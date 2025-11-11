L'oroscopo dal 17 al 23 novembre 2025 rivela in anteprima come sarà la settimana dal punto di vista della fortuna. Il segno peggiore è il Toro, con solo due trifogli. Gli appartenenti a questo zodiaco dovranno armarsi di pazienza e autocontrollo. Andrà meglio, invece, ai Pesci che ritrovano l'amore in primo piano. Approfondiamo ora i dettagli per tutti con la relativa classifica a trifogli.

Previsioni astrologiche della settimana 17-23 novembre 2025

☘️☘️Toro – La settimana richiederà pazienza e una buona dose di autocontrollo. Vi sentirete più introversi del solito e forse poco inclini a sopportare le lamentele o le richieste di chi vi circonda.

In famiglia o nella vita di coppia, potrebbero emergere tensioni latenti: sarà importante non chiudervi in voi stessi, ma provare a spiegare ciò che provate senza alzare muri. La voglia di isolamento sarà forte, ma concedervi del relax non significa escludere chi vi vuole bene. Dedicate qualche ora a un hobby o a un’attività creativa che vi aiuti a liberare la mente. Anche un semplice film o una passeggiata potranno rimettervi in sintonia con il mondo interiore. Nel weekend arriverà una piccola occasione di svago che vi farà tornare il sorriso.

☘️☘️☘️Ariete – La parte centrale della settimana sarà quella più delicata: dovrete fare i conti con decisioni complesse, impegni incalzanti e qualche tensione familiare.

Non tutto filerà liscio e, in certi momenti, vi sembrerà di dover combattere su troppi fronti. Eppure, già da sabato pomeriggio, riuscirete a rimettere ordine nei pensieri e a ritagliarvi uno spazio solo vostro. Prendetevi cura della salute, evitate sbalzi di temperatura e cercate di non rimandare visite o controlli. Sul piano affettivo, servirà maggiore chiarezza: spiegate le emozioni senza farvi dominare dall’orgoglio, perché solo così ritroverete la complicità perduta.

☘️☘️☘️Gemelli – La settimana inizierà con un desiderio di rinnovamento: sentirete il bisogno di cambiare routine, di rimettervi in gioco, ma anche di allontanarvi da chi vi trasmette negatività. Negli ultimi tempi vi siete chiusi un po’ troppo, forse per delusione o sfiducia, ma ora è il momento di reagire.

Le prime giornate saranno ideali per prendervi cura del corpo, della casa o di uno spazio verde, un gesto che vi aiuterà a ritrovare equilibrio e serenità. Evitate però di lasciarvi influenzare dall’arroganza o dalla maleducazione altrui: la forza sarà mantenere la calma e rispondere con eleganza. Verso il weekend, la socievolezza tornerà a brillare.

☘️☘️☘️Vergine – I primi giorni saranno un po’ lenti e vi sentirete rallentati, come se la stanchezza accumulata non vi lasciasse respirare. Tuttavia, già da metà settimana, il vostro spirito organizzato tornerà in azione e vi permetterà di sistemare questioni rimaste in sospeso. Qualcosa di positivo prenderà forma e potrete intravedere un cambiamento importante.

In amore o nei rapporti familiari, però, servirà diplomazia: qualche parola di troppo potrebbe generare incomprensioni. Il weekend segnerà una ripresa generale, con più fiducia e una rinnovata voglia di mettervi in gioco.

☘️☘️☘️☘️Leone – Questa settimana sarà caratterizzata da ritardi, impegni accumulati e qualche piccolo disguido. Avrete l’impressione di dover correre contro il tempo, ma la vostra energia e creatività vi permetteranno di riorganizzare tutto con successo. Nella parte centrale dei giorni, troverete momenti più sereni e qualche piacevole sorpresa che vi ricorderà quanto la vita possa ancora sorprendervi. Chi è in coppia riscoprirà la passione, chi è solo potrebbe ricevere un messaggio inatteso.

Verso il weekend, dedicate del tempo a voi stessi: concedetevi un taglio di capelli, una cena rilassante o una piccola coccola personale.

