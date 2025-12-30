L'oroscopo dal 5 all'11 gennaio 2026 regalerà dei nuovi inizi per i nati sotto il segno del Toro, mentre le sorprese per il segno dello Scorpione saranno molto promettenti.

Per il Leone ci saranno nuove opportunità lavorative.

L'oroscopo 5-11 gennaio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: le trasformazioni professionali di questa settimana vi regaleranno delle sensazioni uniche. Avrete una autostima in netto rialzo, secondo l'oroscopo. Nella vostra relazione amorosa il legame diventerà sempre più affiatato grazie ad una buona connessione quotidiana.

Toro: avrete un incontro davvero molto eccitante in questa settimana.

Il magnetismo che esercitate ora si riverserà con tutta la sua forza nelle nuove relazioni. Anche dal punto di vista professionali ci saranno nuovi inizi. Rimanete attenti ad ogni novità che vi si presenta.

Gemelli: avrete una certa ritrosia nei confronti dei sentimenti. Ora più che mai sentirete l'esigenza di chiudervi in voi stessi e di riflettere. Il lavoro sarà sempre e comunque al centro della vostra giornata. Sarà difficile per voi riprendere l'atmosfera festiva, in questo momento.

Cancro: la pressione sul posto di lavoro finalmente si allenterà. Avrete molte occasioni di vivere appieno delle esperienze familiari avvincenti e stimolanti. Nel fine settimana avrete una tendenza opposta. Preferirete stare da soli con i vostri pensieri.

La creatività sarà al massimo.

Leone: qualche vicenda rimasta in sospeso troverà la propria conclusione entro la fine di questa settimana. Nel frattempo si aprirà una occasione di lavoro che potrebbe influenzare i vostri guadagni. L'oroscopo prevede un bellissimo incontro, non fatevi trovare impreparati.

Vergine: la connessione con il partner ritornerà a livelli eccellenti, tanto che riuscirà a riaccendere anche la passione. Qualche pensiero di troppo sul lavoro potrebbe sciupare l'atmosfera di queste giornate, per cui non lasciatevi influenzare dagli atteggiamenti altrui.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: questa settimana avrà una fase di transizione molto importante in amore. Sicuramente le faccende professionali assorbiranno molto tempo, ma la stanchezza ora non vi coglierà nei momenti meno opportuni.

In famiglia la serenità tornerà ad essere protagonista.

Scorpione: la grinta sul lavoro sarà davvero eccezionale, per quanto vi riguarda. Le dinamiche all'interno del gruppo vi faranno sentire sempre più responsabili e ambiziosi. Nella vita privata ci saranno piccole novità che riaccenderanno il romanticismo. Ci saranno sorprese speciali.

Sagittario: divertimento e voglia di stare insieme al partner. Sono questi i due elementi fondamentali della vostra settimana, stando alle previsioni dell'oroscopo. Il lavoro potrebbe ritornare in modo abbastanza impegnativo, ma non vi farete scoraggiare da qualche impegno in più.

Capricorno: questo periodo di festa sarà l'occasione di esplorare le dinamiche familiari con più attenzione.

L'oroscopo suggerisce di rilassarvi di più e anche di mettere a frutto quei piccoli progetti che avete in mente di fare da tanto tempo. Molto probabilmente più avanti non ne avrete l'occasione.

Acquario: prendere delle decisioni in questo momento non sarà facile, ma rimandare potrebbe non essere la scelta giusta. Qualcosa vi trattiene dall'esternare i vostri sentimenti alla persona amata. Cercate di comprendere cosa vi turba, ci saranno soluzioni appositamente per voi.

Pesci: sarete mentalmente pronti per riprendere le faccende quotidiane e il lavoro. La vostra serenità sarà di esempio per molte persone che vi circondano. Le faccende amorose al momento saranno accantonate, in virtù di una solitudine molto stimolante dal punto di vista intellettuale.