L'oroscopo del 18 novembre si presenta pieno di movimenti astrali favorevoli ai segni d'Acqua, con Sole, Luna, Mercurio e Venere in Scorpione. Sul podio troviamo lo Scorpione capolista, i Pesci al 2° posto e il Cancro al 3° posto. Male, invece, la Vergine che avrà 24 ore "maledette", con imprevisti, nostalgia, rimpianti e storture.

Classifica e oroscopo del giorno 18 novembre: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Vergine. Vi state muovendo verso una fase che porta verso una risposta chiara o una conferma che attendevate da tempo. Il problema è che questa è una giornata talmente sfortunata da essere definita "maledetta".

Imprevisti, storture di vario tipo, ritardi, litigi, questo e molto altro potrebbe rovinarvi le ore. È come se un ingranaggio che era rimasto bloccato riprendesse a girare e vi permettesse di rimettervi in cammino con un nuovo senso di direzione. Anche nella vita domestica vi sentite travolti da mille incombenze e vorreste avere più ordine e stabilità. Con un po’ di pazienza riuscirete a sistemare ciò che vi pesa. Concedetevi qualche momento di cura personale e non scoraggiatevi di fronte alle difficoltà che ancora richiedono tenacia. Ogni piccola sfida affrontata adesso vi renderà più sicuri e pronti per ciò che verrà.

1️⃣1️⃣- Ariete. In questo periodo è fondamentale che vi distanziate da chi vi spinge verso atteggiamenti che non vi appartengono.

La vostra forza sta nel mantenere l'autenticità e nel non lasciarvi trascinare da mode o pressioni esterne. Sarete assorbiti da impegni di lavoro, studio o da faccende domestiche che non potete rimandare. Avete esagerato per troppo tempo, accumulando compiti e responsabilità senza concedervi pause. Riorganizzare i ritmi vi permetterà di ritrovare lucidità e serenità. Fidatevi della vostra capacità di distinguervi con eleganza e misura.

1️⃣0️⃣- Bilancia. Questa giornata richiede attenzione al benessere fisico. Il freddo e gli sbalzi di temperatura potrebbero mettere a dura prova il vostro equilibrio, quindi non affaticatevi oltre il necessario. Dentro casa sarà importante collaborare, soprattutto se ci sono preparativi in corso o qualcuno ha bisogno di maggior supporto.

Non portate tutto sulle spalle e cercate un coordinamento più sereno con chi vi circonda. La serata potrebbe riservare un piccolo avvenimento inatteso, capace di alleggerire l’atmosfera e di farvi apprezzare maggiormente la compagnia di chi vi vuole bene.

9️⃣- Acquario. Avete bisogno di rallentare e di concedervi lo spazio mentale per riflettere su ciò che è successo nel corso del tempo. Alcune situazioni possono aver lasciato un segno profondo, facendovi percepire un senso di fatica e smarrimento. Respirate con calma e non lasciate che l’ansia prenda il sopravvento. La giornata si presta a un’introspezione franca e costruttiva, durante la quale potrete analizzare ciò che vi pesa e ciò da cui prendere le distanze.

Lasciate fluire i pensieri senza giudicarli. Da questa pausa interiore nasceranno nuove soluzioni.

8️⃣- Sagittario. La voglia di trasgredire o di lasciarvi andare a qualche piccolo eccesso potrebbe essere forte, alimentata dal desiderio di sentirvi più vivi e di recuperare una parte di voi che avete trascurato. Prendersi cura del proprio aspetto, magari con un cambio di look, può aiutarvi a ritrovare energia purché scegliate un orario meno caotico del solito. È importante non invischiarsi in situazioni che portano complicazioni inutili. Entro la settimana avvertirete una distensione generale del vostro stato d’animo e un miglioramento evidente del benessere interiore.

7️⃣- Toro. State attraversando una fase interessante, ma per coglierne appieno i benefici dovete liberarvi di alcune convinzioni rigide che non vi permettono di avanzare.

