L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025 non si prospetta favorevole per la Vergine, che chiude la classifica. Per questo segno dello zodiaco, le stelle indicano un periodo confuso sul piano affettivo, e anche la Bilancia non vivrà giornate semplici. Al contrario, il Sagittario risale in vetta, conquistando la prima posizione. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo della settimana fino al 26 ottobre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Vergine – La settimana si aprirà con una certa confusione, soprattutto in ambito affettivo. Tendete spesso ad assumervi i pesi emotivi del partner, ma questa volta sarà importante riconoscere i confini tra le vostre responsabilità e quelle altrui.

Provate a non mescolare tutto, perché rischiate di creare tensioni inutili. In amore servirà chiarezza e pazienza: alcuni malintesi si risolveranno meglio con la calma che con le parole. Sul lavoro e in famiglia sarà necessario essere più diplomatici, evitando di reagire d’istinto o di imporre la vostra opinione. Le persone intorno a voi apprezzeranno la vostra saggezza, ma dovrete imparare a moderare le parole. Cercate di ritagliarvi qualche ora solo per voi, magari leggendo o camminando all’aria aperta, così da ritrovare la calma e l’equilibrio perduto.

1️⃣1️⃣- Bilancia – Alcuni di voi si troveranno a dover affrontare un momento di tensione nella vita sentimentale. Una conversazione mal interpretata o un malinteso potrebbe creare un piccolo distacco nel rapporto di coppia.

Non nascondete i vostri stati d’animo, ma esprimeteli con sincerità: solo il dialogo potrà riportare serenità. I single, invece, potrebbero avere aspettative non del tutto realistiche verso una persona; meglio restare con i piedi per terra e distinguere bene ciò che è reale da ciò che è solo immaginato. Sul fronte professionale, il periodo si prospetta invece interessante e fertile. Avrete idee brillanti e progetti da concretizzare. Chi cerca lavoro potrebbe ricevere un’offerta convincente. In casa, qualche piccola spesa imprevista potrà innervosirvi, ma si tratterà di nulla di grave.

1️⃣0️⃣- Leone – Nei prossimi giorni vi sentirete sotto pressione, specialmente nei rapporti più stretti. Alcune incomprensioni vi costringeranno a rivedere il modo in cui comunicate con chi amate.

Non tutti capiscono il vostro bisogno di indipendenza, ma se saprete spiegare con calma le vostre ragioni, riuscirete a ristabilire l’equilibrio. Sul lavoro ci sarà una persona che vi offrirà un aiuto prezioso: non date per scontata la sua disponibilità e mostrate gratitudine. Un piccolo gesto o un invito fuori farà la differenza. L’ambiente professionale migliorerà notevolmente se imparerete ad ascoltare di più e a criticare di meno. Nel weekend, una telefonata o un messaggio dal passato potrebbe sorprendervi.

9️⃣- Ariete – Settimana piena di vitalità e ottimismo. Le questioni economiche cominceranno a sistemarsi e vi sentirete finalmente più tranquilli. Alcuni di voi avranno la sensazione di poter ripartire da zero in amore, con nuove consapevolezze e desideri più autentici.

Una presenza recente nella vostra vita potrà cambiare il vostro modo di vedere le cose e offrirvi un’occasione inattesa di rinascita. Sul lavoro sarete determinati e intuitivi: saprete come farvi valere e dimostrare la vostra competenza. Collaboratori e colleghi apprezzeranno il vostro spirito propositivo, mentre chi è a capo di un’attività troverà soci disponibili e motivati. La salute sarà buona, ma cercate di non trascurare la prevenzione e il riposo.

8️⃣- Gemelli – Vi attende una settimana vivace, piena di impegni e di stimoli. Vi lancerete in nuovi progetti con entusiasmo e riuscirete a coinvolgere anche chi vi sta vicino. Per chi lavora in proprio, questo sarà un momento ideale per espandere contatti e ottenere riscontri immediati.

In casa, però, potrebbe esserci un po’ di disordine o qualche compito arretrato da gestire, quindi servirà organizzazione. In amore, la monotonia rischia di spegnere il desiderio: provate a sorprendere il partner, magari cambiando routine o facendo un piccolo gesto inaspettato. I single vivranno un fine settimana movimentato, con possibilità di incontri intriganti che accenderanno la curiosità e la passione.

