L'oroscopo dal 2 al 8 febbraio 2026 assegna la prima posizione ai Pesci che saranno ispirati, la seconda posizione allo Scorpione che avrà occasioni di crescita. Infine, al terzo posto il Sagittario che avrà svolte interessanti questa settimana.

Classifica generale dei segni dal 2/02 all'8/02

1️⃣ Pesci

Mercurio nel segno amplifica la vostra sensibilità e vi rende estremamente ricettivi. Avete la sensazione di “sapere” prima ancora che le cose accadano. Anche se vi muovete in un clima un po’ nebuloso, seguite l’istinto giusto e fate scelte allineate ai vostri bisogni più profondi.

2️⃣ Scorpione

Settimana intensa ma gestibile. Sapete muovervi anche in acque agitate e trasformare una situazione imprevista in un vantaggio strategico. Il cambiamento non vi spaventa: lo sapete usare a vostro favore.

3️⃣ Sagittario

La vostra capacità di adattarvi vi salva da tensioni inutili. Settimana vivace, con svolte interessanti.

4️⃣ Cancro

Mercurio in Pesci vi protegge, rendendovi più intuitivi e sensibili ai segnali dell’ambiente. Non tutto è immediato, ma state seminando bene. Meglio osservare e aspettare piuttosto che forzare.

5️⃣ Bilancia

Vi muovete su un equilibrio instabile, ma riuscite a mantenere grazia e lucidità. Una decisione va presa senza rimandare troppo.

6. Capricorno

Siete chiamati a prendere posizione.

La settimana vi mette davanti a una scelta che non potete più rimandare. Anche se rompere un equilibrio vi spaventa, farlo ora vi evita tensioni future.

7️⃣ Gemelli

Tante idee, poca chiarezza. Settimana utile per immaginare, meno per concludere.

8️⃣ Acquario

Siete stimolati ma nervosi. Un imprevisto vi costringe a rivedere priorità e obiettivi.

9️⃣ Leone

Un imprevisto può mettervi a disagio, soprattutto se vi toglie il controllo della situazione. Accettare il cambiamento, invece di contrastarlo, vi permette di recuperare sicurezza.

Ariete

Impulsività da gestire. Meglio contare fino a dieci prima di reagire, soprattutto nel weekend. Cercate di andare cauti in ogni situazione.

1️⃣1️⃣ Toro

I cambiamenti vi infastidiscono più del solito. Serve flessibilità per non vivere tutto come una forzatura.

1️⃣2️⃣ Vergine

Malintesi e comunicazione difficile. Non tutti capiscono le vostre intenzioni: chiarite senza irrigidirvi.