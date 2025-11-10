L'oroscopo dal 17 al 23 novembre 2025 è pronto ad offrire un'anteprima su questa settimana che inizia sotto l'influenza della Luna in Scorpione. Se i segni zodiacali dello Scorpione conquistano la vetta della classifica, al contrario, i Capricorno sono 12esima a causa di un periodo sottotono. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo della settimana 17-23 novembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Capricorno. La settimana per voi si presenta sottotono, con energie ridotte e la sensazione che nulla proceda come vorreste. Vi toccherà stringere i denti e portare pazienza, ma non perdete la fiducia: a breve potranno arrivare occasioni piacevoli che ridaranno brio agli impegni quotidiani e alla vita sociale.

Fate attenzione alla guida e non sottovalutate segnali di stanchezza; se vi muovete con cautela eviterete malintesi e piccoli incidenti. Tra le amicizie c’è chi non è del tutto sincero: osservate con occhio critico chi vi circonda e limate i rapporti che vi consumano. Valutate di introdurre qualche cambiamento pratico nella routine entro la fine del mese, come tagliare ciò che non serve più e dedicare tempo a rigenerarvi. Anche se le giornate possono sembrare grigie, pianificare piccoli obiettivi vi aiuterà a ritrovare slancio.

1️⃣1️⃣- Toro. Vi attende un periodo segnato da nervosismo e affaticamento fisico che potrebbe rendere difficile concentrarsi sulle cose importanti. La mente sarà spesso distratta e avrete voglia di riposare più del solito; accettate la necessità di rallentare invece di forzarvi.

In casa il supporto degli altri potrebbe mancare e questo vi farà innervosire: scegliete le parole con cura per non ferire chi tiene a voi, perché in questo momento siete particolarmente sensibili alle critiche. Le preoccupazioni economiche restano presenti nella vostra testa, ma cercate soluzioni concrete e passi piccoli anziché lasciarvi sopraffare dall’ansia. Dormire qualche ora in più quando potete e dedicare attenzione alla vostra alimentazione vi aiuterà a recuperare.

1️⃣0️⃣- Vergine. Questa settimana scorre su un ritmo discreto soprattutto sul fronte professionale: avrete opportunità di mettere in ordine le pratiche e di capire dove intervenire per migliorare le entrate. Se gestite un’attività in proprio potreste sentirvi soffocati da spese o da una diminuzione dei clienti; è il momento di riflettere su cambi di strategia, promozioni mirate o piccole azioni che possano riaccendere l’interesse.

Chi lavora alle dipendenze potrebbe trovarsi in conflitto con colleghi o con la direzione: valutate alternative con calma e senza fretta. La tendenza a rimandare compiti si farà sentire, quindi scrivete una lista realistica e affrontate prima i punti più urgenti per alleggerirvi la mente.

9️⃣- Pesci. Sarete molto impegnati e vi sentirete spesso in movimento per questioni di lavoro; la fatica accumulata potrebbe portarvi a nervosismi con persone care. Per chi è in coppia l’amore rappresenterà un’ancora di serenità, mentre chi è single potrebbe avere aspettative alte o portare con sé ferite passate che rallentano l’apertura verso gli altri. Qualcuno vi chiederà un favore: valutate con attenzione prima di accettare, senza dare nulla per scontato.

Cercate di ritagliare momenti per ricaricarvi e per non esaurire le scorte di pazienza: una breve pausa ogni giorno e una piccola rinuncia allo stress vi aiuteranno a tornare più lucidi e centrati.

8️⃣- Acquario. Affronterete giorni complicati con qualche nervosismo legato a spese impreviste e questioni familiari che potrebbero tenervi svegli la notte. Imparate a riconoscere i vostri limiti e a chiedere sostegno quando serve, perché non potete portare tutto sulle spalle da soli. Attività all’aria aperta e movimento vi faranno bene, concedendovi una sfera di calma che altrimenti fatichereste a trovare. Evitate di accumulare tensione: delegare alcune incombenze pratiche vi permetterà di concentrarvi su ciò che è davvero importante.

Anche una semplice passeggiata può aiutare a riorganizzare i pensieri e ad alleggerire l’ansia.

