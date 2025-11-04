Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 4 novembre 2025, i Capricorno si trovano ad affrontare l'arcano maggiore del Mondo. Questa carta rappresenta il culmine di un viaggio, la realizzazione di uno scopo superiore e l'accettazione di sé stessi in un contesto più ampio. Il Mondo è il simbolo della totalità e del completamento; è spesso raffigurato con una donna circondata da una corona di alloro, che danza in un paesaggio armonico. Essa simboleggia il raggiungimento della saggezza e della comprensione universale, un tema centrale non solo nei tarocchi ma anche in numerose tradizioni sapienziali in tutto il mondo.

Per i Capricorno, questo è un giorno in cui l'oroscopo suggerisce di riflettere sui traguardi raggiunti. La vostra naturale dedizione e il forte senso di responsabilità hanno portato a una fase di maturazione e completamento. Questo può tradursi in avanzamenti professionali, successi personali o semplicemente una sensazione interiore di pace e realizzazione. È il momento di riconoscere il valore del percorso compiuto e di prepararvi a nuovi inizi, accogliendo con gratitudine le lezioni apprese lungo la via. La carta invita a celebrare e a condividere i propri successi con chi vi è vicino.

Parallelismi con altre culture

Nelle culture native americane, il concetto di completamento è fortemente legato alla Ruota della Medicina, che rappresenta l'interconnessione di tutti gli aspetti della vita e il ciclo naturale del mondo.

Ogni punto della Ruota rappresenta una fase dell'esistenza, e il suo movimento circolare simboleggia la continuità e l'unità tra il bene e il male, la vita e la morte. Similmente, nella tradizione cinese, il termine Wuji è usato per descrivere lo stato di infinita potenzialità che precede la manifestazione del mondo fisico; esso è considerato un punto di ritorno e di riposo. Infine, in India, la danza cosmica di Shiva Nataraja illustra il ciclo della creazione e della distruzione, rappresentando il costante flusso e riflusso dell'universo e la consapevolezza della nostra parte in esso.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: abbracciate la completezza del Mondo

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di considerare il Mondo come un invito a esplorare le proprie possibilità con ottimismo e apertura.

Non temete di lasciare il passato alle spalle e di abbracciare i cambiamenti che si presentano. La riflessione sul viaggio compiuto fino a questo punto vi permetterà di vedere come ogni esperienza ha contribuito al vostro attuale stato di equilibrio. Permettetevi di trovare gioia e soddisfazione in ciò che avete realizzato, sapendo che questo punto di arrivo è, in realtà, solo l'inizio di una nuova avventura. Siate aperti a collaborare con gli altri, riconoscendo che ogni incontro può arricchire ulteriormente il vostro cammino.