L'oroscopo settimanale dal 1 al 7 dicembre è pronto a svelare le previsioni astrali e le posizioni in scaletta segno per segno. Ci sono grandi sorprese e qualche piccola difficoltà. Si comincia con la vetta della classifica che è occupata dal Sagittario, un segno che vive giorni di grande espansione. A metà classifica, troviamo il Toro, che attraversa una settimana di gestione. Il periodo è medio, ma permette di consolidare i risultati ottenuti in precedenza. In fondo alla classifica troviamo il Capricorno, che attraversa il momento più complesso del previsto: calma e sangue freddo!

Previsioni astrologiche della settimana con la classifica: l'Acquario occupa la 3^ posizione

1° Sagittario. Siete al comando della classifica settimanale e non potrebbe essere altrimenti, dato l'andamento estremamente favorevole che accompagna i vostri passi. Si prospetta una settimana ricca di occasioni, specialmente per chi ha desideri da realizzare o contratti da chiudere in tempi brevi. L'amore vive momenti di grande intensità: è facile fare incontri che scaldano il cuore o rafforzare un legame esistente con passione e voglia di futuro condiviso. La sfera professionale è illuminata: si ricevono risposte attese o si avviano progetti ambiziosi con determinazione assoluta. Sfruttate questa fase per lanciarvi in nuove avventure, per viaggiare (anche solo con la mente) e per riscoprire il piacere della scoperta.

Avete una visione chiara e ottimista che contagia chi vi sta accanto. Giornate ideali per sistemare questioni legali o burocratiche che vi assillavano. Il morale è alle stelle e l'ispirazione non manca per affrontare ogni sfida con il sorriso. Un periodo di grande fortuna e realizzazioni personali.

2° Leone. Questa posizione eccellente vi carica di grande entusiasmo, regalando alla settimana l'ottima spinta di cui avevate bisogno per ruggire con fierezza. Le giornate che si aprono sono perfette per chi cerca visibilità o per chi deve superare una prova importante. Nel campo sentimentale, il fascino è irresistibile e si potranno vivere emozioni intense e coinvolgenti. Chi è solo ha molte chance di trovare qualcuno che sappia apprezzare la vostra generosità e vitalità.

L'ambito lavorativo vede un incremento della creatività: le vostre idee vengono accolte con favore e si aprono strade verso incarichi di maggior prestigio e soddisfazione. Non abbiate timore di mostrare il vostro grande valore, è il momento giusto per ricevere i riconoscimenti meritati. Ascoltate l'istinto: vi guiderà verso scelte fortunate e vi farà evitare perdite di tempo inutili. La vostra forza interiore è un faro per tutti coloro che vi circondano.

3° Acquario. Un podio meritatissimo per voi, che vedete finalmente sciogliersi alcune tensioni che duravano da giorni e che vi affaticavano. Siete guidati da una spinta verso la libertà e verso la concretizzazione di idee molto originali. Questa settimana è ottima per intessere nuovi rapporti sociali o professionali: l'ambiente esterno vi stimola e vi offre spunti preziosi da cogliere subito.

L'amore ha bisogno di spazio per respirare e di sincerità: se ci sono state piccole incomprensioni, è ora di parlarne apertamente, mettendo da parte ogni timidezza. Chi lavora in gruppo o in settori legati al progresso avrà un notevole vantaggio; le collaborazioni sono favorite. Non isolatevi, la vostra forza sta nell'interazione e nello scambio di vedute. L'aspetto economico richiede una gestione attenta, ma le entrate potranno essere migliori del previsto grazie ad una mossa astuta. Si ritrova la serenità interiore e la voglia di progettare il futuro con ottimismo.

4° Ariete. L'inizio di dicembre vi vede subito nelle prime posizioni, segno che la vostra tenacia e la vostra caparbietà sono premiate dagli eventi.

