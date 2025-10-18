Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 18 ottobre 2025, i Gemelli sono guidati dalla carta del Bagatto, un simbolo di iniziativa, abilità e potenziale illimitato. Questo arcano maggiore del mazzo rappresenta il mago che tiene in mano tutta la conoscenza e gli strumenti necessari per manifestare i propri sogni. Nella tradizione esoterica, il Bagatto è colui che sa sfruttare al meglio le risorse a disposizione, creando nuove realtà con energia e intuito.

Per i Gemelli, oggi si apre un periodo di sperimentazione e scoperta. Le peculiarità del vostro segno si armonizzano perfettamente con l'energia del Bagatto, nota per la sua curiosità e propensione al multiforme.

Vi troverete in una posizione eccellente per mettere in pratica i vostri talenti innati e le vostre competenze. L'influenza di questa carta incoraggia ad abbracciare nuove sfide, consentendovi di esplorare territori sconosciuti e di confrontarvi con situazioni che richiedono flessibilità e spirito d’avventura.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione africana Yoruba, l'orisha Eshu è spesso considerato un trickster, un maestro di vie diverse che apre le strade della conoscenza e delle opportunità con astuzia e intelligenza, ricordando il potenziale dinamico del Bagatto. In altre culture, il mito sumerico di Enki, il dio dalle mille conoscenze, richiama il potere creativo e l'abilità di manipolare vari strumenti per portare innovazione e cambiamento.

Anche il panteon norreno presenta figure simili, come Loki, famoso per la sua capacità di trasformarsi e adattarsi a ogni situazione con ingegno e abilità.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: sfruttate l'arte del Bagatto

L'oroscopo dei tarocchi vi invita a prendere il meglio dall'energia del Bagatto per esplorare le vostre potenzialità. Iniziate nuovi progetti, non abbiate paura di tentare vie diverse e ancor meno convenzionali per raggiungere i vostri obiettivi. Considerate di pianificare un momento della giornata per lavorare su quelle idee che spesso trascurate a causa di impegni pressanti. Sfruttando al massimo l'influenza di questa carta, riuscirete a portare a termine compiti complessi, mostrando il vostro lato più dinamico e intraprendente. Lasciate che la vostra creatività vi guidi, sapendo che le possibilità sono infinite e ogni occasione è un'opportunità di crescita e rinnovamento.