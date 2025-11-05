L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 novembre 2025 si prevede propizia per i Pesci, che conquistano il massimo punteggio dalle stelle. Se questo segno dello zodiaco si accinge a vivere delle giornate generose e soddisfacenti, il Toro dovrà muoversi con prudenza e autocontrollo. Approfondiamo ora le previsioni nel dettaglio per tutti i segni.

Classifica e previsioni settimanali fino al 16 novembre 2025: Toro flop e Pesci top

✅✅Toro – La settimana richiederà una grande dose di prudenza e autocontrollo. Potrebbero esserci piccoli imprevisti, ritardi o persone che tenteranno di ostacolare i piani.

Non lasciatevi trascinare da chi parla alle spalle: la verità prima o poi viene sempre a galla. Cercate di non sprecare energie in polemiche inutili e concentratevi sulla riorganizzazione della quotidianità. Un po’ di ordine nella casa e nella mente vi aiuterà a recuperare serenità.

✅✅✅Ariete – Le giornate si preannunciano intense, cariche di stimoli e qualche tensione. Vi sentirete divisi tra il desiderio di agire e la necessità di riflettere. Le forze non vi mancheranno, anzi, qualcuno vicino a voi vi darà la spinta per andare avanti con maggiore determinazione. Chi ha chiuso una storia amorosa sente ancora il bisogno di guarire: non affrettate i tempi. In famiglia potrebbero nascere incomprensioni legate a questioni economiche o burocratiche, ma il weekend porterà un netto recupero fisico ed emotivo.

✅✅✅Vergine – L’inizio della settimana potrebbe mettervi alla prova. Sarete sommersi da impegni e preoccupazioni legate a lavoro, casa e denaro. Tuttavia, la vostra innata capacità organizzativa vi permetterà di gestire tutto con lucidità. Alcuni di voi riceveranno segnali inaspettati da una persona che prova un sincero interesse, ma non sa come esprimersi. I più giovani avranno dubbi sul futuro, ma basterà un piccolo passo concreto per schiarirsi le idee. Attenzione alla salute e alle visite rimandate da troppo tempo.

✅✅✅Leone – La settimana sarà piuttosto altalenante, come una scala fatta di salite e discese. Al mattino vi sentirete privi di motivazione, ma nel pomeriggio ritroverete il sorriso e la voglia di fare.

Evitate di circondarvi di persone negative o lamentose, perché potrebbero influenzare il vostro umore. Mantenete la calma con i figli o i familiari più giovani: la pazienza sarà l'arma vincente. Concedetevi qualche momento di svago per ricaricare la mente.

✅✅✅✅Scorpione – Avrete una forte necessità di rinnovare gli spazi in cui vivete o di pianificare un piccolo viaggio rigenerante. Le giornate saranno piene di impegni, ma anche di soddisfazioni se saprete dosare le energie. Non trascurate il corpo e l’alimentazione: una dieta più equilibrata e qualche ora di movimento vi aiuteranno a scaricare la tensione. In amore potrebbero nascere contrasti passeggeri, forse a causa di un fraintendimento o di una vicinanza un po’ soffocante.

Prendetevi del tempo per voi e per le passioni.

✅✅✅✅Bilancia – Sentirete l’esigenza di rimettere equilibrio nella vita, soprattutto dopo un periodo piuttosto disordinato. Un rapporto sentimentale potrebbe risentire della distanza o della mancanza di dialogo, ma presto arriverà un chiarimento. Nel frattempo concentratevi su voi stessi, sul benessere fisico e mentale. Riorganizzate gli orari, delegate dove potete e imparate a dire qualche “no” in più. Ritroverete così una sensazione di leggerezza che vi mancava da tempo.

✅✅✅✅Capricorno – La settimana porterà momenti di serenità alternati a qualche preoccupazione familiare. Forse una persona cara avrà bisogno di sostegno e questo vi terrà emotivamente occupati.

Nella sfera lavorativa è tempo di farsi avanti: inviate curriculum, fate nuove proposte, cercate collaborazioni interessanti. Mantenete la casa in ordine, anche se la stanchezza si farà sentire, perché l’ambiente influisce molto sul vostro stato d’animo. Non sottovalutate l’importanza di una buona routine.

✅✅✅✅Acquario – Vi aspettano giornate importanti per la crescita personale e professionale. Gli ultimi tempi non sono stati facili, ma state ritrovando il coraggio di rimettervi in gioco. Chi ha un’attività in proprio potrebbe scoprire nuove opportunità attraverso idee originali e contatti insoliti. In famiglia, invece, potrebbe emergere una questione legata ai figli o a una responsabilità che vi coinvolge direttamente.

Fate attenzione all’alimentazione e dedicate tempo all’attività fisica: corpo e mente vi ringrazieranno.

✅✅✅✅✅Sagittario – L’atmosfera sarà intrigante e vivace, specialmente per quanto riguarda l’amore. Evitate però di lasciarvi tentare da avventure che potrebbero complicare le cose. Chi è in coppia deve puntare sulla sincerità, chi è single potrà fare incontri interessanti. Sul lavoro servirà più determinazione per concludere progetti iniziati da tempo. Non è il momento ideale per investimenti o spese rischiose: meglio osservare e pianificare con calma.

✅✅✅✅✅Gemelli – La settimana si aprirà in modo favorevole e terminerà ancora meglio. Vi sentirete più leggeri e ottimisti, pronti a lasciarvi alle spalle le ombre del passato.

Idee e progetti prenderanno forma con chiarezza, mentre l’amore si colorerà di nuove emozioni. Uscire dal solito ambiente e frequentare persone nuove potrebbe regalarvi belle sorprese. Chi studia o lavora in modo autonomo avrà giornate molto produttive.

✅✅✅✅✅Cancro – Un periodo di rinascita vi attende. Dopo settimane di ansia e incertezza, tornerete a respirare e a sentirvi più in pace con voi stessi. Si chiude un capitolo e se ne apre uno nuovo, più luminoso e stabile. Le relazioni affettive saranno al centro della scena: chi ha vissuto una crisi potrà finalmente capire cosa desidera davvero. Evitate le tentazioni e puntate sulla sincerità, anche con voi stessi.

✅✅✅✅✅✅Pesci – La settimana si prospetta generosa e ricca di soddisfazioni.

L’intuizione e la creatività saranno alle stelle, soprattutto per chi lavora in ambito artistico o a contatto con il pubblico. Regalatevi tempo per curare il corpo e la mente: un massaggio o una passeggiata nella natura saranno rigeneranti. Evitate spese impulsive e aspettate occasioni migliori per fare acquisti importanti. In amore ci sarà un colpo di scena piacevole per i single e una ritrovata complicità per chi è in coppia.