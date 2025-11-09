In questa settimana dal 10 al 16 novembre, il potente simbolismo del numero 65 della Smorfia napoletana, che significa 'o chianto, guida la Bilancia attraverso una fase di profonda riflessione e consapevolezza emotiva. Il pianto, in questo contesto, non rappresenta solo tristezza bensì una purificazione, un modo per liberarsi di tensioni accumulate e tensioni affettive, aprendosi alla vera comprensione di sé stessi e al rinnovamento interiore.

L'oroscopo settimanale della Bilancia suggerisce che questo è il momento perfetto per fermarsi e ascoltare le proprie emozioni.

Le relazioni con gli altri potrebbero portare a confronti carichi di sentimenti, ma sono occasioni preziose per una crescita personale. Una settimana, quindi, di bilanci affettivi, dove le lacrime possono essere viste come elementi positivi che lavano via ciò che non serve più, portando alla luce una nuova chiarezza e serenità.

Pianto e rinnovamento: un percorso globale

Il pianto viene visto, in molti contesti culturali, come una forma potente di liberazione emotiva. Nella cultura giapponese, l'arte del lasciar andare viene rappresentata attraverso cerimonie come il Hanami, sebbene il focus sia sulla contemplazione della bellezza e transitorietà della vita simboleggiata dai fiori di ciliegio.

Allo stesso modo, nel Day of the Dead messicano, il pianto per i defunti si trasforma in celebrazioni che onorano la memoria con colori e musica, per riunirsi all'essenza più pura di ciò che è stato.

In India, il pianto è parte integrante delle pratiche spirituali, come nei ritiri di meditazione Vipassana, dove lasciare spazio al dolore permette di giungere a un equilibrio interiore più profondo. Tra le tradizioni africane, il pianto condiviso durante il racconto di storie epiche nei villaggi non è mai segno di debolezza ma, al contrario, forza rigenerativa collettiva. La riflessione comune è che le lacrime non siano da temere, ma da accogliere, poiché rappresentano la capacità di sentire e, quindi, di crescere.

Consiglio delle stelle per la Bilancia: abbracciare le emozioni

Le stelle suggeriscono alla Bilancia di non temere le proprie emozioni, ma di comprenderle e lasciarsi guidare da esse. Questa settimana, imparate a non trattenere le lacrime, ma piuttosto a scoprire che dietro ogni pianto c'è una lezione preziosa. Anche quando sembra più difficile, trovate il coraggio di guardare dentro voi stessi. Le risposte arrivano da antiche sapienze che ci invitano a piangere per rinascere.

Cogliete questa opportunità per delineare nuovi confini nei rapporti e nelle vostre percezioni interiori. Proprio come i petali di ciliegio che cadono illustrando la bellezza di ogni momento vissuto, ogni lacrima versata può essere vista come una manifestazione di forza celeste. L'importante è ricordare che anche questo fa parte del viaggio verso una maggiore consapevolezza e accettazione.