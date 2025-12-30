Secondo l’oroscopo di Capodanno 2026 al primo posto in classifica si colloca il Capricorno. Per lui la partenza dell'anno è fortissima: sa cosa vuole e cosa no. All'ultimo, invece, si posiziona l'Ariete, costretto a una pausa per non rischiare di prendere decisioni impulsive.

La classifica di Capodanno 2026: i Pesci ricevono una chiamata che li fa sentire considerati

1° CAPRICORNO

Partite fortissimi. Vi svegliate con una sensazione chiara: sapete cosa volete e cosa no. Capodanno vi porta concretezza: un messaggio importante, una conferma lavorativa, o una decisione presa nei giorni precedenti che improvvisamente vi sembra giusta.

La fortuna è nella lucidità. Anche emotivamente siete più centrati: meno illusioni, più realtà che funziona.

2° TORO

Il 1° gennaio vi regala stabilità. La giornata scorre senza scossoni, ma con segnali rassicuranti. Un incontro familiare o una conversazione tranquilla vi fa iniziare l’anno con il piede giusto. Qualcosa che temevate non accade, oppure si ridimensiona. È un Capodanno che vi protegge.

3° SCORPIONE

Capodanno vi porta un’intuizione netta. Capite qualcosa su una persona, su una relazione o su una situazione che vi accompagnava da tempo. Non servono parole: vi basta sentire che ora sapete come muovervi. La giornata è intensa ma potente. Iniziate il 2026 con una scelta interiore già fatta.

4° PESCI

Vi svegliate più sensibili del solito, ma non fragili. Un messaggio, una chiamata o un pensiero vi fa sentire considerati. Capodanno vi parla di dolcezza possibile: non tutto è risolto, ma qualcosa si è ammorbidito. E questo basta per farvi sperare con calma.

5° VERGINE

Il nuovo anno parte in modo ordinato. Capodanno vi aiuta a rimettere insieme i pezzi dopo le emozioni di fine dicembre. Una questione pratica si chiarisce, una preoccupazione si riduce. Non è una giornata euforica, ma vi dà controllo e stabilità.

6° SAGITTARIO

Capodanno vi trova stanchi ma lucidi. Avete bisogno di libertà, ma anche di verità. Un programma cambia, un invito salta, ma vi permette di stare meglio con voi stessi.

La giornata migliora nel pomeriggio, quando vi sentite più leggeri.

7° BILANCIA

Il 1° gennaio vi chiede equilibrio emotivo. Siete divisi tra ciò che volete e ciò che gli altri si aspettano. Una decisione piccola ma significativa vi aiuta a iniziare l’anno con più rispetto per voi stessi. Meglio non forzare rapporti o chiarimenti: il tempo farà il suo lavoro.

8° CANCRO

Capodanno vi rende nostalgici. I ricordi sono forti, soprattutto al mattino. Nel corso della giornata, però, una presenza o un gesto concreto vi riporta al presente. Non è il giorno più leggero, ma è autentico. E questo vi fa bene.

9° LEONE

Iniziate l’anno con un po’ di stanchezza emotiva. Forse avete dato molto a dicembre e ora sentite il bisogno di ricevere.

Capodanno vi chiede di non pretendere troppo da voi stessi. Un momento di solitudine vi aiuta più di quanto pensiate.

10° ACQUARIO

Il nuovo anno vi trova distanti dal clima generale. Avete pensieri vostri, forse più seri di quanto vorreste. Una conversazione vi mette davanti a una scelta da rimandare ancora un po’. Capodanno è un giorno di osservazione, non di azione.

11° GEMELLI

Capodanno parte con un senso di confusione. Messaggi incrociati, programmi non chiari, sensazioni contrastanti. Nel pomeriggio recuperate un po’ di serenità, ma restate cauti nelle promesse. Meglio ascoltare che parlare troppo.

12° ARIETE

Il 1° gennaio vi chiede una pausa che non avevate programmato. Un piccolo imprevisto, una stanchezza fisica o emotiva vi costringe a rallentare. Non è un cattivo inizio: è un inizio che vi protegge da scelte impulsive. Il tempo gioca a vostro favore, ma non subito.