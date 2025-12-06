L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 dicembre 2025 è pronto a svelare dinamiche variegate, con giorni favoriti e altri più delicati per ciascun segno. Alcune giornate offriranno slanci e opportunità reali, altre richiederanno prudenza e lucidità. I segni che più facilmente sapranno sfruttare questa alternanza sono Leone, grazie a una spinta immediata della Luna che darà slancio al campo sentimentale; la Vergine, che potrà contare su una lucidità mentale e organizzativa portata anche in questo caso dalla Luna, rivelandosi utile per chiarire situazioni complesse; il Sagittario, chiamato a misurarsi con intuizioni positive e desiderio di nuova direzione, ma con le spalle coperte da Mercurio nel segno.

Per la Bilancia, questa settimana scorre come un’aria temperata: sentimenti in equilibrio, parole che trovano la forma giusta e progetti che finalmente si allineano con la vostra naturale ricerca di armonia.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. Il periodo settimanale si annuncia movimentato, costruito su giornate che offriranno occasioni pratiche ma richiederanno attenzione nelle scelte decisive. Lunedì 8 appare utile per definire obiettivi e mettere ordine nelle priorità, mentre martedì 9 porta l’energia migliore della settimana: concentrazione, reattività e una maggiore lucidità nel gestire persone e situazioni. Mercoledì 10 e giovedì 11 mantengono lo stesso slancio, con risultati concreti e risposte rapide.

Venerdì 12 conferma stabilità, mentre sabato 13 invita a ridurre impegni e selezionare ciò che serve davvero. Domenica 14 mostra un andamento più lento, utile per osservare, non per forzare. Nel complesso la settimana sarà costruttiva se gestita con metodo, senza insistere quando i segnali invitano alla calma.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 9 dicembre;

martedì 9 dicembre; ★★★★★ mercoledì 10 e giovedì 11;

★★★★ lunedì 8 e venerdì 12;

★★★ sabato 13 dicembre;

★★ domenica 14 dicembre.

♉ Toro: voto 7. La settimana avanza con un ritmo stabile, più utile nei fatti che nelle promesse. Lunedì 8 porterà piccoli passi avanti grazie a una gestione prudente delle risorse, mentre martedì 9 richiederà pazienza nei rapporti: servirà evitare risposte impulsive e mantenere fermezza nelle scelte concrete.

Mercoledì 10 e domenica 14 offrono continuità, ideali per “chiudere cerchi” lasciati aperti da tempo. Il giorno migliore sarà giovedì 11, con un equilibrio netto tra volontà e risultati. Venerdì 12 e sabato 13 confermano sviluppi in ambiti pratici, dalle responsabilità quotidiane ai progetti personali. Nel complesso la settimana premia disciplina, ascolto e capacità di restare centrati nei momenti in cui tutto sembra rallentare.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 11 dicembre;

giovedì 11 dicembre; ★★★★★ venerdì 12 e sabato 13;

★★★★ mercoledì 10 e domenica 14;

★★★ lunedì 8 dicembre;

★★ martedì 9 dicembre.

♊ Gemelli: voto 7. Il periodo si presenta dinamico, con passaggi rapidi e decisioni che richiederanno elasticità mentale.

Lunedì 8 e sabato 13 portano slancio e una comunicazione diretta che favorirà accordi e chiarimenti. Martedì 9 e venerdì 12 mantengono un ritmo vivace, utile per affrontare situazioni pratiche senza esitazioni. Mercoledì 10 chiede più cura nei dettagli, mentre giovedì 11 può generare contrasti tra ciò che si vorrebbe ottenere e ciò che la realtà concede: serviranno strategia e ascolto. Domenica 14 rappresenta il picco della settimana: chiarezza, tono deciso e possibilità di definire progetti con uno sguardo più ampio. Il periodo, nel complesso, premia capacità di analisi e attitudine a trasformare imprevisti in soluzioni.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno domenica 14 dicembre;

domenica 14 dicembre; ★★★★★ lunedì 8 e sabato 13;

★★★★ martedì 9 e venerdì 12;

★★★ mercoledì 10 dicembre;

★★ giovedì 11 dicembre.

♋ Cancro: voto 6.

