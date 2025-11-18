L'oroscopo del 19 novembre vede la Luna in Scorpione favorire col primo posto in classifica il segno Sagittario. Quest'ultimi vivranno un mercoledì stimolante ed energico, al contrario l'Acquario avrà una brutta giornata, per questo è posizionato sul fondo della graduatoria. Le stelle hanno altro da rivelare in merito all'andamento di questa giornata.

Classifica e oroscopo del giorno 19 novembre: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Acquario. Brutta giornata. State per ricevere una conferma o una risposta che attendevate da parecchio tempo. Questo vi permetterà di riprendere il cammino che si era fermato, quasi come se foste rimasti incastrati in una lunga attesa.

La situazione precaria che vi circonda vi ha stancati profondamente e per le festività desiderate tornare a quella normalità che vi manca. Continuate a darvi forza, perché il cambiamento arriverà. Concentratevi sulla casa e dedicatevi a quelle attività che spesso rinviate, anche se non si occupano da sole. Le sfide che incontrerete potranno essere affrontate con determinazione, purché manteniate un ritmo costante. Problemi di coppia. Litigate per ogni sciocchezzuola. Non lasciate che le briciole sul tavolo oscurino l'intero banchetto del vostro amore. Quei litigi sono spesso sintomo di qualcosa di più grande che non state affrontando.

1️⃣1️⃣- Toro. È un buon momento per mantenere una certa distanza dalle agitazioni altrui e per difendere il vostro modo di essere senza lasciarvi trascinare da comportamenti che non sentite vostri.

Il mondo è interessante proprio perché ognuno ha la propria unicità e voi dovete imparare a valorizzarla senza timori. Sarete molto impegnati, tra lavoro, studio o questioni domestiche che richiedono attenzione. Negli ultimi tempi avete dato fondo a tutte le energie, svolgendo troppe attività contemporaneamente. Ora è il momento di riorganizzare le priorità e ritrovare un equilibrio che vi permetta di procedere con più serenità. Vi sentite dati per scontati dal partner. Non accusateli, ma mostrate loro come il loro amore potrebbe brillare di più per voi. Spesso, le persone non sanno cosa non vedono. Date loro la chance di correggersi.

1️⃣0️⃣- Bilancia. Fate attenzione ai malesseri tipici del periodo freddo, perché sbalzi di temperatura e correnti potrebbero provocarvi qualche fastidio.

Evitate di sovraccaricarvi e proteggete il benessere, perché prevenire resta la scelta più saggia. In ambito familiare servirà più collaborazione: è importante sentirsi parte dello stesso impegno, soprattutto se ci sono preparativi in corso o qualcuno ha bisogno di un sostegno concreto. La serata potrebbe portare qualche piccola sorpresa capace di ravvivare l’umore. Uscite, iscrivetevi a quel corso, create occasioni. Il mondo è pieno di altre persone single che sperano di incrociare proprio il vostro sguardo: se possibile andate a cercarlo.

9️⃣- Capricorno. Concedetevi il tempo necessario per riflettere su ciò che vi è stato proposto o su quanto avete vissuto di recente. Forse vi portate addosso un accumulo di stress e demoralizzazione che vi impedisce di vedere con chiarezza una via d’uscita, quasi come se ogni spiraglio fosse nascosto da una fitta nebbia.

Prendetevi una pausa, rallentate e dedicate questo mercoledì all’introspezione. Ritroverete idee nuove per affrontare il periodo turbolento che vi circonda e comprenderete cosa vi serve davvero per ripartire. Crisi d'intimità? Ricreate la complicità. Un gesto, una sorpresa, una serata senza telefono. Riconnettetevi partendo dall'amicizia.

8️⃣- Vergine. La spinta a trasgredire o a esagerare potrebbe farsi sentire con forza, complice un’energia vivace che vi rende impazienti. Un piccolo restyling personale, magari dal parrucchiere o occupandovi del vostro aspetto, potrebbe aiutarvi a sentirvi più in armonia. Scegliete però momenti tranquilli, evitando situazioni che potrebbero crearvi tensione.

È importante non cercare complicazioni inutili: mantenete la vivacità entro confini gestibili. Nel giro di qualche giorno la vostra agitazione inizierà a placarsi e anche quel senso di malessere che vi accompagna si alleggerirà. La vera felicità non è trovare la persona perfetta, ma costruire una relazione perfetta per voi.

7️⃣- Leone. State attraversando un periodo interessante, ma alcune convinzioni radicate rischiano di farvi vedere un muro proprio dove ci sarebbe un varco. Questa giornata vi offre l’opportunità di mettere ordine nei pensieri e capire quali aspetti della quotidianità necessitano di una nuova armonia. In famiglia la tensione diminuirà e questo calo di pressione emotiva vi restituirà una bella dose di energia.

Potrebbero esserci occasioni per acquistare qualcosa online: giocate d’anticipo per non perdere le opportunità migliori. Approfittate di questa spinta positiva per sistemare questioni rimaste in sospeso. Una relazione sana nasce dall'unione di due individui completi, non da due metà che cercano di tamponare le proprie mancanze. Costruite una vita che ami, anche da soli. L'amore sarà il dolce extra, non la medicina.

