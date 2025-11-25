L'oroscopo dall'1 al 7 dicembre 2025 è pronto a rivelare il livello della fortuna di ciascun segno zodiacale in questa settimana. Partiamo subito anticipando che il segno che ottiene il massimo punteggio è quello dei Pesci, mentre la Bilancia si deve accontentare di soli due trifogli in classifica.

Previsioni astrologiche della settimana fino al 7 dicembre

☘️☘️Bilancia. La settimana richiederà energia e lucidità, perché tra casa e lavoro vi sentirete spesso tirati da più parti. Vi sentirete sfortunati. Il settore professionale continua a darvi pensieri e avrete la sensazione di dover correre per mantenere tutto in equilibrio.

Anche in famiglia potrebbero emergere piccole tensioni che chiedono pazienza e dialogo. Alcune coppie rischieranno di raggiungere un limite, soprattutto se da tempo ci sono discussioni irrisolte. È un buon momento per ammettere ciò che non funziona più, anche a costo di restare soli pur di proteggere la serenità. Venerdì vi ritroverete a fare i primi preparativi per il pranzo di Natale e a riorganizzare un progetto importante che, per via di un ritardo, potrebbe sfuggirvi di mano.

☘️☘️☘️Toro. L’inizio della settimana vi porterà un clima altalenante fatto di incomprensioni, scatti d’ansia e giornate turbolente. In famiglia ci saranno momenti di tensione, ma non chiudetevi: avete bisogno di comunicare e far capire come state.

Resterete spesso combattuti tra ciò che desiderate e ciò che temete, ma questa è la settimana ideale per aprire uno spiraglio e permettervi di rischiare un po’ di più. Non cacciate via l’amore, né quello romantico né quello familiare. Solo negli ultimi giorni ritroverete un po’ di stabilità e inizierete a ricostruire ponti che credevate crollati. Concedetevi una pausa senza sensi di colpa.

☘️☘️☘️Cancro. La settimana sarà complessivamente positiva, ma in alcuni momenti sentirete la necessità di isolare ciò che vi ha turbato nelle scorse settimane. Dopo periodi difficili, vi state rialzando e avete voglia di farlo con decisione. Dentro di voi sta nascendo una nuova energia e avrete la sensazione di muovervi nelle direzione giusta.

Sarete pieni di iniziative e il vostro entusiasmo avrà un impatto positivo anche su chi vive con voi. Ritroverete calma, equilibrio e una rinnovata voglia di vivere l’atmosfera natalizia, con un’intensità che non provavate da tempo. Le feste saranno memorabili non per ciò che fate, ma per il modo in cui vi sentirete.

☘️☘️☘️Leone. La prima parte della settimana potrebbe mettervi alla prova con discussioni familiari e impegni pesanti. Vi sentirete un po’ sotto pressione, soprattutto per questioni economiche che continuano a inquietarvi. A partire da metà settimana, però, noterete un miglioramento significativo sia nella vita sentimentale che nel lavoro. Qualcuno potrebbe chiamarvi con una richiesta importante o per darvi una notizia che aspettavate da tempo.

Tra commissioni in posta o in banca e qualche pagamento da sistemare, troverete comunque il modo di chiudere la settimana con un po’ più di fiducia. Non ignorate quei piccoli spiragli che si apriranno.

☘️☘️☘️☘️Gemelli. Settimana dinamica, ricca di movimento, idee e situazioni che cambiano rapidamente. Ci saranno entrate, uscite, appuntamenti, viaggi brevi, messaggi e scambi intensi. A livello affettivo venite da un mese complicato, fatto di parole dette male e fraintendimenti. Adesso, però, le tensioni si alleggeriscono e da martedì potrete finalmente respirare. Tornerà il dialogo, tornerà l’intesa e molti rapporti ritroveranno una stabilità che sembrava irrecuperabile. Qualcuno potrebbe persino ricevere una buona notizia economica.

Concedetevi un premio personale: ve lo siete guadagnato.

