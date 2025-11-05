Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 5 novembre, il Capricorno si trova sotto l'influenza del numero 8 della Smorfia napoletana, associato a 'a Maronna, simbolo di protezione e benevolenza. Questo numero, profondamente radicato nella tradizione napoletana, evoca una figura di guida e conforto, proprio come la Madonna nella cultura cattolica, che protegge e veglia sulla famiglia e i devoti.

Per il Capricorno, spesso associato alla determinazione e al raggiungimento di obiettivi concreti, questo giorno si prospetta come un momento di connessione con aspetti più emotivi e spirituali.

L'energia di 'a Maronna può infondere una nuova prospettiva, dando valore alle relazioni familiari e al sostegno reciproco. L'importanza di prendersi cura delle persone care emerge come tema centrale, invitando i nati sotto questo segno a ponderare il significato del supporto emotivo e spirituale.

La protezione nelle tradizioni globali: uno sguardo oltre

La figura di 'a Maronna nella Smorfia napoletana può essere paragonata, sotto molti aspetti, alle divinità protettrici presenti in altre culture nel mondo. Ad esempio, in India, la dea Durga è venerata come una potente madre guerriera che protegge i suoi devoti dalle forze del male. Similmente, nel Giappone del periodo classico, si onorava Amaterasu, la dea del sole, come simbolo di luce e protezione contro l'oscurità.

In Africa, le tradizioni orali spesso rappresentano figure protettive come spiriti ancestrali che guidano e proteggono le tribù. In Sud America, invece, nei culti sincretici come quelli praticati nel Candomblé, Oxum è una dea della dolcezza e della maternità, simboleggiando la cura e la protezione. Queste figure, attraverso diverse modalità, incarnano il concetto di protezione che trascende tempo e spazio, unendo diverse culture sotto un mantra comune di amore e sicurezza.

Consiglio delle stelle per il Capricorno: protezione e cura reciproca

Per i nati sotto il segno del Capricorno, il consiglio delle stelle è quello di immergersi profondamente nel concetto di protezione che 'a Maronna evoca.

Considerate questo momento come un'opportunità per riscoprire la forza dei legami familiari e per costruire un rifugio sicuro sia per voi stessi che per gli altri. L'idea di protezione non deve essere passiva, ma attiva e reciproca: siate un sostegno emotivo e spirituale per coloro che ve ne faranno richiesta.

In questo giorno, lasciate che la vostra determinazione tipica si converta in un desiderio di offrire conforto e tutela, sia nei rapporti personali sia in quelli professionali. Fate in modo che la vostra vita diventi un esempio di cooperazione e fiducia, proprio come 'a Maronna offre la sua benevolenza senza limiti.

Il mantra della giornata per i Capricorno potrebbe essere: “La vera forza risiede nell’essere un faro di protezione per chi ci circonda”.