La settimana parte con un tono più introspettivo, che invita a gestire con cura tempo e attenzione Lunedì 8 invita a sottrarsi al rumore e concentrarsi su ciò che dà stabilità. Martedì 9 richiede un passo misurato, ideale per osservare ciò che accade intorno e cogliere indicazioni utili. Mercoledì 10, venerdì 12 e sabato 13 portano ritmo e motivazione, con un’attenzione particolare all’organizzazione e all’efficienza. I due momenti migliori saranno giovedì 11 e domenica 14: giornate che aiutano a consolidare idee e prendere iniziative con maggiore chiarezza. Il periodo complessivo non spinge ai colpi di scena, ma offre opportunità di sistemare ciò che richiede ordine. L’approccio vincente sarà quello che privilegia continuità, meno emozione e più metodo.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ giovedì 11 e domenica 14;

★★★★ mercoledì 10, venerdì 12 e sabato 13;

★★★ martedì 9 dicembre;

★★ lunedì 8 dicembre.

♌ Leone: voto 9. La settimana offre un ritmo alto fin dall’inizio grazie alla Luna nel segno che amplifica presenza, decisione e una forza naturale che guida ogni azione. Lunedì 8 sarà potente, costruito su intuizioni veloci e una leadership chiara. Martedì 9 e venerdì 12 confermano questo potenziale favorendo risultati immediati. Mercoledì 10, giovedì 11, sabato 13 e domenica 14 mantengono una progressione costante che permette di consolidare tutto ciò che è stato avviato con coraggio. Il periodo complessivo spinge in avanti idee e soluzioni, offrendo terreno fertile per imporsi con eleganza, non con forza.

Ogni passaggio settimanale suggerisce concretezza e lucidità, senza eccessi né dispersioni.

La valutazione della settimana:

Top del giorno lunedì 8 dicembre (Luna in Leone);

lunedì 8 dicembre (Luna in Leone); ★★★★★ martedì 9 e venerdì 12;

★★★★ mercoledì 10, giovedì 11, sabato 13 e domenica 14.

♍ Vergine: voto 10. Il periodo mostra una solidità rara, costruita su logica, precisione e una visione molto chiara delle priorità. Lunedì 8 permette di sistemare questioni pratiche con ordine. Martedì 9 scorre con equilibrio, utile per fare passi concreti. Mercoledì 10 rappresenta il picco assoluto grazie alla Luna nel segno: la concentrazione sarà altissima e ogni attività potrà chiudersi con successo. Giovedì 11 e domenica 14 confermano risultati in crescita.

Venerdì 12 e sabato 13 offrono continuità e permettono di perfezionare strategie già definite. La settimana nel suo insieme favorisce progressi misurabili e mette in luce capacità di analisi, affidabilità e disciplina. Ogni giornata avanza con senso pratico e coerenza interna.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno mercoledì 10 dicembre (Luna in Vergine);

mercoledì 10 dicembre (Luna in Vergine); ★★★★★ lunedì 8, giovedì 11 e domenica 14;

★★★★ martedì 9, venerdì 12 e sabato 13.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 8. La settimana avanza con ritmi armonici e una luce gentile proveniente da Venere che tesse trame di chiarezza interiore. L’atmosfera appare simile a un vento tiepido che muove foglie leggere senza creare turbamento.

Il passaggio lunare nel segno plasma situazioni eleganti, rende più morbide le parole, favorisce scambi fatti di sfumature accurate. Nell’ambito relazionale emergono nuovi accordi, piccoli gesti diventano basi solide per costruire sinergie affidabili. La mente prende direzioni nitide, come una linea tracciata su carta lucente, e Mercurio permette scelte ponderate. Verso il weekend, la configurazione astrale spinge il segno a dare forma concreta a idee mature, creando movimento in progetti che attendono utili riscontri.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno venerdì 12 dicembre (Luna in Bilancia);

venerdì 12 dicembre (Luna in Bilancia); ★★★★★ mercoledì 10 e sabato 13;

★★★★ martedì 9, giovedì 11 e domenica 14;

★★★ lunedì 8 dicembre.

♏ Scorpione: voto 6.

