Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 11 novembre 2025, il Capricorno incontra il potere enigmatico del Diavolo. Questa carta, spesso fraintesa, richiama alla mente immagini di tentazione e di desideri proibiti. Tuttavia, all'interno della sua complessità risiedono molte lezioni preziose. Il Diavolo simboleggia le catene che ci leghiamo noi stessi, i nostri attaccamenti materiali e psicologici che ci impediscono di progredire veramente. La sua presenza nell'oroscopo ispirerà un esame profondo delle pulsioni e delle illusioni che possono oscurare il cammino del Capricorno, invitandovi a riflettere su ciò che è realmente importante.

Per il Capricorno, dedito e riservato, questa carta può provocare un'inquietudine iniziale che si traduce in introspezione. I vostri sogni e ambizioni, spesso pratici e materiali, possono essere messi in discussione per svelare ciò che desiderate veramente oltre la superficie. Potreste trovare che alcune delle vostre ambizioni sono guidate da forze esterne o aspettative sociali che non rispecchiano i veri valori personali. Il Diavolo vi sfida a liberarvi da tali illusioni, a riscoprire un senso di libertà interiore e a dirigere le vostre energie verso mete che vi portano reale appagamento.

Parallelismi con altre culture

In molte culture, il concetto del Diavolo o di una figura simile simboleggia la prova e la tentazione.

Nell'antica mitologia persiana, il Ahriman rappresentava il male e la tenebra, contrapponendosi alla luce del bene, richiamando l'uomo alla lotta interiore tra i due poli. In India, il simbolismo del Asura rivela demoni interiori che, se compresi invece di combattuti, possono portare alla liberazione personale. Il buddhismo tibetano esplora queste tematiche attraverso i Mara, che non sono visti come nemici esterni, ma come stati mentali oscuranti che devono essere superati per raggiungere l'illuminazione. Questi riferimenti ci ricordano che il vero nemico è spesso dentro di noi, e che le sfide possono portare a una maggiore consapevolezza e crescita interiore.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: affrontate il Diavolo interiore

Le stelle consigliano ai Capricorno di utilizzare la giornata per affrontare i propri "diavoli" personali. Prendetevi del tempo per identificare quegli aspetti della vostra vita che vi tengono bloccati, che si tratti di abitudini, relazioni o paure sconosciute. Considerate la possibilità di stilare un elenco e riflettere su ciò che produce più ansia o insoddisfazione. Con il giusto impegno, è possibile trasformare queste catene in opportunità di crescita e liberazione. Ricordatevi che il vero potere risiede nell'autocomprensione e nella volontà di cambiare. Il Diavolo può sembrare una presenza intimidatoria, ma in realtà è un alleato nella vostra ricerca di una verità più profonda.