La giornata offre un’occasione preziosa per far chiarezza dentro di voi e cercare un equilibrio più stabile. Le tensioni familiari inizieranno ad attenuarsi, restituendovi una sensazione di sollievo e un’ondata di entusiasmo. Potrebbero nascere impulsi a fare qualche acquisto online per evitare future corse affrettate. Approfittate di questa energia positiva per sistemare vecchie pendenze e chiudere ciò che è rimasto sospeso da troppo tempo.

6️⃣- Capricorno. La situazione economica sembra essersi arenata, mettendovi alla prova più del previsto. Invece di abbattervi, scegliete di reagire con creatività e determinazione. Informatevi, cercate opportunità alternative e valutate anche attività part-time per rimettervi in moto.

Solo chi decide di superare i propri limiti riesce a costruire un futuro più solido. La famiglia potrebbe offrirvi un sostegno importante, capace di alleggerire il carico emotivo. Vi sorprenderete a desiderare cibi confortanti, come una pizza o un dolce che riporti un senso di familiarità.

5️⃣- Gemelli. Vi state dividendo tra vari compiti familiari e il timore che la situazione possa complicarsi vi assorbe energie preziose. Le preoccupazioni non vi aiutano e rischiano di appesantirvi oltre misura. Siate fiduciosi e affrontate il presente con maggiore leggerezza mentale. Questa giornata favorisce la chiusura di rapporti incerti e l’apertura verso percorsi più limpidi e costruttivi. Guardare avanti con coraggio sarà la chiave per sentirvi nuovamente protagonisti della vostra vita.

4️⃣- Leone. La giornata vi invita a rimettervi in moto e a recuperare entusiasmo. Dedicarsi alle proprie passioni o mantenersi attivi su più fronti può diventare un toccasana per l’umore. Gli imprevisti fanno parte della vita e la vostra indole combattiva vi permette di superarli con determinazione. Chi è chiamato a esporsi quotidianamente deve imparare a convivere con le proprie emozioni senza lasciarsi frenare dai cambiamenti in atto. Ogni passo deciso che farete adesso rafforzerà la sicurezza.

3️⃣- Cancro. Siete tra i segni più favoriti del momento, anche se vi sembra difficile crederlo perché vi portate ancora dentro la stanchezza di molte battaglie affrontate. Siete rimasti sospesi tra troppi ritardi e rinvii e ne sentite il peso.

Questa giornata vi offre un’occasione per ricaricarvi e per ritrovare un barlume di serenità che vi mancava. Da qui a venerdì potrete usufruire di un sostegno energico che vi aiuterà a credere nei vostri desideri. Non abbandonate gli obiettivi più autentici.

2️⃣- Pesci. Siete un punto di riferimento stabile per molte persone e, anche se non sempre lo riconoscete, avete qualità che meritano maggiore valorizzazione. La giornata richiama l’attenzione su questioni economiche, professionali e familiari che richiedono organizzazione. Mantenendo calma e logica riuscirete a risolvere ciò che vi preoccupa. Dedicate un momento alla lettura perché può riportare equilibrio interiore. Nel rapporto con la persona amata servirà confrontarsi con sincerità per capire in quale direzione andare.

Chi è single potrebbe ricevere contatti o inviti che daranno vivacità alle prossime serate.

1️⃣- Scorpione. La giornata si apre con uno slancio di energia che vi spinge a portar avanti i progetti con maggiore convinzione. Vi accorgerete di quanto sia piacevole trascorrere del tempo con le persone a cui tenete e ritrovare una socialità che vi fa stare bene. Siete diventati più prudenti e attenti rispetto al passato, frutto di una crescita interiore preziosa. Dedicate più spazio ai vostri bisogni personali senza metterli in secondo piano. Evitate discussioni inutili e tenete a freno commenti troppo diretti che potrebbero essere fraintesi.

L'astrologia della giornata

In breve, sarà una giornata ideale per decisioni nette, chiarimenti e trasformazioni personali.

Mercurio, Venere, Sole e Luna riuniti in Scorpione creano un clima intenso e introspettivo. La mente diventa più penetrante grazie a Mercurio, che spinge a osservare oltre le apparenze.

Venere accentua desideri profondi e legami emotivi più selettivi. Il Sole rafforza la determinazione interiore, mentre la Luna amplifica la sensibilità e il bisogno di verità autentiche.