Siete pronti a lottare per ciò in cui credete e questa settimana offre il terreno ideale per le vostre battaglie. Le giornate donano una spinta notevole nell'affrontare questioni rimaste in sospeso. L'aspetto amoroso è passionale, ma attenti a non trasformare i litigi in scontri duraturi: la dolcezza sarà l'arma vincente per appianare ogni divergenza. Nel lavoro, se c'è da firmare un accordo o da proporre un progetto, agite senza indugi: le iniziative audaci sono supportate. È un momento propizio per migliorare la vostra condizione fisica attraverso attività dinamiche. Non siate troppo impulsivi nelle decisioni finanziarie, meglio riflettere prima di agire. Avrete l'opportunità di dimostrare le vostre capacità e di superare un ostacolo che vi rallentava da tempo.

5° Bilancia. Vi collocate in una posizione di buon rilievo, indicando una settimana in cui la ricerca dell'armonia sarà molto produttiva. Vi invitano a curare le relazioni personali e professionali con diplomazia e fascino. Il periodo è eccellente per le coppie che desiderano fare passi avanti o per i single che vogliono fare incontri speciali e significativi. Il lavoro procede con il giusto ritmo, specialmente se le vostre occupazioni riguardano l'estetica, la giustizia o il settore artistico. Siete particolarmente abili nel mediare situazioni difficili e nel trovare soluzioni che soddisfino tutti i coinvolti. Non permettete ai piccoli fastidi di offuscare la vostra lucidità. Potrebbe esserci un piccolo guadagno o un accordo vantaggioso che giunge inaspettato.

Dedicate tempo al benessere, magari con qualche ora di relax per ritrovare il vostro centro interiore. La tranquillità sarà la vostra migliore risorsa in questi giorni.

6° Toro. Siete in una posizione centrale, che riflette una settimana di consolidamento e gestione accurata, senza eccessivi sbalzi negativi. La vostra natura pratica è favorita dagli avvenimenti che spingono alla stabilità e alla pianificazione del futuro. L'amore richiede pazienza: evitate di chiudervi nel silenzio se qualcosa non va; la sincerità costruttiva porta a risultati duraturi. Le giornate sono ideali per mettere in ordine i conti o per affrontare un investimento a lungo termine. Sul fronte lavorativo, è il momento di raccogliere i frutti di un impegno passato; non siate frettolosi, la pazienza è la chiave per ottenere il massimo risultato.

Un parente o un amico potrebbe chiedere il vostro prezioso consiglio; siate di supporto, ma senza farvi carico di problemi altrui. Siete in una fase di costruzione: ogni piccolo passo è importante per rafforzare le vostre fondamenta. Ritagliatevi spazi per godervi i piaceri semplici della vita.

7° Cancro. Vi trovate nella metà alta della classifica, indicando una settimana discreta, che però potrebbe portare qualche ripensamento di troppo su questioni passate. Vi rende sensibili e molto ricettivi alle atmosfere che vi circondano. Siete chiamati a prendere una decisione riguardo ad una collaborazione o ad un affetto che sembra essersi raffreddato. L'amore è altalenante: è importante chiarire subito le vostre aspettative con il partner, per evitare malintesi che potrebbero crescere.

Non lasciate che le preoccupazioni familiari prendano il sopravvento sul vostro benessere personale. Nel campo professionale, è meglio procedere con cautela, specialmente nelle trattative finanziarie; fidatevi del vostro giudizio, ma verificate ogni dettaglio. È un periodo per concentrarsi sulla casa e sulla famiglia, cercando di ritrovare la quiete nel vostro nido. Ricordate che la vostra forza è la capacità di amare e proteggere chi vi è caro. Un periodo per riflettere prima di agire.

8° Scorpione. La settimana vi vede in una posizione che invita alla cautela e ad una profonda analisi interiore delle vostre motivazioni. Siete persone determinate, ma in questi giorni potreste percepire una leggera difficoltà nel portare avanti progetti complessi e ambiziosi.

È necessario focalizzare l'attenzione su ciò che è essenziale, evitando di disperdere risorse ed energie in situazioni poco produttive o vantaggiose. Nel settore affettivo, l'intensità non manca, ma si potrebbero vivere momenti di gelosia o sospetto che è bene gestire con maturità e sangue freddo. Cercate di non farvi influenzare da vecchi rancori e apritevi al perdono. Nel lavoro, se ci sono stati dei ritardi, non scoraggiatevi; presto le cose riprenderanno il giusto andamento e ritmo. Siete abili a scoprire la verità nascosta dietro le apparenze e questa abilità vi tornerà utile in una situazione professionale delicata. Dedicatevi ad attività che favoriscano la concentrazione e il relax mentale.

