la ragione evidenziando la sapienza dell'intuitività.

Per il segno del Cancro, oggi è un giorno ideale per abbracciare la profondità delle proprie emozioni e ascoltare la voce sommersa della propria interiorità. La naturale inclinazione del Cancro verso la sensibilità e l'empatia trova nella Luna un'alleata perfetta per viaggiare nel reame delle emozioni nascoste. Questa energia lunare vi invita a fidarvi del vostro intuito, a riconnettervi con sentimenti che potrebbero essere stati messi da parte o dimenticati, elaborando una profonda comprensione di voi stessi e delle vostre relazioni.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura azteca, la dea Coyolxauhqui è associata alla Luna ed è spesso vista come simbolo della bellezza e della forza femminile, similmente al modo in cui la Luna influenza il Cancro.

Express contiene in sé la capacità di dimostrare forza nonostante l'apparente caos, proprio come la Luna nelle fasi lunari. Nel sistema Yoruba e nel procedimento divinatorio Ifá, gli spiriti ancestrali, che comunicano attraverso segni e visioni, sono un'eco della Luna che sussurra intuizioni. Anche in Cina, nel mito della regina della Luna, Chang'e, si riflette il tema della ricerca dell'immortalità e delle energie nascoste del cuore umano. Queste storie mostrano come la Luna, in molte culture, sia sempre stata una guida e una fonte di saggezza.

Consiglio delle stelle per i Cancro: ascoltate il vostro intuito

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Cancro di fare spazio all'intuizione e alla riflessione.

Prendetevi del tempo per distogliere la mente dalla frenesia quotidiana e immergetevi in attività creative che stimolino il subconscio, come la pittura o la scrittura. Potete sperimentare la meditazione notturna ch'è particolarmente in sintonia con l'energia lunare, facilitando l'accesso a un livello più profondo di coscienza. Ricordate che il vero potere della Luna è la capacità di guidarvi attraverso l'ombra con comprensione e fiducia. Questo viaggio interiore vi porterà non solo a una maggiore consapevolezza di voi stessi, ma anche a sbloccare soluzioni che risiedono sotto la superficie della coscienza razionale.