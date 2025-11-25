L'oroscopo del weekend 29 e 30 novembre si concentra sul livello della fortuna di ciascun segno, svelando un periodo particolarmente agevole per i nati dello Scorpione. La Bilancia, al contrario, vivrà 48 ore piatte e poco stimolanti. Approfondiamo ora le previsioni nel dettaglio che tutti i segni, con la relativa classifica a trifogli.

Previsioni astrologiche del weekend 29 e 30 novembre 2025

☘️☘️Bilancia. Il fine settimana si presenterà con un andamento piatto, quasi immobile, e proprio per questo potrebbe sembrarvi poco stimolante. Vi sentirete come sospesi in un limbo in cui nulla cambia realmente, ma questa calma vi offrirà la rara occasione di fare un bilancio sincero di ciò che state vivendo.

Prendetevi cura della casa, degli affetti più cari e soprattutto della vostra immagine, che avete lasciato indietro per troppo tempo. Venerdì sera cercate di concedervi un momento di dolcezza con chi amate e provate a ritrovare un contatto più caloroso.

☘️☘️☘️Ariete. Il sabato scorrerà con una vivacità che vi darà un po’ di energia in più, mentre il venerdì potrebbe risultare monotono e persino noioso. In compenso vi libererete finalmente di quella pressione che vi siete trascinati durante tutta la settimana e avrete la sensazione di rimettere ordine nei pensieri. Non tutto procede come speravate, ma invece di perdere la calma, scegliete di chiudere quelle situazioni lasciate a metà. Ritroverete tranquillità con un programma che vi appassiona o un libro capace di smuovere emozioni che avevate messo da parte.

☘️☘️☘️Sagittario. Il sabato inizierà con piccoli intoppi che potrebbero irritarvi più del previsto. Qualcuno potrebbe muovervi una critica e la tentazione di sentirvi feriti sarà forte, ma vi converrà lasciar correre. Nel tardo pomeriggio riuscirete finalmente a rilassarvi e a recuperare serenità. Una pizza o il vostro cibo preferito vi farà tornare il sorriso e vi aiuterà a chiudere la giornata con un senso di leggerezza. Finirete per fare più tardi del solito e il venerdì mattina vi sveglierete con calma. Avrete modo di occuparvi della casa e prepararvi a una nuova settimana più ordinata.

☘️☘️☘️Vergine. Questo fine settimana avrete bisogno di recuperare le energie perse nei giorni scorsi. Qualcuno potrebbe provocarvi involontariamente, facendovi salire un po’ di irritazione, ma nulla sarà davvero grave.

Vi accorgerete di essere più golosi del solito e rischierete di esagerare, quindi cercate di ascoltare il corpo. Potreste fare tardi davanti alla televisione o al computer, magari scoprendo contenuti capaci di catturare la vostra attenzione più del previsto. Qualcuno potrebbe perfino ritrovarsi attratto da una persona conosciuta in modo virtuale.

☘️☘️☘️☘️Acquario. Il sabato richiederà ancora un po’ del vostro impegno per sistemare alcune faccende rimaste aperte, ma riuscirete a chiudere buona parte di ciò che vi pesa. Dal pomeriggio recupererete la tranquillità necessaria per dedicarvi alle passioni. I più giovani preferiranno lasciarsi assorbire dagli schermi, mentre altri sceglieranno un’attività creativa che li faccia sentire vivi.

Nel venerdì l’ansia del giorno successivo potrebbe risalire e confondervi le idee, ma vi basterà mettere ordine, delegare ciò che non è urgente e concentrarvi su ciò che conta davvero.

☘️☘️☘️☘️Leone. Il weekend vi porterà un po’ di respiro dopo settimane cariche di imprevisti che hanno messo alla prova la pazienza. Avrete modo di trascorrere tempo con i vostri cari, e chi ha bambini piccoli vivrà momenti allegri e vivaci. Chi dovrà lavorare o studiare anche il venerdì dovrà sforzarsi di mantenere alta la concentrazione. In generale, sarà il momento giusto per fare una pulizia profonda, non solo materiale ma anche mentale, così da liberarvi da ciò che vi appesantisce e prepararvi a giornate più serene.

☘️☘️☘️☘️Toro. Il sabato sarà da vivere fino in fondo, perché vi farà sentire al centro della quotidianità. Dal venerdì pomeriggio, però, l’atmosfera cambierà e potreste percepire un leggero calo di energia. Il fine settimana porterà situazioni rilevanti che potrebbero spingervi a rivedere alcune scelte. Le coppie conviventi o sposate potrebbero trovarsi davanti a un bivio emotivo, mentre chi è single continuerà a sentirsi a proprio agio nella propria autonomia. Prendetevi del tempo per comprendere ciò che desiderate davvero.

☘️☘️☘️☘️Cancro. Questo weekend vi farà tirare un respiro di sollievo, perché sentivate il bisogno di chiudere un periodo complicato e pesante. Avete seguito un percorso con costanza, ma forse cominciate a dubitare che sia davvero ciò che volete.

Spesso siete quelli che sostengono gli altri, ma ora avreste bisogno di una mano o almeno di qualcuno che vi ascolti con sincerità. Tra sabato e venerdì emergerà una soluzione che vi permetterà di vedere più chiaro. Concedetevi momenti di quiete che vi aiutino a ritrovare fiducia.

☘️☘️☘️☘️☘️Capricorno. La settimana appena conclusa ha portato cambiamenti che richiedono ancora molta riflessione. Il fine settimana sarà intenso, quasi caldo dal punto di vista emotivo, perché non tutto è stato risolto e questo potrebbe lasciarvi con un filo di tensione. Non rinunciate ai vostri interessi: anzi, dedicate loro qualche ora in più. Chi potrà riposarsi avrà modo di coccolarsi con piccoli rituali personali come un bagno rilassante o un trattamento che riconnette al proprio corpo.

☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli. Dopo una settimana difficile sentirete il bisogno di recuperare equilibrio. Il sabato sarà piuttosto pieno, perché dovrete terminare compiti rimasti indietro. Non potrete più rimandare e questo vi aiuterà a sentirvi più in controllo. Nel venerdì ritroverete invece una leggerezza nuova e vi godrete momenti più caldi con chi amate. L’amore si accenderà e potrete dedicare tempo a chi realmente occupa un posto speciale nel vostro cuore. Regalatevi qualcosa che vi fa stare bene: ve lo siete guadagnato.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Di solito il weekend è pieno di mille incombenze e anche questa volta non sarà diverso. La casa richiederà attenzioni e voi, pur essendo generosi con tutti, desiderereste che qualcuno si prendesse cura di voi con la stessa delicatezza.

Portate un po’ di pazienza, perché queste giornate segneranno la fine di molte difficoltà che vi hanno rallentato. Vi sentite cambiati e più consapevoli, e questo vi aiuterà a prepararvi alle trasformazioni che sceglierete più avanti. Le coppie vivranno un clima armonioso, mentre i single potranno stringere nuove conoscenze online.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Scorpione. Vivete un fine settimana ricco di calore e passione, soprattutto se siete in coppia. Anche chi è single avrà modo di trascorrere due giornate piene grazie ai social, agli interessi personali e ai piccoli divertimenti che sapete regalarvi. State affrontando una sfida importante e la voglia di riuscire vi spinge a trovare forza anche quando siete stanchi. In queste 48 ore riuscirete finalmente a rilassarvi senza sensi di colpa. Una persona a voi cara potrebbe offrirvi una parola gentile che vi farà sentire compresi.