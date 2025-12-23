L'ultimo weekend dicembrino ha in serbo un oroscopo positivo per i nati del Toro, che guadagnano le sei stelle dall'astrologia. Ad ottenere il punteggio più basso nella classifica di queste 48 ore è l'Ariete, alle prese con un periodo che sfavorisce il riposo.

Classifica e oroscopo del fine settimana 27-28 dicembre 2025: 2 stelle all'Ariete e 6 al Toro

⭐⭐Ariete. Il fine settimana si presenta piuttosto intenso e poco favorevole al vero riposo. Anche se siete ufficialmente lontani da impegni lavorativi o di studio, la mente fatica a staccare e continua a rimuginare su questioni lasciate in sospeso.

Vi sentite agitati senza un motivo preciso e questo vi impedisce di godervi appieno le ore libere. Attenzione anche agli eccessi a tavola, perché state chiedendo troppo al vostro fisico e lo stomaco potrebbe farvelo notare. Cercate di rallentare e di ascoltare di più i vostri bisogni reali.

⭐⭐⭐Scorpione. Il weekend vi trova divisi tra chi può concedersi una pausa e chi invece deve continuare a stringere i denti. In entrambi i casi avvertite una certa stanchezza mentale che vi porta a sentirvi lontani da dove siete. Avete bisogno di ordine, sia pratico che emotivo, e vi dedicherete a sistemare la casa e a fare chiarezza nei conti. La sensazione di sacrificio è forte, ma non sottovalutate ciò che state costruendo passo dopo passo.

Serve pazienza e uno sguardo più fiducioso.

⭐⭐⭐Capricorno. Queste giornate vi mettono di fronte a un bilancio personale piuttosto serio. Con le feste ormai alle spalle, la vostra attenzione si sposta su ciò che non ha funzionato come speravate. Ci sarà da riordinare l’abitazione e anche qualche pensiero. Messaggi o chiamate inaspettate potrebbero riaprire riflessioni profonde. Provate a lasciare andare rigidità e giudizi, mostrando più apertura e generosità verso gli altri e verso voi stessi.

⭐⭐⭐Vergine. Il desiderio principale è recuperare energie dopo giorni faticosi. Vi muoverete con lentezza, cercando comfort e tranquillità. La casa diventa il vostro rifugio ideale, tra televisione, letture e momenti semplici in famiglia.

Avete bisogno di ascoltarvi, soprattutto dal punto di vista fisico, perché avete esagerato un po’ con cibo e dolci. Concedetevi riposo senza sensi di colpa.

⭐⭐⭐⭐Bilancia. Una lieve malinconia vi accompagna perché sentite che un’atmosfera speciale si è ormai conclusa. Nonostante questo, riuscirete a vivere momenti sereni e anche divertenti. Alcuni di voi si rilasseranno completamente, altri dovranno rimettere ordine in casa, ma senza particolare stress. Il risveglio potrebbe essere più lento del solito e accompagnato da un piccolo calo di energie, nulla di preoccupante. Ascoltate il corpo e non forzate i ritmi.

⭐⭐⭐⭐Acquario. Siete in una fase di riflessione profonda. Avvertite che il cambiamento non arriva da solo e che serve un impegno concreto per ottenere ciò che desiderate davvero.

Questo fine settimana è utile per ricaricarvi e per fare il punto sulle vostre ambizioni. Riposate, ma senza perdere di vista gli obiettivi. Le energie che accumulate ora vi serviranno a breve.

⭐⭐⭐⭐Sagittario. Il weekend chiude una fase ricca di eventi e vi lascia con molte domande interiori. Avete vissuto emozioni diverse dal solito e questo vi ha aiutato a guardarvi dentro. Evitate di scoraggiarvi se qualcosa non è andato come previsto. È il momento giusto per smettere di sopravvivere e iniziare a progettare con più coraggio ciò che volete davvero dalla vita.

⭐⭐⭐⭐Cancro. Finalmente riuscite a rallentare e a recuperare le forze spese nei giorni precedenti. Le ore scorrono tra affetti, piccoli gesti e riflessioni personali.

Chi ha vissuto cambiamenti importanti in famiglia si sentirà particolarmente coinvolto emotivamente. Un messaggio o un contatto vi farà piacere e vi porterà a ripensare a confronti recenti. L’atmosfera è dolce e rassicurante.

⭐⭐⭐⭐⭐Gemelli. Il fine settimana scorre in modo leggero e vi permette di tirare le somme di una fase intensa. Tra un momento di relax davanti alla televisione e il riordino della casa, la mente torna agli avvenimenti recenti. Non tutto vi ha convinto, ma sapete riconoscere il valore delle intenzioni. In amore c’è calore, complicità e voglia di stare vicini, soprattutto per chi vive una relazione stabile.

⭐⭐⭐⭐⭐Leone. Siete sorprendentemente sereni e pieni di energia. Anche se c’è da rimettere ordine e da smaltire qualche eccesso, affrontate tutto con uno spirito positivo.

Nessuno riuscirà a provocarvi perché vi sentite centrati e in pace. Dedicate tempo alle persone care e concedetevi anche un momento di riflessione personale. Un pensiero affettuoso va a chi non è più accanto a voi, ma senza tristezza.

⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. Il weekend porta armonia e un’intensa voglia di contatto emotivo. Vi sentite più sicuri nel manifestare desideri e sentimenti. Anche con alcune limitazioni, riuscite a vivere momenti piacevoli e appaganti. È un ricordarvi che la serenità nasce spesso dalle piccole cose. Fate spazio al piacere e alla condivisione.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Toro. Queste giornate scorrono in modo morbido e rassicurante. Vi dedicate alla famiglia, ai film, al buon cibo e alle conversazioni, anche a distanza.

I vostri progetti meritano fiducia e continuità, non fermatevi al primo ostacolo. In amore l’intesa cresce e chi desidera qualcosa di più profondo sentirà segnali incoraggianti. Rimandate le preoccupazioni e lasciate spazio al relax, perché qualcosa di nuovo si sta preparando.