7️⃣- Sagittario. Dimostrerete grande grinta e motivazione, affrontando i problemi con spirito combattivo. In casa potrebbe emergere qualche segreto o malinteso che richiederà chiarimenti, ma la vostra determinazione vi permetterà di mettere ordine e trovare soluzioni pratiche. Vi dedicherete anche alle faccende domestiche con metodo e vi cimenterete ai fornelli con soddisfazione. Il weekend porterà emozioni e complicità se avete qualcuno al vostro fianco; chi preferisce la solitudine in questo periodo userà il tempo per occhiarsi dentro e prendersi cura di sé. Conservate la concentrazione e non lasciate che piccoli imprevisti vi distolgano dagli obiettivi.

6️⃣- Cancro. Supererete gli ostacoli con determinazione e recupererete serenità fisica e mentale. L’ansia che spesso vi accompagna, soprattutto per questioni familiari, potrà alleggerirsi grazie a sviluppi positivi e a opportunità che si presenteranno sul lavoro. Chi dipende da un datore o gestisce un’attività potrà imboccare nuove strade professionali che favoriranno un passo avanti concreto. Cercate di organizzare le finanze con prudenza, ma senza rinunciare a investire su ciò che può generare un ritorno. La fiducia in voi stessi tornerà a crescere e con essa la capacità di affrontare le sfide quotidiane.

5️⃣- Leone. Il sereno tornerà, anche se potreste incontrare ricadute che vi mettono alla prova durante la giornata.

Al mattino disponete di energia per svolgere le attività, mentre il pomeriggio può portare stanchezza: pianificate i compiti più impegnativi quando siete freschi. Se in famiglia c’è un congiunto con problemi di salute, vivrete una certa tristezza perché vorreste poter fare di più per aiutare; non dimenticate però che anche un piccolo gesto o una parola di vicinanza contano molto. Potrebbero esserci discussioni con figli o partner, ma la settimana promette comunque un miglioramento rispetto al passato recente. Cercate momenti di leggerezza per ricaricarvi.

4️⃣- Bilancia. In questo periodo potreste percepire di non essere pienamente apprezzati e accettare con difficoltà le critiche. È importante non lasciarsi schiacciare dai giudizi altrui: riconoscete il vostro valore e difendetelo con serenità.

Se avete vissuto una rottura recente, le emozioni sono ancora vive e sarà difficile nascondere ciò che provate; concedetevi il tempo necessario per elaborare e trasformare l’esperienza. Prima di prendere decisioni importanti fate una lista dei pro e dei contro per avere maggiore chiarezza e non agire d’impulso. Prestate anche attenzione alle finanze e controllate le spese per evitare difficoltà economiche.

3️⃣- Ariete. Dopo giorni turbolenti tornerete a respirare con maggiore leggerezza: riuscirete a trovare soluzioni concrete e a vedere una via d’uscita dai problemi che vi hanno appesantito. Chi ha cambiato abitudini verso uno stile di vita più sano si sentirà particolarmente rinvigorito, con più energia e chiarezza mentale.

Sul lavoro percepirete il bisogno di una pausa o di un cambiamento che vi permetta di ritrovare motivazione; valutate proposte con mente aperta e decidete cosa realmente desiderate. Le preoccupazioni economiche legate alle spese quotidiane potrebbero spingervi a cercare vie pratiche per migliorare il bilancio, chiedendo anche un sostegno quando serve.

2️⃣- Gemelli. Avrete gli strumenti necessari per affrontare emergenze sia professionali che domestiche e dimostrerete grande disponibilità a mettervi in gioco per portare avanti progetti importanti. L’atteggiamento pratico e la capacità comunicativa vi aiuteranno a costruire collaborazioni proficue. In amore non mancheranno momenti emozionanti: un ammiratore misterioso potrebbe suscitare curiosità e le coppie già unite vivranno attimi intensi e magici insieme.

Se convivete o siete sposati, il legame si rafforzerà grazie alla condivisione di piccole esperienze quotidiane che ritroveranno senso e calore.

1️⃣- Scorpione. Sarete al top della settimana: vivrete giornate piene di serenità e di belle opportunità che vi permetteranno di recuperare il tempo perso. In casa e nelle relazioni di coppia si respirerà complicità e passione, e chi è single potrà incontrare persone che lasceranno il segno. Finalmente riuscirete a risolvere questioni rimaste in sospeso e ogni dubbio tenderà a dissolversi, lasciando spazio a decisioni più chiare. Anche gli aspetti pratici come salute e finanze potrebbero mostrare segnali di miglioramento, quindi approfittate di questo periodo per consolidare progetti e godervi i frutti del vostro impegno.