6️⃣- Pesci. La situazione economica vi appare immobile, quasi come se tutto fosse fermo. Però proprio da questo immobilismo può nascere un’occasione preziosa, se decidete di reagire invece di restare fermi a osservare. Informatevi, cercate alternative, fatevi avanti anche con attività più leggere o part-time.

Chiunque può arrendersi, ma serve coraggio per superare i propri limiti e trasformare un momento difficile in una possibilità concreta. La famiglia vi offrirà un sostegno sincero e questo vi aiuterà a non sentirvi soli. Potrebbe anche venirvi una forte voglia di concedervi qualcosa di semplice e confortante, come una buona pizza o un dolce che vi riporti un po’ di leggerezza. Ricordate: le difficoltà non sono un segnale per arrendersi, ma un'opportunità per costruire un legame più resistente.

5️⃣- Gemelli. Vi state impegnando su più fronti, soprattutto per sostenere la famiglia. Il timore che alcune situazioni possano peggiorare vi accompagna e tende a rubare spazio alla serenità. È il momento di liberarvi delle preoccupazioni inutili, perché non generano alcun beneficio.

Scegliete di essere più presenti nel momento corrente, senza immaginare scenari problematici. Se una relazione si trascina tra incertezze e dubbi, potreste decidere di chiuderla per lasciare spazio a una fase più limpida e costruttiva. Questo vi aiuterà a guardare avanti con più fiducia. Mostratevi per quello che siete: è il modo più veloce per trovare chi vi amerà per davvero.

4️⃣- Ariete Avete bisogno di rimettervi in gioco e questo mercoledì vi offre un’occasione favorevole per farlo. Tenervi attivi, dedicarvi alle passioni e impegnarvi in ciò che amate vi permette di allontanare le ombre dei periodi complicati. Ricordatevi che la volontà può essere un motore potentissimo. Non lasciate che gli imprevisti vi fermino: fanno parte del percorso e possono insegnarvi più di quanto immaginate.

Chi ogni giorno deve esporsi o affrontare ritmi intensi ha bisogno di imparare a convivere con emozioni e cambiamenti continui senza sentirsi sopraffatto.

3️⃣- Cancro. Pur facendovi fatica crederci, questo mercoledì porta un’energia favorevole. Negli ultimi tempi vi siete sentiti in attesa, come se troppe situazioni fossero sospese o rinviate. La stanchezza è comprensibile, ma non significa che il futuro sia bloccato. State per attraversare giornate più leggere, capaci di offrirvi un po’ di tregua fino al venerdì. Non lasciate andare i sogni: continuate a custodirli e alimentateli con la determinazione di chi vuole davvero costruire qualcosa di buono. Il cuore che avete adesso è più saggio e più forte rispetto al passato.

Non permettete a un ex di rubarvi anche il futuro che non avete ancora vissuto. Onorate il dolore, ma non lasciategli prendere le redini della vostra vita. Il prossimo amore non cancellerà il passato, ma vi mostrerà un nuovo futuro.

2️⃣- Scorpione. Siete un punto di riferimento per molte persone, anche se tendete a sottovalutare le vostre qualità. Questa giornata porta l’attenzione sulle questioni economiche, professionali e familiari, che potranno essere gestite con maggiore lucidità. Dedicate un po’ di tempo alla lettura: è un gesto semplice che può diventare un prezioso alleato per rilassare la mente. Nei rapporti sentimentali sarà necessario trovare un equilibrio, comprendendo se proseguire o prendere una strada diversa.

Chi non è impegnato potrebbe ricevere nuove richieste di contatto capaci di movimentare le serate future.

1️⃣- Sagittario. La giornata si presenta stimolante e vi spinge a proseguire negli obiettivi con energia rinnovata. Ritroverete il piacere di condividere momenti con le persone più care, apprezzando la compagnia senza fretta. Negli ultimi tempi siete diventati più prudenti e attenti, probabilmente grazie a esperienze che vi hanno insegnato molto. Questa consapevolezza vi aiuta a migliorare dentro e fuori. Dedicate più spazio alle necessità personali, evitando discussioni inutili e rinunciando a commenti che potrebbero essere fraintesi. La calma e la misura saranno vostre alleate. Non è l'amore in sé ad avervi deluso, ma una specifica situazione.

Non chiudete la libreria solo perché avete letto un brutto libro. Il capitolo che cambierà tutto deve ancora essere scritto.

L'astrologia della giornata

Ultimo giorno con la luna calante in Scorpione, accompagnata da Sole, Mercurio e Venere nello stesso segno: energia intensa, emotiva e orientata alla trasformazione, con comunicazione più profonda e sentimenti amplificati. Giove in Cancro amplia il bisogno di protezione, intimità e sicurezza domestica, rendendo il clima complessivo introspettivo ma fertile per chiarire ciò che si vuole davvero.