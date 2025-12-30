Secondo l'oroscopo del weekend 3-4 gennaio 2025 il Toro può realizzare un sogno con il partner, i Gemelli sono molto nervosi e l'Acquario può ricevere delle novità.

Di seguito, approfondiamo attentamente tutti i dettagli dei segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single devono avere molto più coraggio del solito. Chi fa parte di una coppia è troppo possessivo con la dolce metà. Per il divertimento è un fine settimana davvero ottimo.

Toro: chi ha una relazione ha un sogno da realizzare insieme alla persona amata. Delle buone intuizioni sono presenti sul campo lavorativo.

Nel weekend possono comparire dei malanni tipici della stagione.

Gemelli: per chi cerca l'amore è un periodo molto speciale. La tensione nervosa può fare allontanare momentaneamente il partner. Chi lavora in proprio ha delle idee davvero splendide da realizzare al più presto.

Cancro: la relazione amorosa può affrontare un fine settimana delicato. Una situazione complicata di lavoro può essere gestita con tranquillità. La sfera finanziaria può superare alcuni problemi.

Leone: in questo momento, i cuori solitari sono abbastanza pigri. Con tenerezza è possibile avvicinare la persona amata. Delle disattenzioni possono rovinare il campo professionale.

Vergine: una nuova amicizia può portare molta allegria.

Un weekend vivace può essere vissuto insieme a tutti i membri della famiglia. Una trattativa di lavoro può essere conclusa con difficoltà.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in questo momento, la presenza del partner è davvero rassicurante. I single sono molto più vulnerabili del previsto. Un cambio di programma può creare dei leggeri malumori.

Scorpione: i rapporti con la famiglia sono davvero sereni. Chi cerca l'amore ha una buona immaginazione, ma questa da sola non basta. La sfera professionale risulta essere più fortunata del solito.

Sagittario: finalmente i cuori solitari sono simpatici e soprattutto molto affettuosi con tutti. La creatività sta vivendo un periodo soddisfacente. Dei piccoli malesseri possono comparire improvvisamente.

Capricorno: chi è solo da troppo tempo può iniziare delle nuove amicizie. Chi lavora in proprio deve affrontare un momento molto impegnativo. L'aspetto fisico è smagliante e la salute quasi perfetta.

Acquario: la relazione sentimentale può ricevere delle grandi novità. Il carattere di chi cerca l'amore è davvero timido. L'ambito lavorativo può ottenere più successo del previsto.

Pesci: chi fa parte di una coppia è molto malinconico. L'incertezza può rendere il weekend interminabile. La stanchezza sul lavoro può risultare molto pesante.