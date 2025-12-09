L'oroscopo dal 15 al 21 dicembre 2025 prevede magnetismo per il Sagittario, buone fondamenta famigliari per la Bilancia, mentre consiglia all'Ariete di scegliere un proprio obiettivo e preseguirlo con costanza.

Segni di Fuoco

Ariete – “Impulso, chiarezza e nuove ambizioni”. La settimana parte con confusione (Marte quadrato Nettuno): rischiate di muovervi troppo in fretta o per idealismo. Dal 15 Marte in Capricorno vi riporta coi piedi a terra: la grinta diventa metodo. La Luna Nuova del 19 accende nuove idee di viaggio, studio o cambiamento. Con Lilith in Sagittario sarete più ribelli e meno inclini a compromessi.

Il Sole in Capricorno il 21 vi chiede disciplina: scegliete un obiettivo e perseguitelo con costanza.

Leone- “Coraggio creativo, ma equilibrio necessario”. Il quadrato Marte–Nettuno può generare dubbi su lavoro o progetto personale. Da metà settimana recuperate determinazione. La Luna Nuova + Venere rafforza i sentimenti e dona un ritorno di entusiasmo. Lilith in Sagittario risveglia desideri anticonvenzionali. Dal 21, il Sole in Capricorno vi spinge a riorganizzare la vostra vita pratica e lavorativa.

Sagittario– “Rinascita, verità e desideri potenti”. L’inizio della settimana è emotivamente confuso, ma dal 15 riorganizzate le energie. Il 19, Luna Nuova nel vostro segno: nasce un nuovo ciclo personale.

Venere vi rende magnetici. Lilith nel segno il 20 rompe vecchie catene: avete bisogno di libertà totale. Il Sole in Capricorno sposta l’attenzione sulle risorse: concretizzare diventa la parola chiave.

Segni di Terra

Toro – “Strategia, selezione e stabilità in arrivo”. Il quadrato Marte–Nettuno può portare illusioni sociali o promesse vaghe: prudenza. Marte in Capricorno il 15 è un dono: vi dà forza, lucidità e disciplina. La Luna Nuova del 19 porta un nuovo inizio finanziario o emotivo legato a una collaborazione. Lilith risveglia verità scomode nei rapporti. Il Sole in Capricorno vi sostiene: la strada si chiarisce e si consolida.

Vergine – “Praticità al comando, con un punto cieco iniziale”.

All'inizio potreste sentirvi distratti o sovraccaricati da responsabilità. Dal 15 Marte in Capricorno vi rimette in piena potenza: capacità di costruire, resistenza e precisione. La Luna Nuova vi invita a rinnovare casa, famiglia o routine. Lilith in Sagittario smuove dinamiche familiari o memorie profonde. Il Sole in Capricorno vi dona stabilità: tornate padroni/e del gioco.

Capricorno: il quadrato Marte–Nettuno può creare incertezze comunicative. Dal 15, Marte nel vostro segno vi rafforza enormemente: siete determinati, concentrati, imbattibili. La Luna Nuova del 19 porta un desiderio di cambiamento spirituale o professionale. Lilith scatena il bisogno di libertà mentale. Il 21 il Sole entra nel vostro segno: rinascita, nuovo inizio, nuova visione.

Segni d’Aria

Gemelli– “Fidatevi solo di ciò che è concreto”. L'inizio della settimana è confuso sul piano finanziario o lavorativo. Dal 15 Marte in Capricorno vi aiuta a mettere ordine e a fare scelte realistiche. La Luna Nuova + Venere del 19 illumina le relazioni: nuovi incontri, chiarimenti o un nuovo patto. Lilith smuove desideri indipendenti. Il Sole in Capricorno rafforza il bisogno di sicurezza materiale.

Bilancia – “Cuore acceso, mente attenta”. Il quadrato Marte–Nettuno crea incertezza nei doveri quotidiani o in una questione lavorativa. Dal 15 ritroverete metodo. La Luna Nuova porta dialoghi ispiranti, incontri e aperture. Lilith in Sagittario rompe schemi comunicativi: direte ciò che non avevate mai osato dire.

Il Sole in Capricorno vi spinge a definire nuove fondamenta per casa e famiglia.

Acquario – “Nuove direzioni, ma senza idealismi”. L'nizio della settimana può generare confusione economica o dubbi emotivi. Con Marte in Capricorno sarete più discreti ma ultra lucidi. La Luna Nuova apre a nuove amicizie, gruppi o progetti. Lilith in Sagittario vi spinge a dichiarare la vostra verità. Il Sole in Capricorno porta introspezione: bilanci e chiusure necessarie.

Segni d’Acqua

Cancro – “Sensibilità allo zenit, ma scelte più chiare”. Il quadrato Marte–Nettuno può farvi idealizzare qualcuno o temere il peggio. Dal 15 Marte in Capricorno attiva le relazioni: serve equilibrio. La Luna Nuova del 19 vi aiuta a riorganizzare lavoro e benessere.

Lilith rende più forte il desiderio di autonomia quotidiana. Il Sole in Capricorno illumina coppia, partnership e accordi.

Scorpione – “Intuizione forte, ma filtrate”. L’inizio della settimana può portare illusioni sentimentali o creative. Marte in Capricorno vi rende strategici e lucidi. La Luna Nuova porta un nuovo capitolo finanziario o un investimento personale. Lilith in Sagittario smuove desideri intensi e scomodi. Il Sole in Capricorno chiarisce comunicazioni e contratti.

Pesci– “Nettuno vi scuote e vi risveglia”. La settimana parte con grande confusione emotiva, amplificata da Nettuno. Dal 15 Marte in Capricorno vi aiuta a rimettere ordine e priorità. La Luna Nuova + Venere del 19 illumina la carriera: opportunità, nuovo inizio o un cambio di rotta. Lilith risveglia domande interiori profonde: “chi sono davvero?”. Il Sole in Capricorno vi porta struttura e sostegno sociale.