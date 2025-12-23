L'oroscopo dei cibi natalizi propone al Toro un piatto di tortellini in brodo con Lambrusco, al Cancro gli struffoli abbinati con Greco di Tufo, mentre all'Acquario una torta pavlova con frutta fresca abbinata ad un Sauvignon Blanc.

Segni di Fuoco

Ariete : amate i piatti decisi, che scaldano e danno energia. Un arrosto di agnello o di cappone, accompagnato da patate al forno con rosmarino, è perfetto. Per brindare, scegliete un Chianti Classico o un Montepulciano d'Abruzzo: vini strutturati, diretti, senza fronzoli, proprio come voi.

Leone: volete stupido.

In tavola non possono mancare le lasagne alla bolognese, sontuose e scenografiche, seguite da un panettone artigianale farcito con crema al mascarpone. Il vino ideale? Un Barolo o un Amarone, grandi rossi da occasione speciale, capaci di farsi ricordare.

Sagittario : spiriti liberi, amate contaminazioni e viaggi anche a tavola. Via libera a salmone affumicato, crostini gourmet, magari un secondo di pesce al forno con spezie leggere. Nel calice brillano un Gewürztraminer o uno Champagne, vini che sanno di scoperta e festa.

Segni di Terra

Toro : vivete il pranzo natalizio come un rituale sacro. I tortellini in brodo, seguiti da cotechino con lenticchie, sono un must assoluto. Da bere, un Lambrusco di qualità o un Barbera d'Asti: vini conviviali, ricchi, che invitano a restare a tavola a lungo.

Vergine preferite eleganza e leggerezza. Un'insalata di mare, un risotto ai funghi porcini, porzioni curate e sapori puliti. Il vino giusto è un Verdicchio dei Castelli di Jesi o un Pinot Bianco, raffinati e mai invadenti.

Capricorno : richiedete piatti robusti e tradizionali: arrosti, sformati e dolci della tradizione. Luna in Pesci aggiunge la voglia di coccole culinarie, Mercurio in Sagittario vi ispira a unire tradizione e piccoli tocchi innovativi, e Venere in Capricorno vi rende maestri nel presentare tutto con eleganza.

Segni d'Aria

Gemelli : vivrete un Natale giocoso e leggero, con piatti diversi e colorati: finger food, antipasti vari, dolci mignon. Luna in Pesci vi rende nostalgici per i dolci dell'infanzia, Mercurio in Sagittario vi sprona a provare sapori internazionali, e Venere in Capricorno vi ricorda di non dimenticare piatti eleganti e curati.

: prediligete piatti armoniosi e bilanciati : insalate festive, arrosti delicati, dessert estetici. Luna in Pesci vi porta verso dolci morbidi e profumati, Mercurio in Sagittario vi ispira aromi insoliti, e Venere in Capricorno vi guida verso scelte raffinate e ben presentate.

Acquario : volete sorprendere: piatti vegetariani rivisitati, crostini con salmone e mascarpone, dolci come la pavlova alla frutta fresca. Da bere, un Sauvignon Blanc o un vino naturale, qualcosa di diverso, fuori dagli schemi.

Segni d'Acqua

Cancro : non rinunciate ai sapori dell'infanzia: pasta al forno, brodo caldo, struffoli napoletani o cartellate. Il vino giusto è un Greco di Tufo o un Montepulciano morbido, avvolgente e rassicurante.

Scorpione : amate intensità e profondità. Perfetti il ​​baccalà in umido, magari con peperoni cruschi, e dolci ricchi come i petrali calabresi. Nel calice, un Aglianico o un Primitivo di Manduria, potenti e sensuali.

Pesci : cercate dolcezza e poesia: risotto ai frutti di mare, insalata di mare, e un panettone con crema al limoncello o allo zabaione. Da bere, un Moscato d'Asti o una Malvasia dolce, vini che sanno di sogno.