Si raccomanda di evitare polemiche inutili e di scegliere la riservatezza.

9° Gemelli. Questa settimana presenta qualche piccolo ostacolo e si colloca in una posizione che richiede maggiore attenzione e meno superficialità nelle valutazioni. Le giornate possono sembrare meno scorrevoli del solito, soprattutto nelle attività che richiedono grande concentrazione e precisione. Forse si avverte la necessità di cambiare aria o di rinnovare il proprio giro di amicizie e conoscenze. Nel campo sentimentale, è fondamentale evitare discussioni superflue che potrebbero portare ad allontanamenti momentanei dalla persona amata. Mostrate maggiore pazienza e disponibilità verso il partner. Nel settore professionale, è il momento di rivedere i piani e di organizzare il lavoro con metodicità e precisione assoluta.

Non lasciate nulla al caso e controllate ogni documento prima di procedere. La vostra curiosità è una risorsa, ma evitate di farvi coinvolgere in pettegolezzi che non vi riguardano. È una fase che invita alla prudenza nelle spese. Si recupera la vitalità solo verso il fine settimana.

10° Vergine. Siete in una posizione che suggerisce una settimana in cui la vostra meticolosità potrebbe scontrarsi con la realtà dei fatti e gli imprevisti. Le cose non sempre vanno come avevate programmato e questo potrebbe generare un po' di fastidio. Non siate troppo critici con voi stessi o con gli altri che vi circondano. L'amore è un settore che richiede maggiore spontaneità; lasciate da parte l'eccessiva razionalità e concedetevi qualche momento di svago emotivo.

Le giornate sono ideali per sistemare la casa o per dedicarsi alla cura del corpo. Nel lavoro, siate flessibili: l'imprevisto è dietro l'angolo, ma la vostra capacità organizzativa vi aiuterà a gestirlo al meglio. Evitate di caricarvi di troppe responsabilità, imparate a delegare e a chiedere aiuto se necessario. È importante trovare un giusto spazio per il riposo. Si consiglia di non rimuginare troppo sul passato e di guardare avanti con fiducia nel futuro.

11° Pesci. La penultima posizione in classifica indica che si prospetta un periodo di leggera stanchezza e confusione, che necessita di momenti di isolamento per ritrovare la bussola. La vostra sensibilità è accentuata, rendendo difficile sopportare le tensioni esterne o i rumori fastidiosi che vi affliggono. Sentimentalmente, potreste sentirvi poco compresi o avere difficoltà a esprimere chiaramente i vostri sentimenti. È importante comunicare con sincerità, senza rifugiarsi in fantasie irrealistiche. Nel settore lavorativo, è meglio rimandare le scelte importanti e concentrarsi sulle attività di routine. Non abbiate fretta di concludere accordi: aspettate tempi migliori. Un amico fidato potrebbe offrirvi un sostegno prezioso, accettatelo con gratitudine. Curate l'alimentazione e dedicate tempo ad un hobby creativo che vi permetta di scaricare la tensione accumulata. Siate gentili con voi stessi e non chiedetevi l'impossibile.

12° Capricorno. Purtroppo, questa settimana l'oroscopo vi vede all'ultimo posto, il che indica che potreste incontrare diversi rallentamenti e dover affrontare qualche prova impegnativa da superare. La vostra proverbiale serietà e il senso del dovere sono messi a dura prova da situazioni esterne poco gestibili in autonomia. È richiesta la massima pazienza, specialmente nelle relazioni interpersonali che potrebbero essere tese. Nel campo affettivo, è fondamentale mantenere la calma e non lasciarsi andare a inutili rigidità; un atteggiamento più conciliante aiuta a superare i contrasti. Dal punto di vista professionale, i risultati arrivano con maggiore fatica e ogni successo è guadagnato sul campo con dedizione assoluta. Non prendete decisioni affrettate riguardo alla vostra posizione lavorativa; siate strategici e calcolate ogni mossa con attenzione. Le spese vanno tenute sotto controllo rigoroso. È un periodo per stringere i denti, sapendo che questa fase di difficoltà è temporanea e presto passerà.