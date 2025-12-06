L’oroscopo della settimana dall’8 al 14 dicembre porta con sé un’atmosfera frizzante: l’energia del mese si accende tra desiderio di rinnovamento, ultimi obiettivi dell’anno e un pizzico di magia prenatalizia. Le stelle suggeriscono di cogliere quelle occasioni che sembrano bussare alla porta proprio in questi giorni.

Per il Sagittario si apre un periodo di occasioni e vivacità, in amore e nel lavoro, mentre il Leone potrebbe finalmente sentirsi realizzato e fiero di sé. Progetti lavorativi ripartiranno per l'Acquario grazie a Mercurio, mentre i Gemelli dovranno fermarsi e fare il punto della propria situazione.

Previsioni oroscopo dall'8 al 14 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: tornerete alla ribalta in campo professionale, proprio nel momento in cui ci sarà maggiormente bisogno di voi. Con il sostegno di Mercurio e la forza di Marte, potrete andare lontano con i vostri progetti. In amore un dialogo migliore e una voglia di amare vi spingeranno a dare il meglio di voi per la persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile in questa settimana di dicembre. Saprete godervi questo periodo prenatalizio anche nelle piccole cose. La compagnia del partner per voi sarà più che sufficiente. In quanto al lavoro alcune idee potrebbero avere interessanti punti a favore che non potrete ignorare.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà necessario fermarsi un momento e riflettere sulla vita quotidiana che attualmente svolgete. In amore la Luna vi aiuterà a capire cosa non funziona nel vostro rapporto, ma la soluzione potrebbe non arrivare così presto. In ambito professionale non potrete concentrarvi soltanto su un progetto, e dimenticarvi di tutto il resto. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali tutto sommato discrete durante questa settimana di dicembre. La Luna vi sorride, portando un po’ di dolcezza e intimità. Dedicare la giusta attenzione al partner farà bene al vostro legame. Nel lavoro vi sentirete abbastanza stabili, ma forse potreste provare a ottenere di più con un po’ d'impegno. Voto - 7️⃣

Leone: settimana di dicembre che porterà grandi opportunità secondo l'oroscopo.

Nel lavoro Mercurio tornerà a essere favorevole, donandovi occasioni per potervi confermare nel vostro settore. In amore godrete del sostegno della Luna e di Venere per vivere con entusiasmo la vostra relazione di coppia. Se siete single potreste finalmente realizzare un piccolo importante sogno. Voto - 9️⃣

Vergine: periodo difficile in amore per voi nativi del segno. Venere in quadratura potrebbe mettere in discussione il vostro rapporto, e causare qualche incomprensione di troppo tra voi e la vostra anima gemella. Nel lavoro sarà necessario ultimare alcuni importanti progetti. L'arrivo di Mercurio in quadratura potrebbe comportare alcuni imprevisti fastidiosi. Voto - 6️⃣

Bilancia: il dialogo con il partner avrà un ruolo importante in questo periodo.

I chiarimenti di coppia saranno importanti, anche per arrivare al periodo festivo con la coscienza pulita. In quanto al lavoro la precisione pagherà molto. L'arrivo di Mercurio nel segno del Sagittario potrebbe permettervi di arrivare a importanti traguardi. Voto - 8️⃣

Scorpione: cielo del momento tutto sommato stabile per voi nativi del segno. Riuscirete a essere intensi e romantici nei confronti del partner, senza mai essere troppo invasivi. Se siete single imparate a conoscere una nuova persona un po’ alla volta. In ambito lavorativo Mercurio lascerà il vostro segno, ma la vostra produttività sarà ancora più che soddisfacente. Voto - 8️⃣

Sagittario: si apre un periodo di occasioni e vivacità per voi nativi del segno.

L'arrivo di Mercurio potrebbe rendere più interessante e piacevole lo sviluppo dei vostri progetti, soprattutto per voi nati nella prima decade. Sul fronte amoroso si apriranno nuove strade, e con Venere a favore, abbraccerete questo periodo con grande entusiasmo. Voto - 9️⃣

Capricorno: previsioni astrali positive in questo periodo secondo l'oroscopo. I buoni sentimenti non mancheranno tra voi e il partner, ma attenzione alla Luna tra le giornate di mercoledì e giovedì. In ambito professionale la vostra ambizione sarà premiata, portando a nuovi percorsi che possono portarvi verso il successo. Voto - 8️⃣

Acquario: è arrivato il momento di ripartire in campo professionale. Questa settimana di dicembre vedrà il pianeta Mercurio tornare in Sagittario.

Con le giuste intuizioni, potreste ottenere risultati interessanti. In amore Venere sarà favorevole, e anche la Luna vi darà buone occasioni per vivere la vostra relazione in maniera intensa. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale non molto brillante in questo periodo. Il vostro modo di fare imprudente e impulsivo potrebbe non piacere alla persona che amate. A volte dunque potrebbero esserci delle discussioni da gestire. Nel lavoro dovrete guardarvi le spalle da Mercurio in quadratura. Alcune idee potrebbero rivelarsi più complicate del previsto. Voto - 6️⃣