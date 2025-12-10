Secondo l'oroscopo del 12 dicembre 2025 il Toro può ricevere delle gratificazioni sul lavoro, i Gemelli possono ricevere delle buone notizie e lo Scorpione può nascondere l'insicurezza.

Approfondiamo le previsioni zodiacali segno per segno.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: l'energia dei cuori solitari è straordinaria. In questo momento è possibile essere fin troppo severi con la famiglia. Delle questioni burocratiche sul lavoro possono creare nervosismo.

Toro: chi ha una relazione deve prendere una decisione definitiva con la dolce metà. Per il lavoro è un periodo molto gratificante.

Finalmente la salute è perfetta e la vitalità può aumentare molto velocemente.

Gemelli: delle buone notizie possono arrivare in amore. I single sono pronti a chiudere i rapporti con le persone invidiose. Sull'ambito lavorativo è in corso un bel rinnovamento.

Cancro: chi cerca l'amore può avere delle nuove passioni. In questa giornata è possibile eliminare le ansie inutili. Sul lavoro, la creatività è l'unica salvezza presente.

Leone: chi fa parte di una coppia ha bisogno di avere più intimità con il partner. Finalmente i single sono in pace con la famiglia. Una questione importante di lavoro necessita di alcuni chiarimenti.

Vergine: la complicità nei confronti della persona amata è molto forte.

Chi è solo da tempo ha tanti obbiettivi da raggiungere. Può arrivare una chiamata lavorativa interessante che riguarda il futuro.

Il resto dei segni

Bilancia: le tensioni con il partner possono sciogliersi velocemente. Attenzione perché la sicurezza è solo apparente. Per la sfera professionale è una giornata intensa.

Scorpione: i single cercano inutilmente di nascondere l'insicurezza. La relazione amorosa può ritrovare il proprio equilibrio. Per chi lavora in proprio è necessario gestire lo stress, per evitare dei problemi di salute.

Sagittario: i cuori solitari devono evitare atteggiamenti troppo aggressivi. Alcuni piccoli scontri sono probabili con la dolce metà. Sul lavoro si possono raggiungere dei buoni risultati finali.

Capricorno: è possibile affrontare dei cambiamenti importanti. Chi cerca l'amore è davvero troppo irrequieto. Con estrema diplomazia va affrontato il campo lavorativo.

Acquario: chi è solo da tempo avrà molta fantasia. I nuovi flirt possono diventare davvero importanti. Per l'ambito professionale è una giornata molto positiva.

Pesci: dopo una leggera crisi, l'amore per il partner è davvero autentico. Chi lavora nel commercio deve usare più astuzia del solito. L'umore è instabile e possono comparire dei leggeri malesseri.