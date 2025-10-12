La settimana che va dal 20 al 26 ottobre 2025 sarà un periodo di risvegli e coincidenze significative. Il cielo regala un’energia frizzante grazie all’influsso di Mercurio in Scorpione, che acuisce l’intuito e favorisce i colpi di genio. Alcuni segni, come Gemelli e Capricorno, potranno contare su una vera ondata di fortuna, mentre altri — come Leone e Pesci — dovranno imparare a cogliere le opportunità senza lasciarsi frenare dai dubbi.

Le previsioni della fortuna dal 20 al 26 ottobre: tra intuizioni e svolte sorprendenti

Ariete

La fortuna vi sfiora con la sua fiamma impulsiva, ma dovrete imparare a gestirla con equilibrio.

Le giornate di inizio settimana saranno perfette per prendere iniziative e lanciarvi in nuove sfide. Un incontro fortuito potrebbe rivelarsi prezioso per il futuro. Evitate, però, di rischiare troppo nel weekend: la Luna in opposizione potrebbe offuscare la lucidità. Fortuna: ★★★★☆ ⭐ Consiglio: fidatevi del vostro istinto, ma non forzate i tempi.

Toro

Le stelle vi proteggono e vi regalano un pizzico di fortuna concreta, quella che arriva con le buone azioni e la pazienza. Venere e Giove vi favoriscono negli affari e nelle scelte economiche: potreste ricevere una piccola somma inattesa o una proposta vantaggiosa. È una settimana da vivere con serenità, senza fretta ma con gratitudine. Fortuna: ★★★★★ ⭐ Consiglio: seguite la via della stabilità, le occasioni giungeranno da sé.

Gemelli

Settimana di svolte inaspettate e sorprese che vi rallegreranno l’umore. Mercurio vi sostiene e vi dona quella brillantezza che attira opportunità come calamite. Un messaggio, una chiamata o un incontro casuale potrebbero cambiare la prospettiva su un progetto o un legame. Giovedì e venerdì sono giorni fortunati: il destino sembra chiamarvi per nome. Fortuna: ★★★★★ ⭐ Consiglio: lasciatevi sorprendere, la fortuna ama chi osa con il sorriso.

Cancro

Nonostante un inizio lento, la settimana prenderà una piega più dolce. La fortuna arriva in modo sottile, attraverso persone gentili o gesti che vi scaldano il cuore. Un’occasione professionale o creativa potrebbe nascere dal nulla, ma richiederà coraggio.

Attenzione solo a non lasciarvi prendere dalla nostalgia. Fortuna: ★★★☆☆ ⭐ Consiglio: accogliete le novità con fiducia, anche se non tutto è chiaro subito.

Leone

Le stelle vi osservano con severità, ma non mancheranno spiragli di luce. La fortuna è altalenante: a volte vi sfugge per un soffio, altre si manifesta all’ultimo momento. Ciò che conta sarà la capacità di non arrendervi. Mercoledì potreste ricevere una notizia positiva legata al lavoro o a un viaggio. Fine settimana più calmo e favorevole alle intuizioni. Fortuna: ★★☆☆☆ ⭐ Consiglio: la fortuna non ama gli orgogliosi, siate più flessibili.

Vergine

Settimana preziosa per cogliere vantaggi economici e miglioramenti concreti. La fortuna vi premia quando mostrate metodo e dedizione.

Venere nel segno vi regala incontri positivi e piccole sincronicità che vi faranno capire di essere sulla strada giusta. Domenica ideale per fare piani futuri. Fortuna: ★★★★☆ ⭐ Consiglio: affidatevi al vostro intuito pratico, è la bussola del successo.

Bilancia

Le stelle vi sorridono con eleganza. Fortuna fluida e armoniosa, soprattutto nei rapporti umani e nelle collaborazioni. Se avete bisogno di un appoggio, chiedetelo: qualcuno sarà felice di aiutarvi. Un gesto gentile o una proposta inaspettata aprirà nuove strade. Fine settimana radioso e pieno di leggerezza. Fortuna: ★★★★★ ⭐ Consiglio: accogliete la fortuna con gratitudine e la vedrete moltiplicarsi.

Scorpione

Mercurio nel segno vi dona potere mentale e intuito infallibile.

È una settimana in cui potrete percepire i segnali del destino con grande chiarezza. Un colpo di fortuna vi raggiungerà quando meno ve lo aspettate, ma sarà frutto della vostra lucidità. Attenzione solo a non trasformare tutto in una sfida personale. Fortuna: ★★★★☆ ⭐ Consiglio: la fortuna vi ascolta se restate centrati, non aggressivi.

Sagittario

Le stelle preparano per voi un periodo di rinascita. Un progetto che sembrava bloccato potrebbe riprendere vigore, e un’intuizione improvvisa cambierà le carte in tavola. La fortuna sarà dalla vostra parte soprattutto nelle questioni legate ai viaggi, agli studi o ai contatti con l’estero. Il weekend porta una buona notizia. Fortuna: ★★★★★ ⭐ Consiglio: seguite la curiosità, la sorte favorisce chi esplora con entusiasmo.

Capricorno

Settimana eccellente per chi ha lavorato con costanza: la fortuna premia la disciplina. Possibili gratificazioni economiche o riconoscimenti professionali. Un’occasione si manifesterà quando tutto sembrava fermo. L’energia è alta e la fiducia cresce di giorno in giorno. Fortuna: ★★★★★ ⭐ Consiglio: non sottovalutate i piccoli segnali, sono l’anticamera del successo.

Acquario

Un’energia elettrica attraversa la vostra settimana. La fortuna vi tocca attraverso idee geniali e soluzioni fuori dagli schemi. Evitate solo di disperdervi: ciò che vi sembra casuale in realtà è una coincidenza perfetta. Tra venerdì e sabato potreste ricevere una notizia sorprendente ma positiva. Fortuna: ★★★★☆ ⭐ Consiglio: fidatevi del caso, che di casuale ha ben poco.

Pesci

La fortuna vi osserva da lontano ma non vi abbandona. È una settimana di alti e bassi emotivi, ma anche di segnali sottili che vi guideranno se saprete ascoltarli. Una persona del passato potrebbe portare un’opportunità o un consiglio prezioso. Il weekend sarà più sereno e propizio a piccole vincite o coincidenze fortunate. Fortuna: ★★★☆☆ ⭐ Consiglio: non cercate la fortuna, lasciate che sia lei a trovarvi.