Secondo l'oroscopo del mese di gennaio 2026 l'Ariete può avere una sicurezza maggiore, il Toro è introverso, il Leone può essere molto esigente e l'umore dell'Acquario può migliorare.

Di seguito, approfondiamo attentamente tutti i dettagli dei segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i cuori solitari hanno una maggiore sicurezza personale. Per la sfera sentimentale è un periodo molto equilibrato. L'intero mese può essere affrontato con tanta serenità.

Toro: in questo momento, i single sono abbastanza introversi. Chi fa parte di una coppia è più energico del previsto.

Le pressioni esterne possono portare del nervosismo sul piano professionale.

Gemelli: chi è solo da tempo è pronto a organizzare degli incontri importanti. Chi ha una relazione non riesce a gestire i vari impegni con la famiglia. Dei nuovi contatti sul lavoro possono portare molta tranquillità.

Cancro: per la relazione amorosa è un periodo con alti e bassi. I single devono avere tanta pazienza per risolvere una questione. Sulla sfera professionale è in corso una ripresa molto soddisfacente.

Leone: i single possono essere abbastanza esigenti. Chi fa parte di una coppia è molto più stanco del solito. Con coraggio si può affrontare l'ambito lavorativo.

Vergine: i cuori solitari sono in armonia con pochissime persone.

Chi ha una relazione di vecchia data può vivere dei cambiamenti importanti insieme al partner. Sul lavoro è fondamentale non sprecare le ultime energie rimaste.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: finalmente chi è solo da tempo può avere delle rivincite. Durante il mese è possibile avere dei brevi momenti di malinconia. Delle nuove idee sono presenti sulla sfera professionale.

Scorpione: nei confronti della persona amata è presente più complicità. La tensione può essere superata con molta velocità. Per il campo lavorativo è in corso una buona fase di sperimentazione.

Sagittario: per la coppia sono in arrivo dei progetti molto stimolanti. Durante questo mese, i single hanno delle indecisioni da affrontare.

Sul lavoro è probabile avere alcuni scontri.

Capricorno: è possibile essere positivi di fronte ad alcune questioni importanti. Chi cerca l'amore è più prepotente del previsto. Sulla sfera professionale serve molta diplomazia.

Acquario: il dialogo con la famiglia è davvero molto utile. La sfera sentimentale deve cercare di rallentare i ritmi. Finalmente la salute e l'umore possono migliorare.

Pesci: chi fa parte di una coppia può ritrovare la passione. Sull'ambito lavorativo ci sono delle ottime opportunità di successo. La salute è discreta, ed è presente una grande stanchezza mentale.