L'oroscopo del giorno lunedì 5 gennaio porta un’energia nuova, perfetta per iniziare l’anno con nuove intenzioni e piccoli passi concreti. Le stelle invitano alla leggerezza, alla cura personale e a un pizzico di coraggio nelle scelte quotidiane.

Il segno del Toro dimostrerà lucidità e voglia di crescere al lavoro, invece i nativi Cancro cercheranno di cambiare direzione nella loro vita professionale. I nativi Bilancia avranno bisogno di chiarire dei dubbi amorosi, mentre l'Ariete dovrà essere attento e prudente a quel che fa.

Previsioni oroscopo lunedì 5 gennaio 2025 segno per segno

Ariete: la giornata che anticipa l'Epifania vedrà la Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Stelle come Venere, Marte e Mercurio saranno ancora contro di voi, ciò nonostante in questo lunedì di gennaio sarete un po’ più morbidi e comprensivi, soprattutto in amore. Nel lavoro piccoli progressi saranno importanti in questo periodo, ma servirà tanta prudenza. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali ottime in questo periodo, nonostante la Luna contraria. Venere sarà favorevole, e vi permetterà di vedere la parte migliore del vostro rapporto e stare bene insieme. Nel lavoro sarete lucidi e abili nel gestire le vostre mansioni, dimostrando voglia di crescere, di ambire più in alto.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in sestile dal segno del Leone renderà questo lunedì piacevole da vivere secondo l'oroscopo. La comunicazione con il partner vi permetterà di vivere un rapporto trasparente, dove cuore e ragione lavoreranno in sintonia. Nel lavoro servirà un po’ di severità in più per poter ottenere risultati migliori dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale che non vi darà tante soddisfazioni in questo periodo secondo l'oroscopo. Ascoltate davvero i vostri sentimenti, e cercate di cambiare direzione per vivere un rapporto migliore. In ambito lavorativo date attenzione a quei progetti che in questo momento possono darvi maggiori garanzie. Voto - 6️⃣

Leone: la Luna in congiunzione al vostro cielo renderà questo lunedì di gennaio più interessante per voi nativi del segno.

Il rapporto con il partner sarà stabile, e potrete parlare anche di ciò che vi turba. In ambito professionale alcune proposte meritano la giusta attenzione da parte vostra, ma evitate di essere impulsivi. Voto - 7️⃣

Vergine: sarete capaci di conquistare i vostri obiettivi senza sforzo in questo periodo. Con stelle come Marte e Mercurio dalla vostra parte, avrete obiettivi ambiziosi, che potreste raggiungere di slancio dimostrando impegno e costanza. Sul fronte amoroso sarete circondati da amici e persone stimolanti. È il momento ideale per organizzare qualcosa di dinamico e divertente in gruppo. Voto - 8️⃣

Bilancia: cielo del momento che vedrà la Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Con l'astro argenteo a favore, sarà possibile chiarire eventuali dubbi tra voi e il partner, nella speranza di poter vivere presto un rapporto migliore.

In quanto al lavoro dovrete uscire dalla modalità vacanza e ripartire con nuovi progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di lunedì altalenante in ambito amoroso per voi nativi del segno. La passione tra voi e il partner sarà intensa grazie a Venere, ma attenzione alla Luna, che potrebbe sollevare dei dubbi da risolvere. Sul fronte lavorativo la creatività non mi manca, ma dovrete anche ascoltare i consigli e pareri degli altri per mettere a punto progetti ben fatti. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà una giornata piacevole da vivere grazie alla Luna in trigono. Intesa e vitalità non mancheranno tra voi e il partner, godendo di momenti pieni di armonia, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone intuizioni, ma dovrete analizzare bene la situazione prima di agire.

Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna non vi darà più fastidio nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Sarà un buon momento per rafforzare il legame con la persona che amate. Se siete single non vi dispiacerà stringere nuove conoscenze. Nel lavoro un pizzico di originalità vi permetterà di distinguervi dagli altri e ottenere di più dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale discreta in questo lunedì di gennaio. La passione con il partner non manca, ma con la Luna in opposizione dovrete evitare inutili gelosie. In ambito professionale non sarà così semplice stare dietro ai tanti progetti da fare, ciò nonostante cercherete sempre di fare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Pesci: cielo del momento stabile per voi nativi del segno.

Con Venere in buon aspetto avrete la sensazione che tutto vada bene con la persona che amate. Saprete come sorprendere il partner con la vostra originalità. In ambito lavorativo improvvisare a volte può essere un rischio, ma altre volte può aiutarvi a raggiungere risultati sopra le aspettative. Voto - 8️⃣