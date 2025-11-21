L'oroscopo di sabato 22 novembre 2025 evidenzia l'ingresso della Luna nel quadro astrale del Toro. La Vergine dovrà fare i conti con Mercurio in aspetto dissonante mentre il Leone potrà approfittare del supporto favorevole di Urano.

L'oroscopo di sabato 22 novembre: previsioni zodiacali da Ariete a Pesci

Ariete - La stanchezza prenderà il sopravvento. Prendetevi una pausa. In questa fase è opportuno dedicare del tempo al relax, mettendo in stand-by i progetti lavorativi. Voto: 6.

Toro - La Luna torna in congiunzione. In coppia tornerete ad essere romantici e affettuosi nei riguardi della persona amata.

In campo professionale farete valere la vostra esperienza. Bene in ogni comparto. Voto: 10.

Gemelli - La mancanza di stimoli vi porterà a rimandare a domani progetti importanti in ambito professionale. Non sono previste novità particolarmente rivelanti. Voto: 5,5.

Cancro - In ambito sentimentale avrete modo di chiarire alcune questioni rimaste in sospeso. Con il partner, non metterete alcun paletto, sarete aperti al dialogo. Voto: 6,5.

Leone - Urano torna nel vostro quadro astrale. In questa fase sarete molto coccoloni con il partner. Avrete modo di consolidare la vostra relazione sentimentale. Voto: 8.

Vergine - Porterete a termine gli obiettivi quotidiani con audacia. Il feeling tra colleghi di lavoro sarà ottimo.

I single del segno avranno modo di fare nuove conoscenze. Voto: 7.

Bilancia - Quella di sabato per voi sarà una giornata piuttosto tranquilla. Avrete modo di trascorrere del tempo all'aria aperta in compagnia dei vostri affetti più cari Voto: 7.

Scorpione - In campo professionale avrete modo di valutare nuove opportunità insieme ai vostri colleghi. In campo sentimentale: ritroverete un'intesa speciale con l'anima gemella. Voto: 7.

Sagittario - Mercurio è in aspetto dissonante. La fatica accumulata si farà sentire. Prendetevi del tempo per voi, mettendo momentaneamente in pausa i vostri impegni di lavoro, il fisico vi ringrazierà. Voto: 5.

Capricorno - La caparbietà non vi manca. Vi lancerete in nuove sfide professionali con disinvoltura dando prova della vostra innata determinazione.

Bene in ogni comparto. Voto: 7.

Acquario - Nelle relazioni di coppia farete valere il vostro romanticismo. Il partner sarà orgoglioso di voi. Il vostro ottimismo non passerà inosservato in campo professionale. Giornata positiva. Voto: 8.

Pesci - Vi metterete in gioco in ogni ambito, mettendo in luce le vostre abilità fisiche e mentali. In campo professionale avrete modo di sperimentare nuove opportunità. Con i colleghi l'intesa sarà al top. In coppia sarete aperti al dialogo. Voto: 8,5.