☘️☘️☘️☘️Sagittario. Questa settimana vi permetterà di mettere ordine nei sentimenti. Qualsiasi fraintendimento recente tornerà a una dimensione più serena e riuscirete a parlare senza scattare alla prima parola storta. A livello fisico e mentale vi sentirete rigenerati e con un nuovo tono vitale. Chi prova da tempo a ridurre dolci, eccessi o cattive abitudini troverà una forza interiore più stabile. Sul piano lavorativo o economico ci sarà ancora qualche incertezza, quindi è meglio andare con i piedi di piombo. Dedicate parte del tempo alla casa, alla creatività e alle piccole cose che vi danno pace.

☘️☘️☘️☘️Vergine. La settimana volerà senza che ve ne rendiate conto.

Gli impegni saranno tanti e il ritmo sarà sostenuto, ma la mente sarà lucida e il corpo reattivo. I più giovani si appassioneranno a un nuovo contenuto o progetto, mentre chi ha famiglia o una carriera strutturata si toglierà belle soddisfazioni. In casa, però, servirà qualche aggiustamento e dovrete fare attenzione a non assumere responsabilità troppo pesanti: un piccolo incidente domestico potrebbe capitarvi se agite di fretta. Nonostante tutto, la vostra efficienza vi porterà a fine settimana con un senso di pienezza.

☘️☘️☘️☘️Ariete. La settimana si prospetta intensa e significativa, con momenti che potrebbero portare risvolti interessanti sia sul lavoro che in campo emotivo. Avrete occasione di riattivare un progetto rimasto fermo, rivedere una storia d’amore o chiarire questioni pesanti che vi trascinate da tempo.

Le giornate di metà settimana saranno particolarmente favorevoli per prendere decisioni e fare un passo concreto verso ciò che desiderate. Chi è solo non dovrebbe sottovalutare un incontro o un messaggio inatteso, perché potrebbe nascondere un’opportunità sentimentale importante. Seguite l’istinto, ma con calma.

☘️☘️☘️☘️☘️Acquario. La prima settimana di dicembre vi porterà un’atmosfera vivace, profumata di nuove idee e progetti. Vi dedicherete alle decorazioni natalizie, alle liste dei regali e alle attività che vi fanno stare bene. Ci saranno commissioni importanti da gestire e piccole spese inevitabili, ma riuscirete a organizzarvi senza stress. Avrete una sensazione di rinascita e capirete che alcuni pesi non sono più così ingombranti.

I single potrebbero fare un incontro particolare, magari attraverso messaggi, eventi o uscite improvvisate. Vi sentirete più aperti e disponibili a lasciar entrare qualcuno.

☘️☘️☘️☘️☘️Capricorno. Vi aspetta una settimana ricca di cose da sistemare, ma con un tono emotivo molto più leggero rispetto al passato. Potrebbe arrivare una notizia che vi sblocca, un incontro inatteso o una persona che torna a farsi sentire. Tutti quei nodi che vi hanno appesantito andranno sciogliendosi uno a uno e recupererete un carisma che da tempo non percepivate. Sarà il momento ideale per mettere mano alla casa, aggiustare ciò che non funziona e iniziare a pensare agli addobbi e alle ricette natalizie. In tv ritroverete programmi che vi faranno sorridere come da bambini.

L’amore di coppia si rafforza e nascono nuovi progetti a due.

☘️☘️☘️☘️☘️Scorpione. Settimana piena di movimento e piccole novità che renderanno le giornate più vivaci. Se avete bambini o nipoti, potreste coinvolgerli nei preparativi natalizi, creando momenti speciali per tutti. Chi lavora da casa si sentirà più tranquillo, mentre chi esce tutti i giorni potrebbe essere ancora un po’ teso e carico di preoccupazioni. Un imprevisto potrebbe rallentarvi, soprattutto in ambito pratico, quindi fate attenzione a ciò che fate, ai fornelli e alle spese. Con qualche accortezza la settimana scorrerà in modo più fluido.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Dicembre per voi è una festa dell’anima. Siete romantici, nostalgici e pieni di fantasia, e questo mese vi dà un’energia che raramente provate altrove.

La settimana sarà piena di cose da fare: decorazioni, lavoro da chiudere, uscite e organizzazione familiare. Vi muoverete con piacere e vi sentirete più leggeri, pronti a vivere serate serene con buon cibo e programmi natalizi. In amore avrete una nuova complicità, mentre chi è solo farà incontri piacevoli e dolci. Unica attenzione: non esagerate con i dolci, la tentazione sarà fortissima.