Una nuova settimana sta per iniziare. L'oroscopo di lunedì 13 ottobre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali, grazie allo studio dei transiti dei pianeti, sono pronte a rivelare cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni. La loro vita sociale, lavorativa e sentimentale finirà sotto i riflettori, rivelando dettagli inaspettati.

Il Toro e lo Scorpione saranno quasi incontenibili. Useranno la loro energia per mettersi in gioco e per fare ulteriori passi in avanti sul posto di lavoro. Non si arrenderanno facilmente e si impegneranno al massimo.

Il Cancro e la Vergine, invece, attraverseranno un momento di raccoglimento. Resteranno in silenzio, riflettendo sul futuro.

Oroscopo di lunedì 13 ottobre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: questa settimana inizierà un po' a rilento ma, con il passare delle ore, riuscirete a uscire dal guscio e ad attirare l'attenzione. Le cose miglioreranno.

Toro: la vostra energia non passerà affatto inosservata. Travolgerete tutto e tutti grazie alla grinta e all'enorme forza di volontà. Positività e altruismo non vi mancheranno.

Gemelli: non avrete alcuna paura nel guardare negli occhi la persona amata. Attraverso questo semplice gesto, riuscirete a trasmetterle tutte le vostre emozioni, senza nascondere niente.

Cancro: tenderete a prendere le distanze dalle persone che vi staranno attorno. Avrete bisogno di dedicare un po' di tempo a voi stessi e di avere un'idea chiara delle prossime mosse da compiere.

Leone: farete fatica ad ascoltare i consigli degli altri. Vorrete fare tutto da soli, anche a costo di sbagliare e di dovervi rimboccare ancora di più le maniche.

Vergine: non sarà esattamente la vostra giornata. Vi chiuderete in voi stessi, riflettendo sulle scelte fatte in passato e su quelle da prendere al momento.

Bilancia: qualcuno proverà a prendersi gioco di voi. Per fortuna, avrete la mente lucida e la capacità di difendervi da soli. Non vi farete mettere i piedi in testa da nessuno.

Scorpione: sarete pronti a lasciarvi alle spalle le difficoltà delle ultime settimane.

Vi rialzerete in piedi, riuscendo a concentrarvi sulle cose davvero importanti. Vi farete guidare dalla vostra energia.

Sagittario: non vi farete buttare giù dalle circostanze. Al contrario, sarete pronti a rialzarvi e a riprendere il controllo della situazione. Dimostrerete coraggio e forza interiore.

Capricorno: sarete disposti a concedere una seconda possibilità alla persona amata. Metterete le cose in chiaro ma, per ora, non vorrete assolutamente tirarvi indietro.

Acquario: l'attuale situazione lavorativa vi metterà con le spalle al muro. Avrete bisogno di maggiore flessibilità e, per questo motivo, l'oroscopo vi consiglia di iniziare a guardarvi intorno.

Pesci: non potrete fare a meno di trascorrere del tempo di qualità con gli amici. Adorerete stare insieme a loro e organizzare le prossime cose da fare in gruppo.