Il cielo disegna percorsi intensi, con una forza magnetica capace di creare trasformazioni improvvise. Marte invia uno stimolo ribollente, simile a un fuoco sotto cenere, che può rendere più marcati i desideri e la volontà. La Luna dei primi giorni apre scenari adatti per scavare nei dettagli e comprendere elementi nascosti di alcune dinamiche. Il segno cammina come un esploratore che attraversa una grotta dalle pareti lucide, portando con sé una torcia brillante. Nei giorni centrali emerge un dialogo tra prudenza e slancio, mentre la posizione solare spinge verso valutazioni concrete su obiettivi in ritardo. Possibili sorprese nel fine settimana, con occasioni generate da intuizioni rapide, come scintille capaci di trasformare situazioni ferme in movimento pulsante.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 8 e martedì 9;

★★★★ mercoledì 10, giovedì 11 e domenica 14;

★★★ venerdì 12 dicembre;

★★ sabato 13 dicembre.

♐ Sagittario: voto 8. La settimana si accende come una torcia lungo un sentiero in salita, portando forme di entusiasmo espansivo. Il transito di Mercurio nel segno amplia lo sguardo, favorisce viaggi mentali, idee proiettate verso orizzonti nuovi. Il Sole mantiene un ritmo caldo e ritmato, simile a tamburi tribali che scandiscono tempi precisi. Giorni fertili per connettere desideri e azioni, con dialoghi dal sapore sincero. Nel cuore della settimana emergono progetti strutturati, la mente trasforma intuizioni in obiettivi misurabili.

Il weekend regala una corrente ascendente, con la Luna che illumina gli impulsi naturali del segno, come una fiamma che accende la strada e mostra una rotta definita. Ottimo momento per inaugurare un percorso o avviare esperienze inedite.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 13 dicembre;

sabato 13 dicembre; ★★★★★ giovedì 11 (Mercurio in Sagittario) e domenica 14;

★★★★ lunedì 8, mercoledì 10 e venerdì 12;

★★★ martedì 9 dicembre.

♑ Capricorno: voto 5. Il passaggio planetario propone uno scenario simile a una scalata lenta su una pietra liscia, con appigli rari ma solidi. Saturno mantiene un tono severo, come un maestro che osserva il percorso e invita alla disciplina. Alcune giornate richiedono sforzi mirati, soprattutto quando la Luna dirige l’attenzione verso responsabilità concrete.

Le idee arrivano con rigore, senza dispersione. Nel centro della settimana si apre uno spiraglio utile per consolidare progetti rimasti indietro. La forza deriva dalla tenuta mentale, simile a una roccia compatta sotto corrente. Nel weekend è utile rallentare un attimo il ritmo per ritrovare concentrazione e direzione. Tra venerdì e sabato emergono piccoli segnali che indicano una direzione chiara.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 9 e mercoledì 10;

★★★★ lunedì 8, giovedì 11 e domenica 14;

★★★ sabato 13 dicembre;

★★ venerdì 12 dicembre.

♒ Acquario: voto 6. La settimana possiede il ritmo di una danza elettrica, con spunti geniali che si accendono all’improvviso, come scintille blu su metallo. Urano stimola un pensiero dinamico, con idee che nascono fuori dagli schemi abituali. Nei primi giorni è utile muoversi con attenzione, perché la Luna introduce sfumature emotive variabili. Da martedì la corrente astrale diventa fruttuosa, invitando il segno ad aprire strade inconsuete. Il movimento mentale prende forma concreta a metà settimana, con incontri che possono sembrare casuali ma che portano spunti utili. Venerdì emerge un momento di picco, come un lampo che accende la stanza. Nel weekend l’energia si stabilizza, permettendo riflessioni nitide per comprendere connessioni tra eventi recenti.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ mercoledì 10, venerdì 12;

★★★★ martedì 9, giovedì 11 e sabato 13;

★★★ domenica 14 dicembre;

★★ lunedì 8 dicembre.

♓ Pesci: voto 6. Le stelle, secondo l'oroscopo, operano in profondità, come un mare calmo che nasconde correnti calde sotto la superficie. L’inizio della settimana apre a una sensibilità più ricettiva del solito. Le giornate centrali mostrano un passaggio delicato, simile a una nebbia sottile che offusca riferimenti abituali. La Luna di giovedì stimola comprensioni interiori, permettendo di leggere situazioni con lente poetica. Da venerdì appare una luce che definisce i contorni di progetti nati tempo fa. Gli ultimi giorni chiariscono un percorso creativo, come un pennello che lascia segno sulla tela dopo una lunga immersione nel colore. Domenica offre un’onda favorevole: intuizioni pronte a diventare azione.

La graduatoria settimanale con le stelle: