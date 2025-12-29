L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 gennaio 2026 si presenta interessante e soprattutto favorevole per i segni zodiacali Gemelli, al 1° posto in classifica, e la Vergine, al 2° posto. L'Acquario, invece, si posiziona in fondo alla graduatoria. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo settimanale fino all'11 gennaio: dai segni flop a quelli top del giorno

1️⃣2️⃣ - Acquario. La settimana si apre con un umore altalenante e una certa difficoltà nel mantenere la calma. Le feste vi hanno prosciugato più del previsto e ora sentite il bisogno di rimettere ordine sia in casa sia dentro di voi.

Sistemare l’abitazione diventa quasi terapeutico, anche se la stanchezza si fa sentire. Avvertite l’esigenza di prendere una decisione importante che riguarda il vostro benessere fisico e mentale. In amore il clima appare più freddo e le coppie hanno bisogno di maggiore spazio personale. Non forzate i dialoghi, il silenzio può essere utile per ritrovare chiarezza.

1️⃣1️⃣ - Capricorno. Queste giornate portano con sé un senso di ritorno alla realtà che non sempre vi trova pronti. Il fisico appare affaticato e il morale tende a oscillare, soprattutto quando pensate agli obiettivi ancora poco definiti. In ambito sentimentale emergono incomprensioni che richiedono pazienza e ascolto reciproco. Anche sul lavoro o nello studio la concentrazione non è al massimo e cresce il desiderio di evasione.

Evitate di sovraccaricarvi di impegni, perché il rischio di esaurire le energie è concreto. Il fine settimana offre un’occasione per rallentare, a patto di proteggere il vostro spazio.

1️⃣0️⃣ - Ariete. Con la fine delle feste arriva anche la consapevolezza di alcune difficoltà affrontate nelle settimane precedenti. Avete vissuto tensioni e spese impreviste che ora richiedono una gestione più attenta. L’inizio della settimana vi aiuta a fare ordine mentale e qualcuno sentirà il bisogno di rivedere le proprie abitudini. La stanchezza accumulata si farà sentire soprattutto a metà periodo, rendendo necessario un ritmo più moderato. In amore potrebbero nascere piccoli attriti dovuti a incomprensioni non chiarite.

Procedete con calma, dividendo i compiti e delegando quando possibile.

9️⃣ - Toro. Vi aspetta una settimana intensa, dedicata in gran parte a rimediare a questioni lasciate in sospeso. Le preoccupazioni economiche tornano a farsi sentire e il pensiero delle spese vi rende più tesi del solito. È importante non lasciarvi sopraffare dall’ansia e valutare nuove strade, anche alternative, per sentirvi più sicuri. Questa fase invita a una profonda riflessione interiore, soprattutto sul piano affettivo, dove un sentimento potrebbe cambiare forma. Cercate di prendervi cura di voi stessi senza eccessive rinunce.

8️⃣ - Bilancia. La routine lavorativa riprende con forza, accompagnata da entusiasmo ma anche da nervosismo.

Avete obiettivi chiari per il futuro e desiderate un cambiamento personale, tuttavia il percorso appare più complesso del previsto. In coppia emergono discorsi legati al passato che rischiano di riaprire ferite inutili. In famiglia vi verranno chiesti molti favori e potreste sentirvi poco supportati. È fondamentale imparare a dire qualche no. Questioni pratiche ed economiche richiedono attenzione, ma possono essere risolte con organizzazione.

7️⃣ - Sagittario. La settimana parte con grande energia e voglia di fare. Sistemare casa e archiviare definitivamente il periodo festivo vi aiuta a ritrovare motivazione. Ripensando ai mesi passati, qualcuno comincia già a guardare avanti con entusiasmo.

Nei giorni finali accade qualcosa di inatteso che vi sorprenderà e vi spingerà a rivedere alcuni programmi. Cresce il desiderio di rimettervi in forma e di curare maggiormente l’aspetto esteriore. Non rimandate gli impegni presi, soprattutto quelli legati alla salute.

6️⃣ - Scorpione. Il clima generale migliora e vi permette di recuperare energie, soprattutto se non avete avuto modo di riposare a sufficienza. In famiglia si ristabilisce una certa armonia, anche se restano alcune responsabilità da gestire. Da tempo sentite il peso di obblighi economici e pratici che vi fanno desiderare una fuga, ma questa settimana vi aiuta a ritrovare serenità interiore. È un momento utile per capire quale direzione prendere.

Qualcuno potrebbe avvertire piccoli malesseri legati al freddo, quindi non trascurate il riposo.

5️⃣ - Cancro. Archiviato il periodo festivo, vi dedicate con energia alla riorganizzazione della casa. Cambiare disposizione e mettere ordine vi permette di lasciar andare la nostalgia e di accogliere con sollievo il ritorno alla quotidianità. Le spese sostenute di recente vi impongono prudenza, soprattutto nei giorni dedicati alla gestione finanziaria. La parte centrale della settimana porta un aiuto inaspettato o una piccola svolta favorevole. I cuori solitari dovrebbero prestare attenzione agli incontri, perché qualcuno osserva in silenzio con interesse.

4️⃣ - Pesci. Ritrovate la voglia di prendervi cura di voi stessi e di rimettere in moto i buoni propositi.

La casa richiede attenzione e chi ha figli avverte finalmente un clima più tranquillo. Chi vive solo pensa a una breve fuga, anche se le risorse limitate generano qualche esitazione. In amore è necessario abbassare le difese e fidarsi di più. La settimana favorisce le coppie che desiderano consolidare il legame e guardare al futuro con maggiore fiducia. Tornare alla routine, tutto sommato, vi rassicura.

3️⃣ - Leone. Il periodo che si apre vi invita a ritrovare pazienza e stabilità. Sistemare ciò che resta delle festività diventa un passaggio simbolico verso una nuova fase. Dentro di voi cresce la speranza che il futuro possa riservare qualcosa di diverso e più solido. Una notizia positiva sul piano pratico o economico vi permette di respirare con maggiore serenità.

Chi ha lavorato molto potrà finalmente concedersi una pausa rigenerante. Il fisico risponde meglio e vi sentite più forti, pronti a guardare avanti con fiducia.

2️⃣ - Vergine. La settimana è ricca di impegni e vi chiede concentrazione fin dai primi giorni. Nonostante il carico di lavoro, riuscite a organizzare tutto con efficacia, mettendo in pratica i propositi che avete maturato. L’energia non manca, ma dovete evitare di arrivare allo sfinimento. Alcuni di voi dovranno occuparsi della salute, senza rimandare controlli o cure necessarie. Sul piano economico emergono movimenti interessanti e qualcuno riceve una conferma importante. In amore, il fine settimana riporta emozioni intense e coinvolgenti.

1️⃣ - Gemelli. La settimana inizia con sistemazioni pratiche e con la voglia di chiudere definitivamente una fase. Anche se salutate con un filo di malinconia l’atmosfera festiva, dentro di voi cresce il desiderio di cambiamento. Le opportunità non mancano e qualcuno potrebbe trovarsi davanti a una proposta lavorativa o a una svolta significativa. In amore arrivano notizie capaci di modificare profondamente i vostri progetti. Mantenete un atteggiamento positivo, perché anche le difficoltà economiche sono destinate ad alleggerirsi.