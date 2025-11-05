Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 5 novembre, i nati sotto il segno dei Pesci si trovano sotto l'influenza del numero 67 della Smorfia napoletana, identificato con 'o purpo into'â chitarra. Questo simbolo, con il suo curioso accostamento tra l'animale marino e uno strumento musicale, ci trasporta nel mondo affascinante delle metafore napoletane, dove l'ingegno e la sorpresa giocano un ruolo fondamentale. Simbolicamente, 'o purpo rappresenta l'adattabilità e l'arte di sapersi destreggiare nelle situazioni più complesse, un’attitudine che il Pesci possiede e può sfruttare in questa giornata.

La dualità tra polpo e chitarra richiama alla mente la capacità di armonizzare elementi apparentemente dissonanti, un tema che si riflette nella natura dei Pesci, sempre pronti a muoversi tra fantasia e realtà. Oggi, queste qualità possono portare i Pesci a scoprire nuove vie per bilanciare aspetti della loro vita personale e professionale. La giornata incoraggia anche l'esplorazione di sensazioni profonde e l'ascolto delle proprie intuizioni, con risultati che potrebbero sorprendervi, nonostante non ci siano riferimenti alla posizione dei pianeti.

Parallelismi con altre culture: l'arte dell'adattabilità

Nelle culture orientali, il concetto di adattabilità è ben rappresentato dal concetto di Wu wei nel taoismo cinese, un principio che sottolinea l'importanza di seguire il flusso naturale delle cose anziché opporsi ad esse.

Questo approccio permetterebbe ai Pesci di riconoscere e seguire le correnti della vita con la grazia di un polpo in acque profonde. In Giappone, invece, il Kintsugi – l'arte di riparare la ceramica rotta con oro – celebra la bellezza delle imperfezioni, insegnando che le rotture e le sfide affrontate possono diventare parti preziose del nostro essere.

Analogamente, in Africa occidentale, i Griot sono maestri nell'arte di adattarsi ai contesti in cui raccontano le loro storie, modellando narrazioni che risuonano con i cuori delle comunità. In tutte queste tradizioni, l'adattabilità non è solo una questione di sopravvivenza, ma una forma di maestria vitale e creativa, che i Pesci possono adottare nel navigare le acque talvolta turbolente della loro giornata odierna.

Consiglio delle stelle per i Pesci: fluire con grazia

Per i Pesci, il consiglio delle stelle è di lasciarsi guidare dalla propria intuizione, proprio come un polpo che si muove agile tra le sfide della barriera corallina. L'adattabilità è la chiave per affrontare la giornata: accogliete le sorprese, i cambiamenti e le incertezze come parte di un viaggio avventuroso. Non abbiate paura di prendere rischi calcolati se sentite che possono portarvi benefici, sia nel lavoro che nelle relazioni personali.

La flessibilità mentale sarà un grande vantaggio: come nella pratica del Kintsugi, ogni piccola incrinatura o deviazione potrebbe trasformarsi in un'opportunità d'oro per la crescita personale e la scoperta di nuovi orizzonti. Siate aperti a nuove idee e non restate ancorati a vecchi schemi che potrebbero trattenervi.

“Andate dove la corrente della vita vi porta – scoprirete tesori che non immaginavate”.