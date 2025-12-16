Secondo l'oroscopo del 17 dicembre 2025 il Toro può essere spericolato con la dolce metà, il Cancro è molto contento e la Bilancia può affrontare dei momenti interessanti con il partner.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: alcuni imprevisti possono regalare una buona dose di nervosismo. Le amicizie dei single risultano essere molto preziose. Dei malesseri improvvisi possono rovinare alcuni momenti della giornata.

Toro: chi fa parte di una coppia è spericolato insieme al partner. Una passione segreta può rendere la giornata più spensierata. Chi lavora in proprio può ricevere dei complimenti.

Gemelli: chi ha una relazione cerca di proteggere il proprio spazio personale. I single sono veramente insopportabili agli occhi della famiglia. Un breve viaggio lavorativo può regalare molta determinazione.

Cancro: la vicinanza degli amici può portare tanta contentezza. Chi fa parte di una coppia può arrabbiarsi improvvisamente con il partner. Sul lavoro è possibile risolvere un problema difficile.

Leone: è probabile essere più simpatici del solito. La sfera sentimentale deve affrontare alcune questioni impegnative. Chi lavora nel commercio ha veramente delle capacità splendide.

Vergine: chi è solo da tempo può essere ipercritico nei confronti della famiglia. Chi fa parte di una coppia è molto protettivo con la dolce metà.

La creatività sta vivendo un momento davvero soddisfacente.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: dei momenti interessanti possono essere affrontati con il partner. Sul lavoro si possono sviluppare delle idee originali. L'energia e l'allegria possono accompagnare l'intera giornata.

Scorpione: chi ha iniziato un nuovo flirt è euforico. Sul campo lavorativo, i guadagni sono molto buoni. La salute non ha nessun problema, però l'umore è malinconico.

Sagittario: chi ha una relazione è giocoso e soprattutto tenere con la persona amata. Il dialogo con la famiglia è molto più sincero. Per la sfera professionale è un periodo tranquillo.

Capricorno: con la dolce metà è presente molta complicità. Finalmente i cuori solitari hanno molti progetti personali da realizzare.

Durante la giornata, la tensione è ben oltre i livelli di guardia.

Acquario: chi cerca l'amore è veramente vivace con tutti. Chi è solo da tempo è molto più dolce del previsto. Chi lavora a contatto con il pubblico può ottenere delle soddisfazioni.

Pesci: le discussioni con il partner sono fin troppo accese. Chi cerca l'amore può affrontare un periodo faticoso. Con tanta forza di volontà si possono risolvere dei problemi di lavoro.