Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 28 novembre 2025, i Pesci incontrano l'arcano della Luna. La Luna, nel mazzo dei tarocchi, rappresenta l'intuizione, i misteri nascosti e le emozioni profonde che emergono dalle profondità dell'inconscio. Questa carta invita a un viaggio interiore, dove i confini tra realtà e fantasia si fanno sottili, e nulla è come appare in superficie. La luce argentata della Luna illumina i sogni e le paure, aiutando a discernere la verità nascosta sotto molteplici strati di illusioni.

Per i Pesci, segno d'acqua strettamente legato al mondo dell'emozione e del sentimento, la Luna è un invito a confrontarsi con le propri sensazioni più intime.

È un momento propizio per lasciarsi guidare dall'intuito, senza timore di sfuggenti ombre che possono sembrare minacciose. Abbracciare la vulnerabilità può diventare fonte di forza, permettendo di vedere oltre l'incertezza e abbracciare la propria autenticità. Le stelle consigliano di non ignorare le sottigliezze dei segnali inconsci che emergono oggi, poiché potrebbero rivelare importanti realizzazioni sul vostro cammino.

Parallelismi con altre culture

Nella mitologia Yoruba, il culto della dea Yemayá, madre delle acque e patrona dell'oceano, riflette molti degli attributi associati alla Luna nei tarocchi. Yemayá è considerata una guida per chi naviga nelle acque emotive, offrendo protezione e saggezza a chi si connette con gli aspetti più profondi della propria anima.

Anche nel folklore celtico, la Luna è associata a Rhiannon, la dea dei sogni e del mondo invisibile, che governa le fasi e i cicli vitali, conducendo i mortali a esplorare i regni del non conosciuto. Nella cultura cinese, la Luna è venerata come simbolo di armonia e rinnovamento, con il famoso Festival della Luna che celebra l'unione delle famiglie, rispecchiando la ricerca di connessione e comprensione interiore propria dei Pesci.

Consiglio delle stelle per i Pesci: fidatevi della vostra intuizione

L'oroscopo dei tarocchi vi esorta a valorizzare l'insegnamento della Luna. È il momento di ascoltare la vostra voce interiore, spesso omessa tra il frastuono del quotidiano. Investite tempo in attività che alimentino la connessione con il vostro io più profondo, come la meditazione o una passeggiata rilassante vicino all'acqua.

Cercate di non permettere alle paure di offuscare la vostra mente, bensì utilizzatele come strumento per comprendere meglio le vostre necessità autentiche. Con la Luna a guidarvi, scoprirete che la vera illuminazione proviene dall'accettazione di voi stessi e dei vostri sentimenti, anche quelli meno comodamente accettabili. Fatene tesoro per questa giornata e lasciate che l'intuizione sia la vostra bussola.