7️⃣- Cancro – L’atmosfera sentimentale si farà più intensa e avrete modo di vivere momenti di profonda connessione con chi amate. Le coppie ritroveranno sintonia e dolcezza, mentre chi è solo potrà finalmente dichiararsi o lasciarsi andare a nuove emozioni. Il romanticismo tornerà protagonista e vi renderà più affascinanti e aperti alle emozioni.

Sul fronte professionale, invece, dovrete mantenere alta la concentrazione: si prevede una settimana impegnativa, con scadenze e responsabilità da gestire. Desiderate il successo e la stabilità, ma per ottenerli dovrete sforzarvi di mantenere la calma anche quando qualcosa non andrà come previsto. Evitate discussioni inutili e puntate sull’efficienza.

6️⃣- Toro – Il vostro sarà un periodo stabile e sereno, soprattutto nei rapporti di coppia. Vecchie passioni si risveglieranno e ritroverete quella complicità che vi mancava. I single potranno fare incontri piacevoli, ma dovranno mostrarsi più aperti e fiduciosi verso gli altri. Nella sfera professionale, chi cerca lavoro potrebbe ricevere una proposta concreta, mentre chi è già occupato dovrà prestare attenzione ai consigli di un superiore: dietro le sue parole si nasconde un’opportunità di crescita.

Le giornate trascorreranno in modo tranquillo, con momenti di benessere e soddisfazione personale.

5️⃣- Scorpione – Settimana interessante e profonda, perfetta per rimettere ordine nei sentimenti. In amore avrete il coraggio di chiarire situazioni sospese, distinguendo ciò che vale davvero da ciò che non merita più il vostro tempo. I single sentiranno un desiderio crescente di stabilità e saranno pronti ad accogliere un nuovo legame serio. Sul lavoro, i rapporti di collaborazione saranno fondamentali: cercate di circondarvi di persone affidabili e lasciatevi consigliare da chi ha più esperienza. I suggerimenti che riceverete si riveleranno utili per la vostra carriera.

4️⃣- Capricorno – Vi aspetta una settimana di grande solidità e determinazione.

Le coppie saranno unite da obiettivi importanti, come la convivenza o il matrimonio, mentre i single ritroveranno il coraggio di mostrarsi senza maschere. In ambito lavorativo avrete energia e concretezza, riuscendo a portare avanti i vostri progetti con grande lucidità. Evitate, però, di dare troppo peso alle parole di chi cerca di mettervi in confusione: fidatevi del vostro istinto e seguite la logica. Potrebbe essere un buon momento per rimettervi in forma o iniziare un’attività fisica che vi faccia sentire più energici.

3️⃣- Pesci – La settimana sarà l’occasione perfetta per pensare un po’ a voi stessi e migliorare la qualità della vita. In amore, cercate di essere più realistici e meno sognatori: non tutto è come sembra, ma questo non significa che manchi la bellezza.

Se siete in coppia, dedicatevi al dialogo e cercate di evitare i silenzi prolungati. Se siete single, lasciate che il destino faccia il suo corso, senza forzare le cose. Dal punto di vista della salute, sarà utile seguire un’alimentazione più leggera e limitare gli eccessi. Organizzate un’uscita o una gita per staccare la mente: vi farà bene ritrovare armonia con voi stessi.

2️⃣- Acquario – L’energia di questa settimana sarà costruttiva e orientata al miglioramento. In amore, la comprensione reciproca vi permetterà di ritrovare serenità e intesa con il partner. Chi è solo potrà finalmente lasciare andare vecchie abitudini per accogliere nuove esperienze e aprirsi a una nuova visione dell’amore, più libera e consapevole.

In ambito professionale, ci sarà spazio per rimettersi in gioco, ma serviranno costanza e determinazione. Evitate la pigrizia e affrontate ogni compito con spirito pratico. Un po’ di attività fisica vi aiuterà a scaricare la tensione e a mantenere alto l’umore.

1️⃣- Sagittario – Settimana vivace e piena di spunti positivi. Le questioni sentimentali finalmente si sistemeranno: le coppie riusciranno a chiarirsi dopo qualche giorno di tensione, mentre i single faranno incontri capaci di accendere l’entusiasmo. Sul lavoro e in casa vi mostrerete dinamici e propositivi, pronti a riorganizzare gli spazi o a dare forma a nuove idee. Sarà un momento perfetto per pianificare il futuro e mettere in moto progetti concreti. La creatività sarà la vostra arma vincente e vi permetterà di distinguervi in ogni campo.