☘️☘️☘️☘️Cancro – Dopo settimane difficili, finalmente si aprirà un periodo di maggiore serenità. Vi sentirete più leggeri, liberi e pronti a guardare avanti con ottimismo. La sensibilità troverà un nuovo equilibrio e riuscirete a vedere le situazioni con maggiore distacco. Sul fronte lavorativo o familiare, alcune preoccupazioni inizieranno a sciogliersi e vi sarà più semplice affrontare gli imprevisti con calma. Il weekend promette emozioni intense: ci sarà spazio per l’amore, la condivisione e qualche bella notizia che riscalderà il cuore.

☘️☘️☘️☘️Bilancia – La settimana scorrerà in modo tranquillo e lineare, offrendovi la possibilità di recuperare forze e stabilità.

Dopo un periodo di forti oscillazioni emotive, avrete finalmente la sensazione che tutto stia tornando al suo giusto posto. Potrete dedicarvi a ciò che vi fa stare bene: un hobby, la casa o semplicemente il relax. Il weekend sarà ideale per trascorrere del tempo con la persona amata o in famiglia. Anche chi vive da solo si sentirà più in pace con sé stesso e riuscirà a portare a termine un progetto personale. Restate aperti alle comunicazioni: una chiamata o un messaggio potrebbero sorprendervi in positivo.

☘️☘️☘️☘️Sagittario – Sarà una settimana ricca di piccoli cambiamenti e movimenti, anche economici. Dovrete gestire entrate e uscite con attenzione, ma nel complesso non mancheranno buone occasioni per rimettervi in carreggiata.

Qualcuno potrebbe sentirsi spaesato, con la necessità di confidarsi con una persona di fiducia. L’ascolto reciproco vi aiuterà a ritrovare la serenità. In amore, evitate le reazioni impulsive: la passione c’è, ma rischia di sfociare in tensioni se non imbrigliata nel dialogo. Un acquisto o un piccolo regalo vi tireranno su di morale.

☘️☘️☘️☘️☘️Scorpione – La settimana vi vedrà concentrati su obiettivi concreti e sulla tranquillità domestica. Ritroverete un ritmo più disteso, che vi consentirà di godervi i momenti semplici e di qualità con chi amate. Chi è solo potrebbe riscoprire il piacere della solitudine, trasformandola in uno spazio di rinascita. Potrebbero arrivare pensieri dal passato, ma non lasciate che vi blocchino: accettate ciò che è stato e preparatevi a un nuovo inizio.

Anche qualche occasione economica o creativa si affaccerà sul vostro orizzonte.

☘️☘️☘️☘️☘️Capricorno – Settimana brillante, ricca di energie e gratificazioni. Finalmente vedrete i risultati degli sforzi compiuti e questo vi darà un senso di orgoglio e fiducia in voi stessi. La forma fisica sarà buona e l’umore in crescita. L’amore torna a scaldare i cuori, con la possibilità di momenti speciali in coppia o nuove conoscenze per chi è single. Nel weekend vi sentirete in perfetta sintonia con chi vi circonda: concedetevi del tempo per rilassarvi e per godere dei frutti del vostro impegno.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci – Settimana frizzante e movimentata, segnata da nuove idee e progetti. Sarete immersi nei preparativi o nelle anticipazioni del periodo festivo, tra regali, addobbi e incontri piacevoli.

L’atmosfera sarà vivace, ma fate attenzione a non sovraccaricarvi di impegni: dosate bene le energie. In amore, ci sarà voglia di rinnovamento e complicità. I single si sentiranno più disinvolti e pronti a vivere avventure leggere, ma sincere.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Acquario – L’amore e la tenerezza saranno protagonisti. Le coppie consolidate vivranno un periodo di unione profonda, mentre chi sta cercando un figlio o un progetto di vita insieme avvertirà segnali positivi. Qualcuno potrebbe fare un acquisto importante o prendere una decisione che cambierà il quotidiano. Il fine settimana porterà emozioni intense, momenti di passione e una nuova fiducia nel futuro.