L'oroscopo di domenica 28 dicembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare tutti i segreti dei segni zodiacali, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

I Gemelli e il Sagittario dovranno scontrarsi con una stanchezza che farà fatica ad andare via. Avranno bisogno di staccare la spina per recuperare le energie. Il Leone e lo Scorpione, invece, decideranno di dedicarsi a nuovi progetti. La loro forza di volontà sarà incrollabile.

Oroscopo di domenica 28 dicembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non sarà facile tornare alla solita routine. Cercherete di riprendere il consueto ritmo e riadattarvi alla vita di tutti i giorni.

Toro: vi metterete all'opera per progettare la vostra prossima vacanza. Vorrete coinvolgere più persone possibili perché l'idea di partire in solitudine non vi piacerà affatto.

Gemelli: farete fatica a riprendervi dopo le feste. Avrete bisogno di dedicare alcune ore solo a voi stessi. Per un po', non vorrete confrontarsi con nuove responsabilità.

Cancro: l'amore verso il partner sarà incontenibile. Non farete altro che pensare alla vostra storia e al modo per renderla ancora più solida.

Leone: l'entusiasmo non vi mancherà.

Al contrario, sarete pronti a rimettervi in gioco e a concentrarvi sui vostri nuovi progetti. Non riterrete possibile il fallimento.

Vergine: sarete un po' troppo severi nei confronti delle persone care. Sfogherete il vostro nervosismo su di loro e questo non farà altro che incrinare i rapporti.

Bilancia: sarete allegri e sorridenti. Vi piacerà trascorrere il tempo con gli altri e pensare ai prossimi piani per il futuro. La fantasia non vi mancherà.

Scorpione: sarete pronti a lasciarvi la negatività alle spalle per dare spazio alla gioia e all'intraprendenza. Di fronte alle sfide, non vi tirerete di certo indietro. Anzi, non vedrete l'ora di rimboccarvi le maniche.

Sagittario: sarete stanchi e nervosi.

Non vorrete pensare a nulla, solo alla vostra serenità. Il divano si trasformerà nel vostro migliore amico e rifiuterete eventuali inviti a cena.

Capricorno: dire addio alle vacanze sarà estremamente difficile. Purtroppo, non potete fare nulla per tornare indietro nel tempo. Alcune strategie potrebbero aiutarvi per affrontare il tutto.

Acquario: non tratterete tutti allo stesso modo. Tenderete a concentrarvi solo su alcune persone. L'oroscopo vi consiglia di non esagerare e di provare a coinvolgere tutti.

Pesci: punterete solo alla serenità. Soldi, successo e ambizioni, per il momento, non stuzzicheranno la vostra fantasia. Sarete determinati a prendervi cura del vostro benessere.