Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025, i Pesci entrano in una fase di profonda introspezione con la carta dell'Appeso. Questa carta, simbolo di sacrificio e nuove visioni del mondo, invita a osservare la vita da un'altra angolazione. L'Appeso è spesso rappresentato come una figura con la testa rivolta verso il basso, legato per un piede. Questo simbolo suggerisce la necessità di fermarsi e riflettere, rinunciando temporaneamente all'azione per guadagnare saggezza.

Per i Pesci, conosciuti per la loro profonda sensibilità e intuizione, questa settimana potrebbe portare l'opportunità di connettersi con i propri sogni e introspezioni.

L'Appeso vi esorta a considerare l'importanza di fare una pausa e riflettere su ciò che è davvero importante per voi, sia nelle vostre relazioni che nei vostri obiettivi personali. Non c'è fretta di avanzare, ma piuttosto un invito ad ascoltare l'eco della vostra voce interiore, a cercare la verità nei dettagli quotidiani spesso trascurati.

Parallelismi con altre culture

Il concetto di sospensione e riflessione incarnato dall'Appeso trova echi significativi in molte culture. Nella tradizione hawaiana, il termine Ho’oponopono si riferisce a una pratica di riconciliazione e perdono, che richiede tempo e riflessione per guarire vecchie ferite e trovare l’armonia. In India, la pratica del Dhyana, ossia la meditazione profonda, è un pilastro della filosofia e della spiritualità vedica, esortando gli individui a entrare in uno stato di contemplazione che conduca alla comprensione e alla liberazione.

La saggezza dei popoli indigeni dell’Australia, gli Aborigeni, include la celebrazione dei "Dreamtime stories", racconti che invitano a riflettere sulla connessione tra l'umanità e la terra, e sul significato dei sogni come rivelatori della verità interiore.

Consiglio delle stelle per i Pesci: esplorate nuove prospettive

L'oroscopo dei tarocchi invita i Pesci a considerare questa settimana come un'occasione per esplorare diverse prospettive e osservare la vita da un punto di vista rinnovato. Potreste volervi dedicare ad attività che stimolino la vostra creatività e vi permettano di vedere le cose sotto una luce nuova. La pratica del tenere un diario potrebbe rivelarsi particolarmente utile per catturare i pensieri e le intuizioni che emergono durante questo periodo di introspezione.

Con l'Appeso come guida, prendetevi il tempo per apprezzare i momenti di tranquillità e comprendere la bellezza nascosta nell'attesa. Ricordate che non è necessario avere tutte le risposte subito, ma che la saggezza spesso giunge a chi sa attendere con pazienza e apertura mentale.